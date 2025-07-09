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Головна Нерухомість Ціни на квартири змінились — де в Україні найдешевше житло

Ціни на квартири змінились — де в Україні найдешевше житло

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 08:15
Ціни на квартири в Україні у липні — в яких містах найдешевше купити житло
Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на квартири в Україні залишаються одним із ключових індикаторів стабільності як у регіонах, так і в державі загалом. Попри війну, ринок нерухомості продовжує жити — із новими викликами, тенденціями та відчутною залежністю від безпекової ситуації. Проте для тих, хто шукає доступне житло, є міста, де ціни залишаються відносно низькими.

Як зазначають аналітики порталу OLX Нерухомість, найдешевше житло традиційно фіксують у прифронтових містах, але не тільки. 

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Однокімнатні квартири: де найдешевше житло для старту

Найнижчі ціни на "одинички" виявлено у містах, розташованих поблизу лінії бойових дій. Це не лише знижує попит, а й суттєво впливає на медіанні вартості.

Доступні міста:

  • Херсон — 600 тис. грн;
  • Запоріжжя — 672 тис. грн;
  • Суми — 723 тис. грн;
  • Миколаїв — 748 тис. грн;
  • Харків — 872 тис. грн.

Ціни у травні 2025 року майже не змінились у порівнянні з травнем 2024-го, виняток — Харків, де зафіксовано зростання на 20%. Це можна пояснити активною відбудовою, поверненням бізнесу та спробами відновлення житлового фонду.

Також у списку доступних — Кропивницький (999 тис. грн) та Дніпро (1,1 млн грн). У межах 1,2-1,3 млн грн можна знайти житло в Чернігові, Полтаві та Хмельницькому.

Цікаво, що Хмельницький — одне з небагатьох міст тилу, де вартість "одиничок" також зросла (+10% за рік).

Двокімнатні квартири: де ціна ще приваблива

Двокімнатне житло найчастіше обирають сім'ї. Проте саме в цьому сегменті спостерігається поступове зростання цін — хоч і не по всій Україні.

Міста із найдешевшими "двушками":

  • Херсон — 933 тис. грн;
  • Запоріжжя — 952 тис. грн;
  • Суми — 1 млн грн;
  • Миколаїв — 1,1 млн грн;
  • Харків — 1,4 млн грн.

І хоча вартість у більшості з них стабільна, у Харкові зростання найбільше — плюс 26% за рік. Це найбільший ривок у цьому сегменті зафіксовано на всій мапі України.

У тилових містах ціни дещо вищі, але ще залишаються в межах "доступного":

  • Чернігів — 1,7 млн грн;
  • Полтава — 1,7 млн грн;
  • Хмельницький — 1,8 млн грн;
  • Дніпро — 1,5 млн грн;
  • Кропивницький — 1,6 млн грн.

Зростання на 8-9% у Полтаві, Чернігові та Хмельницькому свідчить про поступове повернення довіри інвесторів та покупців до цих ринків.

Трикімнатні квартири: максимум простору за мінімум коштів

Трикімнатні квартири, які зазвичай обирають великі сім’ї, також демонструють значну різницю в цінах залежно від регіону. Найдоступніші пропозиції на вторинному ринку:

  • Херсон — 1,1 млн грн;
  • Запоріжжя — 1,3 млн грн;
  • Суми — 1,4 млн грн;
  • Миколаїв — 1,5 млн грн;
  • Харків — 1,8 млн грн.

У Дніпрі та Кропивницькому трикімнатна квартира обійдеться приблизно в 2 млн грн, а в Хмельницькому та Полтаві — 2,1-2,2 млн грн. Чернігів є найдорожчим у цьому сегменті з медіанною вартістю 2,3 млн грн. 
За рік найбільше зростання цін на трикімнатні квартири зафіксовано в Чернігові (+22%) та Харкові (+18%). Це може вказувати на пожвавлення інтересу до просторіших квартир у цих містах, попри їхню близькість до зон ризику, зазначають аналітики.

Географія цін: як безпека формує вартість житла

Головний фактор, який нині визначає ціни на житло — безпекова ситуація, підкреслюють експерти. Ринки міст, які знаходяться ближче до фронту, утримуються на низькому рівні, проте вже фіксуються перші ознаки пожвавлення — особливо в Харкові.

Міста тилу — Хмельницький, Полтава, Чернігів, Дніпро, Кропивницький — залишаються привабливими для тих, хто хоче безпечніше житло за порівняно помірну ціну.

Як констатують фахівці, поступове зростання в них свідчить не лише про попит, а й про довіру до стабільності та потенціал для майбутнього зростання.

Експерти прогнозують, що у 2025 році ціни на вторинному ринку можуть зрости на 5-10% у містах із відносно стабільною ситуацією. Однак у прифронтових регіонах зростання буде мінімальним, якщо не відбудеться значних змін у безпековій ситуації. 

Що ще варто знати українцям

Національний банк України затвердив Стратегію розвитку іпотечного кредитування, що є значним кроком до приведення українських фінансових правил у відповідність до норм Євросоюзу. Цей документ спрямований на кардинальне реформування ринку житлових позик, роблячи іпотеку в Україні прозорішою, безпечнішою та передбачуваною як для фінансових установ, так і для громадян.

Також ми розповідали, що придбання житла — це не лише значна інвестиція та відповідальний юридичний акт, але й рішення, що вимагає пильної уваги до кожної деталі. Навіть із нотаріальним супроводом, угода не гарантує повної безпеки: одна неточно прописана умова в договорі може звести нанівець усі ваші зусилля та призвести до затяжних судових розглядів.

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Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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