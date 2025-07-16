Как уплатить налог на недвижимость правильно и вовремя

Женщина с документами. Фото: Freepik

Налог на недвижимость в Украине остается важным вопросом для владельцев жилых и нежилых объектов. Украинцам уже начали поступать уведомления-решения из налоговых органов. Но далеко не все знают, как и где искать эти документы, и какие сроки для действий.

Как рассказал налоговый консультант Михаил Смокович, уже приходят НУР — налоговые уведомления-решения, в которых указана сумма налога, объект налогообложения и реквизиты для уплаты.

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Кто платит налог на недвижимость

Плательщиками налога являются физические и юридические лица, владеющие объектами жилой или нежилой недвижимости. Для физических лиц налог начисляется на площадь, превышающую:

60 кв. м для квартир;

120 кв. м для жилых домов;

180 кв. м для разных типов жилой недвижимости вместе.

Ставка налога зависит от местных советов, но не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года. В 2024 году за основу бралась минимальная зарплата 7100 грн, поэтому максимальная ставка — 106,5 грн за 1 кв. м.

Как проверить начисление налога на недвижимость

Налоговые уведомления-решения содержат информацию об объекте недвижимости, сумму налога и реквизиты для уплаты. Смокович советует проверять НУР через Электронный кабинет (ЭК) налогоплательщика.

"Заходите в свой кабинет плательщика, выбираете здесь ЭК для граждан, и в ЭК для граждан у нас есть уведомление об обязанности уплатить сумму денежного обязательства, НУР", — говорит эксперт.

Электронный кабинет доступен на сайте Государственной налоговой службы. В разделе "Состояние расчетов с бюджетом" вы увидите все начисления, включая налог на недвижимость. Если уведомление пришло по почте, оно дублируется в ЭК.

Если вы сменили место жительства, но не уведомили налоговую, НУР будет считаться врученным, даже если отправлено по старому адресу.

Как действовать владельцам нескольких объектов

Если у вас несколько объектов недвижимости, исчисление налога усложняется. В таком случае сумма налога возрастает, а перечень объектов указывается в отдельном приложении к НУР.

Смокович отмечает, что все объекты отображаются в электронном кабинете, поэтому владельцам стоит внимательно просмотреть каждую запись и проверить актуальность данных.

"Можете проверить и оплатить. Все есть в кабинете", — добавляет он.

Как уплатить налог на недвижимость

Уплатить налог нужно в течение 60 дней со дня вручения НУР. В 2025 году это означает дедлайн до конца лета для налога за 2024 год.

"Оплатить или обжаловать нужно до конца лета, не позже. Потому что позже там уже этот налог упадет в долг, а долги нам не надо", — отмечает Смокович.

Для уплаты используйте реквизиты, указанные в НУР. Их можно найти в Электронном кабинете или на сайте местного совета. Если вы заметили ошибку в начислении, обратитесь в налоговую с оригиналами документов на право собственности - налоговая проведет перерасчет.

Штрафы за несвоевременную уплату налога

Несвоевременная уплата налога приводит к штрафам:

задержка до 30 дней — 5% от суммы долга;

свыше 30 дней — 10% от суммы долга;

пеня — 120% годовых ставки Нацбанка на день возникновения долга.

Если сумма долга превышает 3 060 грн, налоговая направляет требование об уплате. В случае игнорирования налоговая может обратиться в суд для принудительного взыскания, что может привести к аресту счетов или имущества.

Как сообщалось, продажа первой квартиры может оказаться как прибыльным делом, так и сложным финансовым испытанием. Главное, что беспокоит владельцев, — это возможные налоги. Их наличие и размер зависят от того, как долго вы владели имуществом, кто является владельцем, как вы его приобрели, а также сколько продаж совершили в течение года.

Также мы рассказывали, что уплата налогов с аренды жилья является обязательной, а не выборочной. Государство усиливает контроль за "серой" арендой, поэтому арендодателям необходимо быть готовыми к отчетности о своих доходах.