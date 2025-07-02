Аренда жилья за 6 тыс. грн в месяц — для кого готовят специальное предложение

Муниципальное жилье — для кого аренда обойдется в 6 тыс. грн
Правительство Украины начало пилотный проект по созданию муниципального жилья, которое можно будет арендовать по значительно более низким ценам, чем на рынке.
О том, кто сможет арендовать такую недвижимость, сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кто сможет арендовать жилье по специальной цене
Сейчас правительство определяет требования к тем, кто сможет арендовать такое жилье, а также устанавливает стандарты по площади квартир. Для семьи из двух человек планируют выделять квартиру площадью около 40 квадратных метров.
Жилье будет комфортным, с мебелью и бытовой техникой. Первыми получить право на такое жилье смогут:
- медики;
- военные;
- ветераны;
- дети-сироты;
- работники образования;
- семьи погибших защитников;
- внутренне перемещенные лица;
- сотрудники коммунальных служб.
За сколько можно будет арендовать жилье
Арендная плата будет рассчитываться по специальной формуле с учетом региональных особенностей, чтобы сделать ее доступной, особенно для малообеспеченных семей. За однокомнатную квартиру планируют брать примерно 6 тысяч гривен в месяц, что значительно меньше средней рыночной цены.
Строительством жилья будут заниматься местные общины, которые будут заказчиками проектов. Для ускорения и удешевления строительства используют типовые проектные решения.
Финансирование проекта планируют осуществлять из местных бюджетов, а также за счет кредитов и грантов от международных партнеров.
Ранее мы писали, что украинские военные могут получать различные выплаты, в частности компенсацию за аренду жилья. Для этого надо подать необходимые документы. Размер выплат зависит от места службы и начисляется ежемесячно.
Также мы рассказывали, что многие украинцы живут в Польше, а некоторые сдают там недвижимость в аренду. Владельцы жилья обязаны платить налоги, но не все честно отчитываются о доходах. Теперь за нарушителями будет следить искусственный интеллект.
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