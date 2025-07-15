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Главная Недвижимость Вырвались вперед — как взлетели цены на квартиры в Ужгороде

Вырвались вперед — как взлетели цены на квартиры в Ужгороде

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 20:08
Цены на квартиры на первичном рынке Ужгорода в июле — где выгодно купить
Дома в Ужгороде. Фото: visit-uzhhorod.itc.gov.ua

Ужгород, расположенный в самом сердце Закарпатья, остается одним из самых привлекательных городов Украины для покупки жилья. Первичный рынок недвижимости демонстрирует стабильный рост цен, что обусловлено внутренней миграцией, спросом на безопасные регионы и инфляционными процессами. В то же время Ужгород вошел в тройку лидеров по стоимости первичного жилья в стране, уступая лишь Киеву и Львову.

По данным аналитического портала DIM.RIA, средняя цена за квадратный метр в новостройках Ужгорода по состоянию на июль 2025 года составляет 51 406 грн. Однако цены варьируются в зависимости от класса жилья, расположения и стадии строительства.

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Самые дорогие и самые дешевые квартиры

Самое дорогое жилье в Ужгороде — это квартиры бизнес-класса в центральных районах. Например, в новых жилых комплексах возле исторического центра города однокомнатная квартира площадью 40 кв. м может стоить от 2,4 млн грн. Двухкомнатные квартиры в таких проектах стартуют от 3,5 млн грн.

Самые дешевые предложения можно найти на окраинах города или в новостройках на ранних стадиях строительства. Например, в микрорайоне Минай однокомнатная квартира площадью 35 кв. м стоит примерно 1,4 млн грн. Экономкласс остается популярным среди молодых семей и инвесторов, которые планируют сдавать жилье в аренду.

Как изменились цены на квартиры в Ужгороде

За последние шесть месяцев (январь-июль 2025 года) цены на первичном рынке Ужгорода выросли на 13%, что является одним из самых высоких показателей в Украине. Для сравнения, во Львове рост составил 6%, а в Киеве — 10%.

Основными причинами такого скачка стали:

  1. Рост себестоимости строительства: из-за инфляции и подорожания строительных материалов.
  2. Спрос на безопасные регионы: Ужгород остается привлекательным для внутренне перемещенных лиц.
  3. Ограниченное предложение: количество новых жилых комплексов растет медленнее, чем спрос.

Наибольший рост цен наблюдался в сегменте комфорт-класса, где спрос остается стабильно высоким благодаря государственной программе ипотечного кредитования "єОселя".

Что будет с ценами дальше

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют дальнейший рост цен на первичном рынке Ужгорода в 2025 году. Как отмечает коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская в комментарии Property Times, цены в сегменте комфорт-класса могут вырасти на 10-15%, если ситуация в стране будет оставаться стабильной.

"В то же время в сегменте бизнес- и премиум-класса спрос остается низким, поэтому цены почти не меняются. В случае ухудшения военной или политической ситуации рост цен может остановиться", — говорит эксперт.

По ее словам, этот рост связан с инфляцией, которая, по прогнозам НБУ, может достичь 10% в 2025 году, а также с повышением курса доллара до 45 грн. Кроме того, спрос на жилье в Ужгороде поддерживается благодаря его репутации безопасного региона и развитой инфраструктуре.

В то же время Лаевская предостерегает, что покупательная способность населения остается ограниченной, что может сдерживать резкий рост цен. Программа "єОселя" остается важным фактором, ведь она позволяет большему количеству украинцев приобрести жилье в ипотеку, особенно в новостройках комфорт-класса.

Почему Ужгород остается привлекательным

Ужгород привлекает покупателей не только из-за безопасности, но и благодаря уникальному расположению вблизи границ с ЕС, мягкой климатической зоне и развитой инфраструктуре. Новые жилые комплексы предлагают современные планировки, энергоэффективные технологии и удобное расположение возле школ, садиков и торговых центров.

Спрос на первичное жилье также подогревается внутренней миграцией. В то же время предложение остается ограниченным, что и вызывает рост цен.

Как сообщалось, украинский рынок новостроек прошел через значительные изменения за последний год: инвесторы, которые ранее были движущей силой, теперь заняли выжидательную позицию из-за высокой стоимости строительства. Это заставляет девелоперов пересматривать свои стратегии, сосредотачиваясь на меньших, нишевых проектах с реальной ценностью, вместо масштабного строительства.

Также мы рассказывали, что приобретение квартиры в новостройке — это не только инвестиция в жилье, но и необходимость учесть сопутствующие расходы. Украинское законодательство четко регламентирует обязательные налоги и сборы, связанные с оформлением такой недвижимости.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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