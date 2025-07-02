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Главная Экономика Муниципальное жилье — для кого аренда обойдется в 6 тыс. грн

Муниципальное жилье — для кого аренда обойдется в 6 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 15:35
Аренда жилья за 6 тыс. грн в месяц — для кого готовят специальное предложение
Женщина держит ключи от квартиры. Фото: Pexels
Ключові моменти Кто сможет арендовать жилье по специальной цене За сколько можно будет арендовать жилье

Правительство Украины начало пилотный проект по созданию муниципального жилья, которое можно будет арендовать по значительно более низким ценам, чем на рынке.

О том, кто сможет арендовать такую недвижимость, сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Кто сможет арендовать жилье по специальной цене

Сейчас правительство определяет требования к тем, кто сможет арендовать такое жилье, а также устанавливает стандарты по площади квартир. Для семьи из двух человек планируют выделять квартиру площадью около 40 квадратных метров.

Жилье будет комфортным, с мебелью и бытовой техникой. Первыми получить право на такое жилье смогут:

  • медики;
  • военные;
  • ветераны;
  • дети-сироты;
  • работники образования;
  • семьи погибших защитников;
  • внутренне перемещенные лица;
  • сотрудники коммунальных служб.

За сколько можно будет арендовать жилье

Арендная плата будет рассчитываться по специальной формуле с учетом региональных особенностей, чтобы сделать ее доступной, особенно для малообеспеченных семей. За однокомнатную квартиру планируют брать примерно 6 тысяч гривен в месяц, что значительно меньше средней рыночной цены.

Строительством жилья будут заниматься местные общины, которые будут заказчиками проектов. Для ускорения и удешевления строительства используют типовые проектные решения.

Финансирование проекта планируют осуществлять из местных бюджетов, а также за счет кредитов и грантов от международных партнеров.

Ранее мы писали, что украинские военные могут получать различные выплаты, в частности компенсацию за аренду жилья. Для этого надо подать необходимые документы. Размер выплат зависит от места службы и начисляется ежемесячно.

Также мы рассказывали, что многие украинцы живут в Польше, а некоторые сдают там недвижимость в аренду. Владельцы жилья обязаны платить налоги, но не все честно отчитываются о доходах. Теперь за нарушителями будет следить искусственный интеллект.

недвижимость жилье аренда дом квартира
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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