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Головна Нерухомість Житло в столиці подорожчало — чому купувати стало простіше

Житло в столиці подорожчало — чому купувати стало простіше

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 15:15
Ціни на вторинному ринку житла в Києві — зростання та доступність
Будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок вторинного житла в Києві у 2025 році демонструє стійке зростання цін, але водночас стає більш доступним для покупців. Регіональні відмінності, державні програми та стабільний попит формують унікальну ситуацію, коли купівля квартири в столиці стає реальнішою, попри високі ціни.

За даними аналітичної платформи ЛУН, середня вартість одного квадратного метра в сегменті 1-кімнатних квартир досягла 1 560 дол. (+6% з початку року), у 2-кімнатних — 1 540 дол. (+3%), а у 3-кімнатних — 1 610 дол. (+6%).

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У середньому за квартиру у Києві на вторинному ринку нині просять 65 тис. дол. за однокімнатну, 100 тис. дол. за двокімнатну та 150 тис. дол. за трикімнатну. Ці показники свідчать, що столичний ринок залишився найдорожчим у країні, наголошують експерти.

 

Житло в столиці подорожчало — чому купувати стало простіше - фото 1
Ціни на 1-кімнатні квартири в Україні. Графіка: ЛУН

Різниця цін на квартири у Києві залежала від району та стану

Суттєві цінові відмінності залишаються у розрізі районів столиці. Найдорожче житло пропонують у Печерському районі, а найдоступніше — у Деснянському. 

Так, у липні однокімнатна квартира в Деснянському коштувала в середньому 40 тис. дол., тоді як у Печерському — 119 тис. дол. Для двокімнатних різниця сягала 130 тис. дол. — 58 тис. дол. проти 188 тис. дол., а для трикімнатних — аж 236 тис. дол.: 74 тис. дол. проти 310 тис. дол.

Також ціни сильно залежать від віку будинку, наявності ремонту, інфраструктури та навіть поверху.

"Попит на об’єкти з якісним ремонтом та зручною локацією стабільно високий, що утримує ціни навіть у менш престижних районах", — йдеться у звіті ЛУН. 

Житло в столиці подорожчало — чому купувати стало простіше - фото 2
Ціни на 1-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Найшвидше зростання цін на квартири у Києві 

Найвища динаміка подорожчання 1-кімнатних квартир у першій половині року спостерігалась у Подільському районі. Там квартири подорожчали на 12,5 тис. дол. — з 56,5 тис. дол. у січні до 69 тис. дол. у липні.

Водночас у Печерському районі — найдорожчому на вторинці — ціни навпаки знизились. 1-кімнатні квартири подешевшали на 8 тис. дол. — з 127 тис. дол. до 119 тис. дол. 

"Така динаміка може свідчити про певну перенасиченість пропозицією у преміум-сегменті або обережніший попит у цьому класі", — кажуть у ЛУН.

Різниця між оголошеними та реальними цінами квартир у Києві

Попри зазначене зростання, фактичні ціни продажу часто суттєво відрізняються від заявлених у рекламі. Станом на липень різниця між "ціною з оголошення" та реальною вартістю продажу для однокімнатних квартир становила в середньому 10 тис. дол., для двокімнатних — до 31 тис. дол., що свідчить про значний потенціал для торгу та зростаючу обережність покупців.

Скільки продається квартира на вторинному ринку Києва

У середньому, квартира у столиці продається протягом 50 днів. Цей показник майже не змінився у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року (52 дні), що вказує на стабільність ринку.

"Зростання частки угод, у яких використовується державна допомога або субсидовані програми (зокрема, "єОселя"), могло вплинути на терміни експозиції. Такі угоди потребують більше часу на підготовку документів, але й дають ширше коло покупців, що своєю чергою підвищує загальну активність на ринку", — вважають аналітики.

 

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Як швидко продається квартира у Києві. Графіка: ЛУН

Пропозиція квартир на вторинному ринку Києва зросла

На початку липня 2025 року на столичному вторинному ринку налічувалося близько 16 тисяч квартир. Найбільше об’єктів пропонується у Печерському районі — 2,4 тис. У Дарницькому — 2,2 тис., у Голосіївському — 1,9 тис. Найменше варіантів можна знайти у Деснянському та Святошинському — по 0,8 тис.

Майже третина всіх оголошень припадає на 1-кімнатні квартири — приблизно 5,2 тис. Двокімнатних — близько 4,9 тис., а трикімнатних — 4,3 тис. Значно менше об’єктів з чотирма і більше кімнатами — лише 1,6 тис.

Доступність житла у Києві покращилась

Попри зростання цін на квадратні метри, житло у Києві стало дещо доступнішим. На початку 2025 року середня однокімнатна квартира коштувала 8,2 середніх річних зарплати по Києву. Після першого кварталу показник знизився до 8, а наприкінці півріччя — вже до 7,6 річних зарплат.

"Це означає, що темпи зростання доходів у столиці трохи випереджають подорожчання нерухомості, або ж покупці почали обирати більш доступні об’єкти в межах міста", — констатують у ЛУН.

Як повідомлялось, інвестиції в нерухомість і надалі є надійним способом примноження капіталу у 2025 році, завдяки стабільному зростанню цін та високому попиту на оренду. Нові проєкти відкривають широкі можливості для інвесторів. Однак, щоб уникнути ризиків, важливо мати правильний підхід.

Також ми розповідали, що в умовах повномасштабної війни, коли російські атаки стали щоденною реальністю, страхування нерухомості набуває особливої актуальності для українців. На щастя, страхові компанії в Україні адаптували свої пропозиції, надаючи захист житла від воєнних ризиків, зокрема від пошкоджень внаслідок вибухів, ракетних ударів та атак дронів.

Київ нерухомість ціни на квартири купити квартиру квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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