Кто не получит кредит по программе "єОселя" — условия и ограничения

єОселя — кто не может претендовать на доступное кредитование
Государственная программа льготного жилищного кредитования "єОселя" остается одним из главных механизмов помощи гражданам в приобретении собственного жилья. Однако далеко не каждый украинец сможет воспользоваться этой возможностью. Программа имеет четко определенные ограничения, которые ежегодно дополняются и детализируются.
єОселя ориентирована на социально уязвимые группы и отдельные профессиональные категории, указано на сайте программы. Соответственно, все остальные граждане, которые не относятся к определенным государством категориям, не могут подать заявку на кредитование.
Люди с достаточной жилой площадью
Одним из главных условий участия в программе является отсутствие жилья или владение им в пределах социальной нормы: 52,5 кв. м на одного человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Если у вас уже есть квартира или дом с площадью, превышающей эти лимиты, — вас автоматически исключат из программы. Например:
- одинокий заявитель с квартирой 60 кв. м;
- семья с двумя детьми, которая имеет дом 120 кв. м.
Оба примера — не подпадают под требования єОсели.
Возраст имеет значение
По условиям программы, заемщику на момент полного погашения кредита должно быть не более 70 лет. То есть если вам 60 лет — максимальный срок кредита для вас составляет 10 лет. Людям, которые на момент прогнозируемого завершения кредита будут старше этого возраста, будет отказано в участии.
Другие программы — уже препятствие
Если вы уже участвуете в других программах — например, в льготной ипотеке для ВПЛ, социальном жилье или розыгрышах квартир — вы не можете одновременно воспользоваться єОселей. Цель — избежать дублирования помощи со стороны государства и обеспечить равный доступ для всех.
Риски проверяют заранее
Если заявитель или кто-то из членов его семьи находится в санкционных списках, участие в программе невозможно. Банки проверяют кандидатов через реестры СНБО, НАПК и другие источники. Факт включения в санкции — автоматический отказ в кредитовании.
Без стабильного дохода — шансов нет
Льготный кредит — это долгосрочное финансовое обязательство, поэтому банки особенно внимательны к платежеспособности заявителя. Если ваш ежемесячный доход не позволяет обслуживать кредит, а именно — если сумма платежа превышает 50% дохода, — заявка будет отклонена.
Это касается не только безработных, но и тех, кто работает неофициально, имеет долги или проблемы с кредитной историей.
Жилье тоже должно соответствовать требованиям
єОселя не кредитует:
- квартиры и дома в зонах боевых действий или временной оккупации;
- жилье в аварийном состоянии или с неподтвержденным правом собственности;
- объекты старше 10 лет в городах или 3 лет в селах (за исключением отдельных регионов, таких как Черниговская или Харьковская области, где допускается более старое жилье).
Планируете купить старую хрущевку в опасном районе — єОселя этого не профинансирует.
Профессия и занятость: еще один барьер
Даже если вы имеете реальные поступления, но не платите налоги или не можете их подтвердить — банк откажет в кредите. Программа работает только с теми, кто:
- официально трудоустроен;
- является ФЛП с поданными декларациями;
- получает подтвержденную пенсию или другие доходы.
ФЛП без уплаченных налогов
Если человек зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, но не платит ЕСВ или не имеет прибыльных деклараций, то кредитование по программе "єОселя" также будет недоступным. В 2025 году банк тщательно проверяет налоговую историю каждого заявителя.
Те, кто имел нарушения условий — больше не имеют права
Если участник уже получал кредит по программе, но:
- досрочно продал недвижимость;
- не выполнял график платежей;
- намеренно указал недостоверную информацию.
Он теряет право повторно подать заявку на участие в программе в будущем. В 2025 году банковские структуры имеют прямой доступ к реестру НБУ и электронной кредитной истории, что значительно уменьшает шансы на манипуляции.
Родственные нюансы
В 2025 году банки отслеживают не только заявителя, но и всех членов его семьи, проживающих вместе. Если один из них уже имеет недвижимость — заявка семьи будет отклонена. Также нельзя подаваться параллельно обоим супругам.
Географические исключения
Программа не работает в зонах боевых действий, оккупированных территориях, районах без электроснабжения и стабильной связи.
Ипотека на жилье в таких регионах не оформляется банками, поскольку это считается рисковым активом.
Что еще стоит знать украинцам
Программа "єОселя" претерпела значительные изменения в 2024-2025 годах, трансформируясь из инструмента льготного приобретения жилья прежде всего в механизм поддержки первичного рынка недвижимости. Теперь ее основная цель — стимулировать строительство и продажу нового жилья.
Также мы рассказывали, что цены на квартиры в Украине являются важным показателем стабильности страны, и несмотря на войну, рынок недвижимости адаптируется к новым реалиям и зависит от ситуации с безопасностью. Однако, для тех, кто ищет бюджетное жилье, все еще существуют города с относительно низкими ценами.
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