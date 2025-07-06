Податки з оренди квартири у 2025 році — правила та штрафи

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Податки від оренди житла — це не добровільний вибір, а чітке зобов’язання перед державою. У 2025 році фіскальні правила посилюються, а контроль за "сірою" орендою стає все жорсткішим. Якщо плануєте здавати квартиру — готуйтеся звітувати.

Якщо ви здаєте квартиру як звичайна фізична особа, не зареєстрована як підприємець, держава вимагає сплачувати два обов’язкові податки: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18% і військовий збір — 5%. Разом — 23% від отриманого доходу, зазначають у Головному управлінні Державної податкової служби у Черкаській області.

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Наприклад, якщо ваша квартира здається за 15 000 гривень на місяць, протягом року ви отримаєте 180 000 гривень. Із цієї суми податків доведеться сплатити понад 41 000 гривень. Це чимало, але це єдина законна альтернатива штрафам і відповідальності.

Для тих, хто здає нежитлову нерухомість (наприклад, комерційні приміщення), ставки можуть відрізнятися залежно від умов договору та статусу орендаря. Якщо орендар – юридична особа, вона може самостійно утримувати та сплачувати ПДФО та військовий збір.

Як правильно задекларувати дохід

Фізичні особи, які здають нерухомість, зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Ось ключові моменти:

Коли подавати: до 1 травня 2025 року за доходи, отримані у 2024 році. Як подавати: найзручніше це зробити через Електронний кабінет платника на сайті Державної податкової служби (ДПС). Вам знадобиться електронний підпис або авторизація через BankID. Коли сплатити податки: до 1 серпня 2025 року.

У декларації потрібно вказати суму отриманого доходу за рік, а також розрахувати суму податків. Наприклад, якщо ваш річний дохід від оренди становить 120 000 грн, ви сплатите 27 600 грн податків (23%).

Чому договір оренди став критично важливим

Наявність письмового договору більше не є опцією — це вимога часу. З 2024 року співпраця між податковою службою, місцевою владою, ОСББ та керуючими компаніями посилилась. Тепер офіційно зареєстровані мешканці можуть стати джерелом інформації про факт оренди, навіть якщо орендодавець не уклав жодної угоди.

Відсутність договору не означає, що вас не знайдуть. Наприклад, якщо в будинку з’являються нові мешканці, а жодних змін у власності не відбулося, цю інформацію можуть передати до податкової. Так само працюють запити з банків, онлайн-платформ, сервісів короткострокової оренди.

Подобова оренда — вже не "підробіток", а діяльність

Якщо ви здаєте квартиру подобово, наприклад, через Booking.com або Airbnb, і це є вашим основним джерелом доходу, податкова може визнати таку діяльність підприємницькою. У такому разі вам потрібно:

зареєструватися як ФОП. Найпоширеніший варіант — 3-тя група єдиного податку зі ставкою 5% від доходу;

сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). У 2025 році мінімальний ЄСВ становить 1 870 грн на місяць;

подавати звітність щоквартально.

Наприклад, якщо ваш дохід від подобової оренди становить 20 000 грн на місяць, податок складе 1 000 грн (5%) + 1 870 грн ЄСВ, тобто 2 870 грн щомісяця. Це може бути вигідніше, ніж 23% для фізичних осіб, якщо дохід значний.

Які штрафи за несплату податків

Недекларування доходів або несплата податків може призвести до серйозних наслідків:

штраф 25% від суми несплаченого податку за перше порушення. За повторне – до 50%;

пеня за кожен день прострочки платежу (0,5–1% від суми боргу);

адміністративний штраф до 850 грн за неподання декларації.

Наприклад, якщо ви не задекларували 100 000 грн доходу, податкова може нарахувати штраф у 5 750 грн (25% від 23 000 грн податку) плюс пеню.

Що ще варто знати українцям

В Україні досить часто здають квартири без офіційного договору, покладаючись виключно на усні домовленості та порядність орендарів. Проте така довіра обертається повною юридичною незахищеністю власника, особливо коли орендар припиняє виконувати свої фінансові зобов'язання.

Також ми розповідали, що війна докорінно змінила підхід українців до житлового питання: тепер рішення про купівлю стали значно обережнішими, тоді як вартість оренди відчутно зросла. Це свідчить про адаптацію населення до складних реалій та переоцінку фінансових пріоритетів на ринку нерухомості.