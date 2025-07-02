Оренда житла за 6 тис. грн на місяць — для кого готують спеціальну пропозицію

Жінка тримає ключі від квартири. Фото: Pexels

Уряд України розпочав пілотний проєкт зі створення муніципального житла, яке можна буде орендувати за значно нижчими цінами, ніж на ринку.

Про те, хто зможе орендувати таку нерухомість, повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе орендувати житло за спеціальною ціною

Наразі уряд визначає вимоги до тих, хто зможе орендувати таке житло, а також встановлює стандарти щодо площі квартир. Для сім’ї з двох людей планують виділяти квартиру площею близько 40 квадратних метрів.

Житло буде комфортним, з меблями та побутовою технікою. Першими отримати право на таке помешкання зможуть:

медики;

військові;

ветерани;

діти-сироти;

працівники освіти;

сім’ї загиблих захисників;

внутрішньо переміщені особи;

співробітники комунальних служб.

За скільки можна буде орендувати помешкання

Орендна плата розраховуватиметься за спеціальною формулою з урахуванням регіональних особливостей, щоб зробити її доступною, особливо для малозабезпечених сімей. За однокімнатну квартиру планують брати приблизно 6 тисяч гривень на місяць, що значно менше за середню ринкову ціну.

Будівництвом житла займатимуться місцеві громади, які будуть замовниками проєктів. Для прискорення та здешевлення будівництва використають типові проєктні рішення.

Фінансування проєкту планують здійснювати з місцевих бюджетів, а також коштом кредитів і грантів від міжнародних партнерів.

Раніше ми писали, що українські військові можуть отримувати різні виплати, зокрема компенсацію за оренду житла. Для цього треба подати необхідні документи. Розмір виплат залежить від місця служби й нараховується щомісяця.

Також ми розповідали, що багато українців живуть у Польщі, а деякі здають там нерухомість в оренду. Власники житла зобов’язані сплачувати податки, але не всі чесно звітують про доходи. Тепер за порушниками стежитиме штучний інтелект.