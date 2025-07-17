Типові помилки при інвестиціях у нерухомість і способи їх уникнення

Заробіток на нерухомості — як діяти, щоб не втратити гроші
Інвестиції в нерухомість залишаються одним із найнадійніших способів примножити капітал у 2025 році. Стабільне зростання цін, попит на оренду та нові проєкти відкривають широкі можливості для інвесторів. Проте без правильного підходу ризики можуть переважити вигоди.
Поширена помилка інвесторів-початківців — діяти без чіткої стратегії, наголошують у компанії blago. Без визначення мети, очікуваного прибутку, строку інвестування та формату нерухомості ризики зростають кратно.
Найбільш популярні моделі у 2025 році:
- купівля на етапі котловану з метою перепродажу після здачі (потенційний дохід плюс 30-40%);
- інвестиція під довгострокову оренду — стабільний щомісячний дохід, але потребує додаткових витрат на ремонт.
"Чітке планування з розрахунками та конкретними орієнтирами — ключ до прибутку", — підкреслюють експерти.
Вибір нерухомості без урахування локації знижує дохід
Локація — один із головних чинників, що визначає привабливість об’єкта. Часто інвестори купують квадратні метри у "вигідному" районі, не враховуючи реальні потреби цільової аудиторії — майбутніх орендарів або покупців.
Що потрібно враховувати:
- наявність транспорту, шкіл, дитсадків;
- соціальну складову району (спокій, безпека, шумність);
- екологічну ситуацію (річка, парки, зелені зони);
- перспективу розвитку району.
Забудовники, які працюють на перспективу, розміщують свої проєкти у районах із потенціалом, де інфраструктура не відстає від темпів будівництва.
Юридичні ризики в інвестиціях у нерухомість несуть серйозні загрози
Ще один типовий прокол — ігнорування юридичної перевірки. У 2025 році, як і раніше, існують випадки афер і забудовників-банкрутів. Тому перевірка документів — не рекомендація, а обов’язкова умова.
Список ключових документів:
- дозвіл на будівництво;
- містобудівні умови;
- право власності або користування землею;
- ліцензія компанії-забудовника;
- технічна та проєктна документація.
Юридичні консультації на етапі підписання угоди — дешевший спосіб захистити інвестиції, ніж тривалі судові справи у майбутньому.
Завищені очікування шкодять рентабельності
Багато інвесторів сподіваються отримати прибуток за рік-два без особливих зусиль. Але у 2025 році вплив війни, інфляції, зростання цін на будматеріали та податків змушує бути більш реалістичним.
Для оцінки прибутковості інвестиції використовуйте формулу ROI:
ROI = ((дохід – витрати) / витрати) × 100%
Приклад: інвестовано 200 000 грн, отримано 250 000 грн через рік.
ROI = ((250 000 – 200 000) / 200 000) × 100% = 25%
До витрат обов’язково враховуйте:
- ремонтні роботи;
- меблювання;
- податки на прибуток;
- витрати на утримання об’єкта.
Відсутність плану виходу з проєкту ускладнює управління ризиками
План "Б" потрібен завжди. Якщо первинна стратегія не спрацює, важливо мати заздалегідь продуману альтернативу:
- коли саме ви готові продавати об’єкт;
- яка мінімальна допустима ціна;
- які канали продажу використовуватимете;
- які витрати готові понести (комісія рієлтору тощо).
Фахівці з компанії blago рекомендують формувати декілька сценаріїв для виходу та коригувати їх залежно від ринкової ситуації. Це підвищує вашу адаптивність і знижує втрати.
Диверсифікація інвестиційного портфеля мінімізує ризики
Інвестування в одну квартиру — це ризик. У 2025 році експерти радять вкладати у кілька форматів:
- житлова і комерційна нерухомість;
- новобудови на етапі котловану + готові об’єкти;
- об’єкти у різних містах або регіонах.
Це дозволяє зберегти баланс, навіть якщо один проєкт виявиться менш успішним.
Типові помилки інвесторів-початківців
Ось поширені дії, які ведуть до втрат:
- інвестиції на емоціях замість розрахунків;
- вибір житла без урахування потреб майбутнього орендаря;
- недооцінка повної суми витрат;
- довіра словам без перевірки забудовника.
Як тримати руку на пульсі ринку нерухомості
- Уникайте емоційних рішень. Інвестиції — це про цифри, а не про гарні рендери чи обіцянки.
- Думайте як орендар. Обирайте квартири з продуманим плануванням, гарними краєвидами, зручною інфраструктурою.
- Враховуйте всі витрати. Додайте до бюджету ремонт, меблі, податки, щоб отримати реальну картину.
- Перевіряйте забудовника. Обирайте компанії з досвідом.
- Моніторьте ринок. Стежте за цінами, новими проєктами та економічними змінами, щоб вчасно реагувати.
Як повідомлялось, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", що стане фундаментом для масштабної житлової реформи в Україні. Цей документ не лише оновлює підходи до іпотеки, оренди та квартирних черг, а й відкриває шлях для залучення міжнародних інвестицій у житловий сектор.
Також ми розповідали, що податок на нерухомість в Україні залишається важливим питанням для власників житлових та нежитлових об’єктів. Українцям вже почали надходити повідомлення-рішення з податкових органів. Але далеко не всі знають, як і де шукати ці документи, та які строки для дій.
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