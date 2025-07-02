Аренда жилья за 6 тыс. грн в месяц — для кого готовят специальное предложение

Женщина держит ключи от квартиры. Фото: Pexels

Правительство Украины начало пилотный проект по созданию муниципального жилья, которое можно будет арендовать по значительно более низким ценам, чем на рынке.

О том, кто сможет арендовать такую недвижимость, сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Сейчас правительство определяет требования к тем, кто сможет арендовать такое жилье, а также устанавливает стандарты по площади квартир. Для семьи из двух человек планируют выделять квартиру площадью около 40 квадратных метров.

Жилье будет комфортным, с мебелью и бытовой техникой. Первыми получить право на такое жилье смогут:

медики;

военные;

ветераны;

дети-сироты;

работники образования;

семьи погибших защитников;

внутренне перемещенные лица;

сотрудники коммунальных служб.

За сколько можно будет арендовать жилье

Арендная плата будет рассчитываться по специальной формуле с учетом региональных особенностей, чтобы сделать ее доступной, особенно для малообеспеченных семей. За однокомнатную квартиру планируют брать примерно 6 тысяч гривен в месяц, что значительно меньше средней рыночной цены.

Строительством жилья будут заниматься местные общины, которые будут заказчиками проектов. Для ускорения и удешевления строительства используют типовые проектные решения.

Финансирование проекта планируют осуществлять из местных бюджетов, а также за счет кредитов и грантов от международных партнеров.

Ранее мы писали, что украинские военные могут получать различные выплаты, в частности компенсацию за аренду жилья. Для этого надо подать необходимые документы. Размер выплат зависит от места службы и начисляется ежемесячно.

Также мы рассказывали, что многие украинцы живут в Польше, а некоторые сдают там недвижимость в аренду. Владельцы жилья обязаны платить налоги, но не все честно отчитываются о доходах. Теперь за нарушителями будет следить искусственный интеллект.