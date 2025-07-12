Хто не отримає кредит за програмою "єОселя" — умови та обмеження

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна програма пільгового житлового кредитування "єОселя" залишається одним із головних механізмів допомоги громадянам у придбанні власного житла. Проте далеко не кожен українець зможе скористатися цією можливістю. Програма має чітко визначені обмеження, які щороку доповнюються та деталізуються.

єОселя орієнтована на соціально вразливі групи та окремі професійні категорії, зазначено на сайті програми. Відповідно, усі інші громадяни, які не належать до визначених державою категорій, не можуть подати заявку на кредитування.

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Люди з достатньою житловою площею

Однією з головних умов участі в програмі є відсутність житла або володіння ним у межах соціальної норми: 52,5 кв. м на одну особу + 21 кв. м на кожного наступного члена родини. Якщо ви вже маєте квартиру або будинок з площею, що перевищує ці ліміти, — вас автоматично виключать із програми. Наприклад:

одинокий заявник з квартирою 60 кв. м;

сім’я з двома дітьми, яка має будинок 120 кв. м.

Обидва приклади — не підпадають під вимоги єОселі.

Вік має значення

За умовами програми, позичальнику на момент повного погашення кредиту має бути не більше 70 років. Тобто якщо вам 60 років — максимальний строк кредиту для вас становить 10 років. Особам, які на момент прогнозованого завершення кредиту будуть старшими за цей вік, буде відмовлено в участі.

Інші програми — вже перешкода

Якщо ви вже берете участь в інших програмах — наприклад, в пільговій іпотеці для ВПО, соціальному житлі або розіграшах квартир — ви не можете одночасно скористатися єОселею. Мета — уникнути дублювання допомоги з боку держави та забезпечити рівний доступ для всіх.

Ризики перевіряють наперед

Якщо заявник або хтось із членів його родини перебуває у санкційних списках, участь у програмі неможлива. Банки перевіряють кандидатів через реєстри РНБО, НАЗК та інші джерела. Факт включення до санкцій — автоматична відмова у кредитуванні.

Без стабільного доходу — шансів немає

Пільговий кредит — це довгострокове фінансове зобов’язання, тому банки особливо уважні до платоспроможності заявника. Якщо ваш щомісячний дохід не дозволяє обслуговувати кредит, а саме — якщо сума платежу перевищує 50% доходу, — заявку буде відхилено.

Це стосується не лише безробітних, але й тих, хто працює неофіційно, має борги або проблеми з кредитною історією.

Житло теж має відповідати вимогам

єОселя не кредитує:

квартири та будинки в зонах бойових дій або тимчасової окупації;

житло в аварійному стані або з непідтвердженим правом власності;

об’єкти, що старші 10 років у містах або 3 років у селах (за винятком окремих регіонів, як-от Чернігівська чи Харківська області, де допускається старіше житло).

Плануєте купити стару хрущовку в небезпечному районі — єОселя цього не профінансує.

Професія та зайнятість: ще один бар'єр

Навіть якщо ви маєте реальні надходження, але не сплачуєте податки чи не можете їх підтвердити — банк відмовить у кредиті. Програма працює лише з тими, хто:

офіційно працевлаштований;

є ФОП із поданими деклараціями;

отримує підтверджену пенсію або інші доходи.

ФОПи без сплачених податків

Якщо людина зареєстрована як фізична особа-підприємець, але не сплачує ЄСВ або не має прибуткових декларацій, то кредитування за програмою "єОселя" також буде недоступним. У 2025 році банк ретельно перевіряє податкову історію кожного заявника.

Ті, хто мав порушення умов — більше не мають права

Якщо учасник уже отримував кредит за програмою, але:

достроково продав нерухомість;

не виконував графік платежів;

навмисно вказав недостовірну інформацію.

Він втрачає право повторно податися на участь у програмі в майбутньому. У 2025 році банківські структури мають прямий доступ до реєстру НБУ та електронної кредитної історії, що значно зменшує шанси на маніпуляції.

Родинні нюанси

У 2025 році банки відслідковують не лише заявника, але й усіх членів його родини, які проживають разом. Якщо один із них вже має нерухомість — заявка сім’ї буде відхилена. Також не можна подаватися паралельно обом подружжям.

Географічні винятки

Програма не працює в зонах бойових дій, окупованих територіях, районах без електропостачання та стабільного зв’язку.

Іпотека на житло в таких регіонах не оформлюється банками, оскільки це вважається ризиковим активом.

Що ще варто знати українцям

Програма "єОселя" зазнала значних змін у 2024-2025 роках, трансформуючись з інструменту пільгового придбання житла насамперед у механізм підтримки первинного ринку нерухомості. Тепер її основна мета — стимулювати будівництво та продаж нового житла.

Також ми розповідали, що ціни на квартири в Україні є важливим показником стабільності країни, і попри війну, ринок нерухомості адаптується до нових реалій та залежить від безпекової ситуації. Однак, для тих, хто шукає бюджетне житло, все ще існують міста з відносно низькими цінами.