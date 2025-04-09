Компенсация за аренду жилья военным — сколько выплачивают в 2025 году и как получить

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие имеют право на различные выплаты и компенсации, в том числе — расходов за поднаем жилья. Для ее получения необходимо подать пакет документов. Возмещение выплачивается ежемесячно в сумме, размер которой зависит от населенного пункта, где проходит службу защитник.

Новини. LIVE рассказывают, сколько компенсируют военнослужащим за поднаем жилья в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на получение выплат

Компенсацию за аренду жилья могут получить военнослужащие Вооруженных сил Украины, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, СБУ, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта, Госспецсвязи и Управления госохраны.

Выплаты осуществляются:

лицам офицерского состава (в частности, по призыву);

лицам рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту;

курсантам высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, имеющим семьи;

лицам, командированным в Министерство образования и науки или Государственное космическое агентство.

Стоит отметить, что речь идет именно о лицах офицерского состава. Для мобилизованных военнослужащих компенсация за поднаем жилья не предусмотрена.

Сколько выплачивают в 2025 году

Размер компенсации защитникам за поднаем жилья определяется Минобороны Украины ежегодно, исходя из имеющегося финансового ресурса.

Согласно решению министра обороны №2640/з, в 2025 году установлен такой размер возмещения:

4 560 грн — в городе Киев;

3 420 грн — в областных центрах;

2 280 грн — в других населенных пунктах.

При наличии у военнослужащего трех и более членов семьи размер денежной компенсации увеличивается в 1,5 раза.

Как оформить возмещение расходов на аренду жилья

Чтобы получать ежемесячно компенсацию за поднаем жилья, военнослужащему необходимо обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, приложив копии:

паспортов (или других документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины) военнослужащего и членов его семьи;

идентификационных кодов военнослужащего и членов его семьи;

документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельств о браке, рождении детей и т.д.);

справки об обеспечении жильем с предыдущего места прохождения военной службы (выдает квартирно-эксплуатационный орган);

выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или справки о недвижимом имуществе, которое принадлежит военнослужащему и членам его семьи на правах собственности;

сведений о жилье, поврежденного в результате вооруженной агрессии России.

Получив пакет необходимых документов, жилищная комиссия проверит жилищные условия военнослужащего, о чем составит соответствующий акт.

Кто не сможет получить компенсацию

Денежная компенсация за поднаем (наем) жилья не выплачивается военнослужащим, которые:

имеют собственное жилье по месту прохождения военной службы;

обеспечены служебным жильем;

получили компенсацию за жилье, разрушенное в результате боевых действий.

К тому же, если военнослужащий имеет право на другие компенсации, выплата осуществляется только по одному из оснований.

Ранее мы рассказывали, кому из военнослужащих должны выплачивать 50 000 грн дополнительного вознаграждения.

Также узнавайте, какой размер материальной помощи в 2025 году и кто из военнослужащих может ее получить.