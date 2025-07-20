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Главная Недвижимость Жилье в столице подорожало — почему покупать стало проще

Жилье в столице подорожало — почему покупать стало проще

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 15:15
Цены на вторичном рынке жилья в Киеве — рост и доступность
Дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок вторичного жилья в Киеве в 2025 году демонстрирует устойчивый рост цен, но в то же время становится более доступным для покупателей. Региональные различия, государственные программы и стабильный спрос формируют уникальную ситуацию, когда покупка квартиры в столице становится реальной, несмотря на высокие цены.

По данным аналитической платформы ЛУН, средняя стоимость одного квадратного метра в сегменте 1-комнатных квартир достигла 1 560 долл. (+6% с начала года), в 2-комнатных — 1 540 долл. (+3%), а в 3-комнатных — 1 610 долл. (+6%).

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В среднем за квартиру в Киеве на вторичном рынке сейчас просят 65 тыс. долл. за однокомнатную, 100 тыс. долл. за двухкомнатную и 150 тыс. долл. за трехкомнатную. Эти показатели свидетельствуют, что столичный рынок остался самым дорогим в стране, отмечают эксперты.

 

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Цены на 1-комнатные квартиры в Украине. Графика: ЛУН

Разница цен на квартиры в Киеве зависела от района и состояния

Существенные ценовые различия остаются в разрезе районов столицы. Самое дорогое жилье предлагают в Печерском районе, а самое доступное — в Деснянском.

Так, в июле однокомнатная квартира в Деснянском стоила в среднем 40 тыс. долл., тогда как в Печерском — 119 тыс. долл. Для двухкомнатных разница достигала 130 тыс. долл. — 58 тыс. долл. против 188 тыс. долл., а для трехкомнатных — аж 236 тыс. долл.: 74 тыс. долл. против 310 тыс. долл.

Также цены сильно зависят от возраста дома, наличия ремонта, инфраструктуры и даже этажа.

"Спрос на объекты с качественным ремонтом и удобной локацией стабильно высокий, что удерживает цены даже в менее престижных районах", — говорится в отчете ЛУН.

Жилье в столице подорожало — почему покупать стало проще - фото 2
Цены на 1-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Самый быстрый рост цен на квартиры в Киеве

Самая высокая динамика подорожания 1-комнатных квартир в первой половине года наблюдалась в Подольском районе. Там квартиры подорожали на 12,5 тыс. долл. — с 56,5 тыс. долл. в январе до 69 тыс. долл. в июле.

В то же время в Печерском районе — самом дорогом на вторичке — цены наоборот снизились. 1-комнатные квартиры подешевели на 8 тыс. долл. — со 127 тыс. долл. до 119 тыс. долл.

"Такая динамика может свидетельствовать об определенной перенасыщенности предложением в премиум-сегменте или более осторожном спросе в этом классе", — говорят в ЛУН.

Разница между объявленными и реальными ценами квартир в Киеве

Несмотря на указанный рост, фактические цены продажи часто существенно отличаются от заявленных в рекламе. По состоянию на июль, разница между "ценой из объявления" и реальной стоимостью продажи для однокомнатных квартир составляла в среднем 10 тыс. долл., для двухкомнатных — до 31 тыс. долл., что свидетельствует о значительном потенциале для торга и растущей осторожности покупателей.

Сколько продается квартира на вторичном рынке Киева

В среднем, квартира в столице продается в течение 50 дней. Этот показатель почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (52 дня), что указывает на стабильность рынка.

"Рост доли сделок, в которых используется государственная помощь или субсидированные программы (в частности, "єОселя"), мог повлиять на сроки экспозиции. Такие сделки требуют больше времени на подготовку документов, но и дают более широкий круг покупателей, что, в свою очередь, повышает общую активность на рынке", — считают аналитики.

 

Жилье в столице подорожало — почему покупать стало проще - фото 3
Как быстро продается квартира в Киеве. Графика: ЛУН

Предложение квартир на вторичном рынке Киева выросло

В начале июля 2025 года на столичном вторичном рынке насчитывалось около 16 тысяч квартир. Больше всего объектов предлагается в Печерском районе — 2,4 тыс. В Дарницком — 2,2 тыс., в Голосеевском — 1,9 тыс. Меньше всего вариантов можно найти в Деснянском и Святошинском — по 0,8 тыс.

Почти треть всех объявлений приходится на 1-комнатные квартиры — примерно 5,2 тыс. Двухкомнатных — около 4,9 тыс., а трехкомнатных — 4,3 тыс. Значительно меньше объектов с четырьмя и более комнатами — всего 1,6 тыс.

Доступность жилья в Киеве улучшилась

Несмотря на рост цен на квадратные метры, жилье в Киеве стало несколько доступнее. В начале 2025 года средняя однокомнатная квартира стоила 8,2 средних годовых зарплаты по Киеву. После первого квартала показатель снизился до 8, а в конце полугодия — уже до 7,6 годовых зарплат.

"Это означает, что темпы роста доходов в столице немного опережают подорожание недвижимости, или же покупатели начали выбирать более доступные объекты в черте города", — констатируют в ЛУН.

Как сообщалось, инвестиции в недвижимость и в дальнейшем являются надежным способом приумножения капитала в 2025 году, благодаря стабильному росту цен и высокому спросу на аренду. Новые проекты открывают широкие возможности для инвесторов. Однако, чтобы избежать рисков, важно иметь правильный подход.

Также мы рассказывали, что в условиях полномасштабной войны, когда российские атаки стали ежедневной реальностью, страхование недвижимости приобретает особую актуальность для украинцев. К счастью, страховые компании в Украине адаптировали свои предложения, предоставляя защиту жилья от военных рисков, в частности от повреждений в результате взрывов, ракетных ударов и атак дронов.

Киев недвижимость цены на квартиры купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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