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Главная Недвижимость єОселя — кто не может претендовать на доступное кредитование

єОселя — кто не может претендовать на доступное кредитование

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 15:15
Кто не получит кредит по программе "єОселя" — условия и ограничения
Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственная программа льготного жилищного кредитования "єОселя" остается одним из главных механизмов помощи гражданам в приобретении собственного жилья. Однако далеко не каждый украинец сможет воспользоваться этой возможностью. Программа имеет четко определенные ограничения, которые ежегодно дополняются и детализируются.

єОселя ориентирована на социально уязвимые группы и отдельные профессиональные категории, указано на сайте программы. Соответственно, все остальные граждане, которые не относятся к определенным государством категориям, не могут подать заявку на кредитование.

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Люди с достаточной жилой площадью

Одним из главных условий участия в программе является отсутствие жилья или владение им в пределах социальной нормы: 52,5 кв. м на одного человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Если у вас уже есть квартира или дом с площадью, превышающей эти лимиты, — вас автоматически исключат из программы. Например:

  • одинокий заявитель с квартирой 60 кв. м;
  • семья с двумя детьми, которая имеет дом 120 кв. м.

Оба примера — не подпадают под требования єОсели.

Возраст имеет значение

По условиям программы, заемщику на момент полного погашения кредита должно быть не более 70 лет. То есть если вам 60 лет — максимальный срок кредита для вас составляет 10 лет. Людям, которые на момент прогнозируемого завершения кредита будут старше этого возраста, будет отказано в участии.

Другие программы — уже препятствие

Если вы уже участвуете в других программах — например, в льготной ипотеке для ВПЛ, социальном жилье или розыгрышах квартир — вы не можете одновременно воспользоваться єОселей. Цель — избежать дублирования помощи со стороны государства и обеспечить равный доступ для всех.

Риски проверяют заранее

Если заявитель или кто-то из членов его семьи находится в санкционных списках, участие в программе невозможно. Банки проверяют кандидатов через реестры СНБО, НАПК и другие источники. Факт включения в санкции — автоматический отказ в кредитовании.

Без стабильного дохода — шансов нет

Льготный кредит — это долгосрочное финансовое обязательство, поэтому банки особенно внимательны к платежеспособности заявителя. Если ваш ежемесячный доход не позволяет обслуживать кредит, а именно — если сумма платежа превышает 50% дохода, — заявка будет отклонена.

Это касается не только безработных, но и тех, кто работает неофициально, имеет долги или проблемы с кредитной историей.

Жилье тоже должно соответствовать требованиям

єОселя не кредитует:

  • квартиры и дома в зонах боевых действий или временной оккупации;
  • жилье в аварийном состоянии или с неподтвержденным правом собственности;
  • объекты старше 10 лет в городах или 3 лет в селах (за исключением отдельных регионов, таких как Черниговская или Харьковская области, где допускается более старое жилье).

Планируете купить старую хрущевку в опасном районе — єОселя этого не профинансирует.

Профессия и занятость: еще один барьер

Даже если вы имеете реальные поступления, но не платите налоги или не можете их подтвердить — банк откажет в кредите. Программа работает только с теми, кто:

  • официально трудоустроен;
  • является ФЛП с поданными декларациями;
  • получает подтвержденную пенсию или другие доходы.

ФЛП без уплаченных налогов

Если человек зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, но не платит ЕСВ или не имеет прибыльных деклараций, то кредитование по программе "єОселя" также будет недоступным. В 2025 году банк тщательно проверяет налоговую историю каждого заявителя.

Те, кто имел нарушения условий — больше не имеют права

Если участник уже получал кредит по программе, но:

  • досрочно продал недвижимость;
  • не выполнял график платежей;
  • намеренно указал недостоверную информацию.

Он теряет право повторно подать заявку на участие в программе в будущем. В 2025 году банковские структуры имеют прямой доступ к реестру НБУ и электронной кредитной истории, что значительно уменьшает шансы на манипуляции.

Родственные нюансы

В 2025 году банки отслеживают не только заявителя, но и всех членов его семьи, проживающих вместе. Если один из них уже имеет недвижимость — заявка семьи будет отклонена. Также нельзя подаваться параллельно обоим супругам.

Географические исключения

Программа не работает в зонах боевых действий, оккупированных территориях, районах без электроснабжения и стабильной связи.

Ипотека на жилье в таких регионах не оформляется банками, поскольку это считается рисковым активом.

Что еще стоит знать украинцам

Программа "єОселя" претерпела значительные изменения в 2024-2025 годах, трансформируясь из инструмента льготного приобретения жилья прежде всего в механизм поддержки первичного рынка недвижимости. Теперь ее основная цель — стимулировать строительство и продажу нового жилья.

Также мы рассказывали, что цены на квартиры в Украине являются важным показателем стабильности страны, и несмотря на войну, рынок недвижимости адаптируется к новым реалиям и зависит от ситуации с безопасностью. Однако, для тех, кто ищет бюджетное жилье, все еще существуют города с относительно низкими ценами.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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