Компенсація за оренду житла військовим — скільки виплачують у 2025 році та як отримати

Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці мають право на різноманітні виплати та компенсації, в тому числі — витрат за піднайом житла. Для її отримання необхідно подати пакет документів. Відшкодування виплачується щомісяця у сумі, розмір якої залежить від населеного пункту, де проходить службу захисник.

Новини.LIVE розповідають, скільки компенсують військовослужбовцям за піднайом житла у 2025 році.

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Хто має право на отримання виплат

Компенсацію за оренду житла можуть отримати військовослужбовці Збройних сил України, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв'язку й Управління держохорони.

Виплати здійснюються:

особам офіцерського складу (зокрема, за призовом);

особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;

курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім'ї;

особам, відрядженим до Міністерства освіти та науки чи Державного космічного агентства.

Варто зазначити, що йдеться саме про осіб офіцерського складу. Для мобілізованих військовослужбовців компенсація за піднайом житла не передбачена.

Скільки виплачують у 2025 році

Розмір компенсації захисникам за піднайом житла визначається Міноборони України щороку, виходячи з наявного фінансового ресурсу.

Відповідно до рішення міністра оборони №2640/з, у 2025 році встановлений такий розмір відшкодування:

4 560 грн — у місті Київ;

3 420 грн — в обласних центрах;

2 280 грн — в інших населених пунктах.

За наявності у військовослужбовця трьох і більше членів сім'ї розмір грошової компенсації збільшується в 1,5 раза.

Як оформити відшкодування витрат на оренду житла

Щоб отримувати щомісяця компенсацію за піднайом житла, військовослужбовцю необхідно звернутися з відповідним рапортом до командира частини, додавши копії:

паспортів (або інших документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України) військовослужбовця та членів його сім'ї;

ідентифікаційних кодів військовослужбовця та членів його сім'ї;

документів, які підтверджують родинні стосунки (свідоцтв про шлюб, народження дітей тощо);

довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби (видає квартирно-експлуатаційний орган);

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або довідки про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його родини на правах власності;

відомостей про житло, пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії.

Отримавши пакет необхідних документів, житлова комісія перевірить житлові умови військовослужбовця, про що складе відповідний акт.

Хто не зможе отримати компенсацію

Грошова компенсація за піднайом (найом) житла не виплачується військовослужбовцям, які:

мають власне житло за місцем проходження військової служби;

забезпечені службовим житлом;

отримали компенсацію за житло, зруйноване внаслідок бойових дій.

До того ж, якщо військовослужбовець має право на інші компенсації, виплата здійснюється лише за однією з підстав.

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