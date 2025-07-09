Ціни на квартири в Україні у липні — в яких містах найдешевше купити житло

Ціни на квартири змінились — де в Україні найдешевше житло
Ціни на квартири в Україні залишаються одним із ключових індикаторів стабільності як у регіонах, так і в державі загалом. Попри війну, ринок нерухомості продовжує жити — із новими викликами, тенденціями та відчутною залежністю від безпекової ситуації. Проте для тих, хто шукає доступне житло, є міста, де ціни залишаються відносно низькими.
Як зазначають аналітики порталу OLX Нерухомість, найдешевше житло традиційно фіксують у прифронтових містах, але не тільки.
Однокімнатні квартири: де найдешевше житло для старту
Найнижчі ціни на "одинички" виявлено у містах, розташованих поблизу лінії бойових дій. Це не лише знижує попит, а й суттєво впливає на медіанні вартості.
Доступні міста:
- Херсон — 600 тис. грн;
- Запоріжжя — 672 тис. грн;
- Суми — 723 тис. грн;
- Миколаїв — 748 тис. грн;
- Харків — 872 тис. грн.
Ціни у травні 2025 року майже не змінились у порівнянні з травнем 2024-го, виняток — Харків, де зафіксовано зростання на 20%. Це можна пояснити активною відбудовою, поверненням бізнесу та спробами відновлення житлового фонду.
Також у списку доступних — Кропивницький (999 тис. грн) та Дніпро (1,1 млн грн). У межах 1,2-1,3 млн грн можна знайти житло в Чернігові, Полтаві та Хмельницькому.
Цікаво, що Хмельницький — одне з небагатьох міст тилу, де вартість "одиничок" також зросла (+10% за рік).
Двокімнатні квартири: де ціна ще приваблива
Двокімнатне житло найчастіше обирають сім'ї. Проте саме в цьому сегменті спостерігається поступове зростання цін — хоч і не по всій Україні.
Міста із найдешевшими "двушками":
- Херсон — 933 тис. грн;
- Запоріжжя — 952 тис. грн;
- Суми — 1 млн грн;
- Миколаїв — 1,1 млн грн;
- Харків — 1,4 млн грн.
І хоча вартість у більшості з них стабільна, у Харкові зростання найбільше — плюс 26% за рік. Це найбільший ривок у цьому сегменті зафіксовано на всій мапі України.
У тилових містах ціни дещо вищі, але ще залишаються в межах "доступного":
- Чернігів — 1,7 млн грн;
- Полтава — 1,7 млн грн;
- Хмельницький — 1,8 млн грн;
- Дніпро — 1,5 млн грн;
- Кропивницький — 1,6 млн грн.
Зростання на 8-9% у Полтаві, Чернігові та Хмельницькому свідчить про поступове повернення довіри інвесторів та покупців до цих ринків.
Трикімнатні квартири: максимум простору за мінімум коштів
Трикімнатні квартири, які зазвичай обирають великі сім’ї, також демонструють значну різницю в цінах залежно від регіону. Найдоступніші пропозиції на вторинному ринку:
- Херсон — 1,1 млн грн;
- Запоріжжя — 1,3 млн грн;
- Суми — 1,4 млн грн;
- Миколаїв — 1,5 млн грн;
- Харків — 1,8 млн грн.
У Дніпрі та Кропивницькому трикімнатна квартира обійдеться приблизно в 2 млн грн, а в Хмельницькому та Полтаві — 2,1-2,2 млн грн. Чернігів є найдорожчим у цьому сегменті з медіанною вартістю 2,3 млн грн.
За рік найбільше зростання цін на трикімнатні квартири зафіксовано в Чернігові (+22%) та Харкові (+18%). Це може вказувати на пожвавлення інтересу до просторіших квартир у цих містах, попри їхню близькість до зон ризику, зазначають аналітики.
Географія цін: як безпека формує вартість житла
Головний фактор, який нині визначає ціни на житло — безпекова ситуація, підкреслюють експерти. Ринки міст, які знаходяться ближче до фронту, утримуються на низькому рівні, проте вже фіксуються перші ознаки пожвавлення — особливо в Харкові.
Міста тилу — Хмельницький, Полтава, Чернігів, Дніпро, Кропивницький — залишаються привабливими для тих, хто хоче безпечніше житло за порівняно помірну ціну.
Як констатують фахівці, поступове зростання в них свідчить не лише про попит, а й про довіру до стабільності та потенціал для майбутнього зростання.
Експерти прогнозують, що у 2025 році ціни на вторинному ринку можуть зрости на 5-10% у містах із відносно стабільною ситуацією. Однак у прифронтових регіонах зростання буде мінімальним, якщо не відбудеться значних змін у безпековій ситуації.
Що ще варто знати українцям
Національний банк України затвердив Стратегію розвитку іпотечного кредитування, що є значним кроком до приведення українських фінансових правил у відповідність до норм Євросоюзу. Цей документ спрямований на кардинальне реформування ринку житлових позик, роблячи іпотеку в Україні прозорішою, безпечнішою та передбачуваною як для фінансових установ, так і для громадян.
Також ми розповідали, що придбання житла — це не лише значна інвестиція та відповідальний юридичний акт, але й рішення, що вимагає пильної уваги до кожної деталі. Навіть із нотаріальним супроводом, угода не гарантує повної безпеки: одна неточно прописана умова в договорі може звести нанівець усі ваші зусилля та призвести до затяжних судових розглядів.
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