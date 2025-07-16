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Головна Нерухомість Уникнути боргів — коли треба платити податок на нерухомість

Уникнути боргів — коли треба платити податок на нерухомість

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 22:15
Як сплатити податок на нерухомість правильно і вчасно
Жінка з документами. Фото: Freepik

Податок на нерухомість в Україні залишається важливим питанням для власників житлових та нежитлових об’єктів. Українцям вже почали надходити повідомлення-рішення з податкових органів. Але далеко не всі знають, як і де шукати ці документи, та які строки для дій.

Як розповів податковий консультант Михайло Смокович, вже приходять ППР — податкові повідомлення-рішення, у яких зазначено суму податку, об'єкт оподаткування і реквізити для сплати. 

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Хто сплачує податок на нерухомість 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, які володіють об’єктами житлової або нежитлової нерухомості. Для фізичних осіб податок нараховується на площу, що перевищує:

  • 60 кв. м для квартир;
  • 120 кв. м для житлових будинків;
  • 180 кв. м для різних типів житлової нерухомості разом.

Ставка податку залежить від місцевих рад, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. У 2024 році за основу бралася мінімальна зарплата 7100 грн, тож максимальна ставка — 106,5 грн за 1 кв. м.

Як перевірити нарахування податку на нерухомість

Податкові повідомлення-рішення містять інформацію про об’єкт нерухомості, суму податку та реквізити для сплати. Смокович радить перевіряти ППР через Електронний кабінет (ЕК) платника податків.

"Заходите в свій кабінет платника, обираєте тут ЕК для громадян, і в ЕК для громадян у нас є повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання, ППР", — каже експерт.

Електронний кабінет доступний на сайті Державної податкової служби. У розділі "Стан розрахунків з бюджетом" ви побачите всі нарахування, включаючи податок на нерухомість. Якщо повідомлення прийшло поштою, воно дублюється в ЕК.

Якщо ви змінили місце проживання, але не повідомили податкову, ППР вважатиметься врученим, навіть якщо надіслано за старою адресою.

Як діяти власникам кількох об'єктів

Якщо у вас кілька об’єктів нерухомості, обчислення податку ускладнюється. У такому разі сума податку зростає, а перелік об'єктів зазначається в окремому додатку до ППР.

Смокович наголошує, що всі об'єкти відображаються в електронному кабінеті, тож власникам варто уважно переглянути кожен запис і перевірити актуальність даних.

"Можете перевірити і сплатити. Все є в кабінеті", — додає він.

Як сплатити податок на нерухомість 

Сплатити податок потрібно протягом 60 днів з дня вручення ППР. У 2025 році це означає дедлайн до кінця літа для податку за 2024 рік. 

"Сплатити або оскаржити потрібно до кінця літа, не пізніше. Тому що пізніше там вже цей податок впаде в борг, а борги нам не треба", — наголошує Смокович.

Для сплати використовуйте реквізити, вказані в ППР. Їх можна знайти в Електронному кабінеті або на сайті місцевої ради. Якщо ви помітили помилку в нарахуванні, зверніться до податкової з оригіналами документів на право власності – податкова проведе перерахунок.

Штрафи за несвоєчасну сплату податку

Несвоєчасна сплата податку призводить до штрафів:

  • затримка до 30 днів — 5% від суми боргу;
  • понад 30 днів — 10% від суми боргу;
  • пеня — 120% річних ставки Нацбанку на день виникнення боргу. 

Якщо сума боргу перевищує 3 060 грн, податкова надсилає вимогу про сплату. У разі ігнорування податкова може звернутися до суду для примусового стягнення, що може призвести до арешту рахунків чи майна.

Як повідомлялось, продаж першої квартири може виявитися як прибутковою справою, так і складним фінансовим випробуванням. Головне, що турбує власників, — це можливі податки. Їх наявність та розмір залежать від того, як довго ви володіли майном, хто є власником, як ви його набули, а також скільки продажів здійснили протягом року.

Також ми розповідали, що сплата податків з оренди житла є обов'язковою, а не вибірковою. Держава посилює контроль за "сірою" орендою, тому орендодавцям необхідно бути готовими до звітування про свої доходи.

квартири податки нерухомість будинок квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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