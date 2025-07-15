Ціни на квартири на первинному ринку Ужгорода у липні — де вигідно купити

Будинки в Ужгороді. Фото: visit-uzhhorod.itc.gov.ua

Ужгород, розташований у самому серці Закарпаття, залишається одним із найпривабливіших міст України для купівлі житла. Первинний ринок нерухомості демонструє стабільне зростання цін, що зумовлено внутрішньою міграцією, попитом на безпечні регіони та інфляційними процесами. Водночас Ужгород увійшов до трійки лідерів за вартістю первинного житла в країні, поступаючись лише Києву та Львову.

За даними аналітичного порталу DIM.RIA, середня ціна за квадратний метр у новобудовах Ужгорода станом на липень 2025 року становить 51 406 грн. Проте ціни варіюються залежно від класу житла, розташування та стадії будівництва.

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Найдорожчі та найдешевші квартири

Найдорожче житло в Ужгороді — це квартири бізнес-класу в центральних районах. Наприклад, у нових житлових комплексах біля історичного центру міста однокімнатна квартира площею 40 кв. м може коштувати від 2,4 млн грн. Двокімнатні квартири в таких проєктах стартують від 3,5 млн грн.

Найдешевші пропозиції можна знайти на околицях міста або в новобудовах на ранніх стадіях будівництва. Наприклад, у мікрорайоні Минай однокімнатна квартира площею 35 кв. м коштує приблизно 1,4 млн грн. Економклас залишається популярним серед молодих сімей та інвесторів, які планують здавати житло в оренду.

Як змінились ціни на квартири в Ужгороді

За останні шість місяців (січень-липень 2025 року) ціни на первинному ринку Ужгорода зросли на 13%, що є одним із найвищих показників в Україні. Для порівняння, у Львові зростання склало 6%, а в Києві — 10%.

Основними причинами такого стрибка стали:

Зростання собівартості будівництва: через інфляцію та здорожчання будівельних матеріалів. Попит на безпечні регіони: Ужгород залишається привабливим для внутрішньо переміщених осіб. Обмежена пропозиція: кількість нових житлових комплексів зростає повільніше, ніж попит.

Найбільше зростання цін спостерігалося в сегменті комфорт-класу, де попит залишається стабільно високим завдяки державній програмі іпотечного кредитування "єОселя".

Що буде з цінами далі

Експерти ринку нерухомості прогнозують подальше зростання цін на первинному ринку Ужгорода у 2025 році. Як зазначає комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська у коментарі Property Times, ціни в сегменті комфорт-класу можуть зрости на 10-15%, якщо ситуація в країні залишатиметься стабільною.

"Водночас у сегменті бізнес- і преміум-класу попит залишається низьким, тому ціни майже не змінюються. У разі погіршення військової чи політичної ситуації зростання цін може зупинитися", — каже експертка.

За її словами, це зростання пов’язане з інфляцією, яка, за прогнозами НБУ, може досягти 10% у 2025 році, а також із підвищенням курсу долара до 45 грн. Крім того, попит на житло в Ужгороді підтримується завдяки його репутації безпечного регіону та розвиненій інфраструктурі.

Водночас Лаєвська застерігає, що купівельна спроможність населення залишається обмеженою, що може стримувати різке зростання цін. Програма "єОселя" залишається важливим фактором, адже вона дозволяє більшій кількості українців придбати житло в іпотеку, особливо в новобудовах комфорт-класу.

Чому Ужгород залишається привабливим

Ужгород приваблює покупців не лише через безпеку, але й завдяки унікальному розташуванню поблизу кордонів із ЄС, м’якій кліматичній зоні та розвиненій інфраструктурі. Нові житлові комплекси пропонують сучасні планування, енергоефективні технології та зручне розташування біля шкіл, садочків і торговельних центрів.

Попит на первинне житло також підігрівається внутрішньою міграцією. Водночас пропозиція залишається обмеженою, що й спричиняє зростання цін.

Як повідомлялось, український ринок новобудов пройшов через значні зміни за останній рік: інвестори, що раніше були рушійною силою, тепер зайняли вичікувальну позицію через високу вартість будівництва. Це змушує девелоперів переглядати свої стратегії, зосереджуючись на менших, нішевих проєктах з реальною цінністю, замість масштабного будівництва.

Також ми розповідали, що придбання квартири в новобудові — це не тільки інвестиція в житло, але й необхідність врахувати супутні витрати. Українське законодавство чітко регламентує обов'язкові податки та збори, пов'язані з оформленням такої нерухомості.