Типові помилки при інвестиціях у нерухомість і способи їх уникнення

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Інвестиції в нерухомість залишаються одним із найнадійніших способів примножити капітал у 2025 році. Стабільне зростання цін, попит на оренду та нові проєкти відкривають широкі можливості для інвесторів. Проте без правильного підходу ризики можуть переважити вигоди.

Поширена помилка інвесторів-початківців — діяти без чіткої стратегії, наголошують у компанії blago. Без визначення мети, очікуваного прибутку, строку інвестування та формату нерухомості ризики зростають кратно.

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Найбільш популярні моделі у 2025 році:

купівля на етапі котловану з метою перепродажу після здачі (потенційний дохід плюс 30-40%);

інвестиція під довгострокову оренду — стабільний щомісячний дохід, але потребує додаткових витрат на ремонт.

"Чітке планування з розрахунками та конкретними орієнтирами — ключ до прибутку", — підкреслюють експерти.

Вибір нерухомості без урахування локації знижує дохід

Локація — один із головних чинників, що визначає привабливість об’єкта. Часто інвестори купують квадратні метри у "вигідному" районі, не враховуючи реальні потреби цільової аудиторії — майбутніх орендарів або покупців.

Що потрібно враховувати:

наявність транспорту, шкіл, дитсадків;

соціальну складову району (спокій, безпека, шумність);

екологічну ситуацію (річка, парки, зелені зони);

перспективу розвитку району.

Забудовники, які працюють на перспективу, розміщують свої проєкти у районах із потенціалом, де інфраструктура не відстає від темпів будівництва.

Юридичні ризики в інвестиціях у нерухомість несуть серйозні загрози

Ще один типовий прокол — ігнорування юридичної перевірки. У 2025 році, як і раніше, існують випадки афер і забудовників-банкрутів. Тому перевірка документів — не рекомендація, а обов’язкова умова.

Список ключових документів:

дозвіл на будівництво;

містобудівні умови;

право власності або користування землею;

ліцензія компанії-забудовника;

технічна та проєктна документація.

Юридичні консультації на етапі підписання угоди — дешевший спосіб захистити інвестиції, ніж тривалі судові справи у майбутньому.

Завищені очікування шкодять рентабельності

Багато інвесторів сподіваються отримати прибуток за рік-два без особливих зусиль. Але у 2025 році вплив війни, інфляції, зростання цін на будматеріали та податків змушує бути більш реалістичним.

Для оцінки прибутковості інвестиції використовуйте формулу ROI:

ROI = ((дохід – витрати) / витрати) × 100%

Приклад: інвестовано 200 000 грн, отримано 250 000 грн через рік.

ROI = ((250 000 – 200 000) / 200 000) × 100% = 25%

До витрат обов’язково враховуйте:

ремонтні роботи;

меблювання;

податки на прибуток;

витрати на утримання об’єкта.

Відсутність плану виходу з проєкту ускладнює управління ризиками

План "Б" потрібен завжди. Якщо первинна стратегія не спрацює, важливо мати заздалегідь продуману альтернативу:

коли саме ви готові продавати об’єкт;

яка мінімальна допустима ціна;

які канали продажу використовуватимете;

які витрати готові понести (комісія рієлтору тощо).

Фахівці з компанії blago рекомендують формувати декілька сценаріїв для виходу та коригувати їх залежно від ринкової ситуації. Це підвищує вашу адаптивність і знижує втрати.

Диверсифікація інвестиційного портфеля мінімізує ризики

Інвестування в одну квартиру — це ризик. У 2025 році експерти радять вкладати у кілька форматів:

житлова і комерційна нерухомість;

новобудови на етапі котловану + готові об’єкти;

об’єкти у різних містах або регіонах.

Це дозволяє зберегти баланс, навіть якщо один проєкт виявиться менш успішним.

Типові помилки інвесторів-початківців

Ось поширені дії, які ведуть до втрат:

інвестиції на емоціях замість розрахунків;

вибір житла без урахування потреб майбутнього орендаря;

недооцінка повної суми витрат;

довіра словам без перевірки забудовника.

Як тримати руку на пульсі ринку нерухомості

Уникайте емоційних рішень. Інвестиції — це про цифри, а не про гарні рендери чи обіцянки. Думайте як орендар. Обирайте квартири з продуманим плануванням, гарними краєвидами, зручною інфраструктурою. Враховуйте всі витрати. Додайте до бюджету ремонт, меблі, податки, щоб отримати реальну картину. Перевіряйте забудовника. Обирайте компанії з досвідом. Моніторьте ринок. Стежте за цінами, новими проєктами та економічними змінами, щоб вчасно реагувати.

Як повідомлялось, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", що стане фундаментом для масштабної житлової реформи в Україні. Цей документ не лише оновлює підходи до іпотеки, оренди та квартирних черг, а й відкриває шлях для залучення міжнародних інвестицій у житловий сектор.

Також ми розповідали, що податок на нерухомість в Україні залишається важливим питанням для власників житлових та нежитлових об’єктів. Українцям вже почали надходити повідомлення-рішення з податкових органів. Але далеко не всі знають, як і де шукати ці документи, та які строки для дій.