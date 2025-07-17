Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Заробіток на нерухомості — як діяти, щоб не втратити гроші

Заробіток на нерухомості — як діяти, щоб не втратити гроші

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 22:15
Типові помилки при інвестиціях у нерухомість і способи їх уникнення
Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Інвестиції в нерухомість залишаються одним із найнадійніших способів примножити капітал у 2025 році. Стабільне зростання цін, попит на оренду та нові проєкти відкривають широкі можливості для інвесторів. Проте без правильного підходу ризики можуть переважити вигоди.

Поширена помилка інвесторів-початківців — діяти без чіткої стратегії, наголошують у компанії blago. Без визначення мети, очікуваного прибутку, строку інвестування та формату нерухомості ризики зростають кратно.

Реклама
Читайте також:

Найбільш популярні моделі у 2025 році:

  • купівля на етапі котловану з метою перепродажу після здачі (потенційний дохід плюс 30-40%);
  • інвестиція під довгострокову оренду — стабільний щомісячний дохід, але потребує додаткових витрат на ремонт.

"Чітке планування з розрахунками та конкретними орієнтирами — ключ до прибутку", — підкреслюють експерти.

Вибір нерухомості без урахування локації знижує дохід

Локація — один із головних чинників, що визначає привабливість об’єкта. Часто інвестори купують квадратні метри у "вигідному" районі, не враховуючи реальні потреби цільової аудиторії — майбутніх орендарів або покупців.

Що потрібно враховувати:

  • наявність транспорту, шкіл, дитсадків;
  • соціальну складову району (спокій, безпека, шумність);
  • екологічну ситуацію (річка, парки, зелені зони);
  • перспективу розвитку району.

Забудовники, які працюють на перспективу, розміщують свої проєкти у районах із потенціалом, де інфраструктура не відстає від темпів будівництва.

Юридичні ризики в інвестиціях у нерухомість несуть серйозні загрози

Ще один типовий прокол — ігнорування юридичної перевірки. У 2025 році, як і раніше, існують випадки афер і забудовників-банкрутів. Тому перевірка документів — не рекомендація, а обов’язкова умова.

Список ключових документів:

  • дозвіл на будівництво;
  • містобудівні умови;
  • право власності або користування землею;
  • ліцензія компанії-забудовника;
  • технічна та проєктна документація.

Юридичні консультації на етапі підписання угоди — дешевший спосіб захистити інвестиції, ніж тривалі судові справи у майбутньому.

Завищені очікування шкодять рентабельності

Багато інвесторів сподіваються отримати прибуток за рік-два без особливих зусиль. Але у 2025 році вплив війни, інфляції, зростання цін на будматеріали та податків змушує бути більш реалістичним.

Для оцінки прибутковості інвестиції використовуйте формулу ROI:

ROI = ((дохід – витрати) / витрати) × 100%

Приклад: інвестовано 200 000 грн, отримано 250 000 грн через рік.
ROI = ((250 000 – 200 000) / 200 000) × 100% = 25%

До витрат обов’язково враховуйте:

  • ремонтні роботи;
  • меблювання;
  • податки на прибуток;
  • витрати на утримання об’єкта.

Відсутність плану виходу з проєкту ускладнює управління ризиками

План "Б" потрібен завжди. Якщо первинна стратегія не спрацює, важливо мати заздалегідь продуману альтернативу:

  • коли саме ви готові продавати об’єкт;
  • яка мінімальна допустима ціна;
  • які канали продажу використовуватимете;
  • які витрати готові понести (комісія рієлтору тощо).

Фахівці з компанії blago рекомендують формувати декілька сценаріїв для виходу та коригувати їх залежно від ринкової ситуації. Це підвищує вашу адаптивність і знижує втрати.

Диверсифікація інвестиційного портфеля мінімізує ризики

Інвестування в одну квартиру — це ризик. У 2025 році експерти радять вкладати у кілька форматів:

  • житлова і комерційна нерухомість;
  • новобудови на етапі котловану + готові об’єкти;
  • об’єкти у різних містах або регіонах.

Це дозволяє зберегти баланс, навіть якщо один проєкт виявиться менш успішним.

Типові помилки інвесторів-початківців

Ось поширені дії, які ведуть до втрат:

  • інвестиції на емоціях замість розрахунків;
  • вибір житла без урахування потреб майбутнього орендаря;
  • недооцінка повної суми витрат;
  • довіра словам без перевірки забудовника.

Як тримати руку на пульсі ринку нерухомості

  1. Уникайте емоційних рішень. Інвестиції — це про цифри, а не про гарні рендери чи обіцянки.
  2. Думайте як орендар. Обирайте квартири з продуманим плануванням, гарними краєвидами, зручною інфраструктурою.
  3. Враховуйте всі витрати. Додайте до бюджету ремонт, меблі, податки, щоб отримати реальну картину.
  4. Перевіряйте забудовника. Обирайте компанії з досвідом.
  5. Моніторьте ринок. Стежте за цінами, новими проєктами та економічними змінами, щоб вчасно реагувати.

Як повідомлялось, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", що стане фундаментом для масштабної житлової реформи в Україні. Цей документ не лише оновлює підходи до іпотеки, оренди та квартирних черг, а й відкриває шлях для залучення міжнародних інвестицій у житловий сектор.

Також ми розповідали, що податок на нерухомість в Україні залишається важливим питанням для власників житлових та нежитлових об’єктів. Українцям вже почали надходити повідомлення-рішення з податкових органів. Але далеко не всі знають, як і де шукати ці документи, та які строки для дій.

нерухомість інвестиції гроші доходи квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації