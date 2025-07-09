Цены на квартиры в Украине в июле - в каких городах дешевле всего купить жилье

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на квартиры в Украине остаются одним из ключевых индикаторов стабильности как в регионах, так и в государстве в целом. Несмотря на войну, рынок недвижимости продолжает жить — с новыми вызовами, тенденциями и ощутимой зависимостью от ситуации с безопасностью. Однако для тех, кто ищет доступное жилье, есть города, где цены остаются относительно низкими.

Как отмечают аналитики портала OLX Недвижимость, самое дешевое жилье традиционно фиксируют в прифронтовых городах, но не только.

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Самые низкие цены на "однушки" обнаружены в городах, расположенных вблизи линии боевых действий. Это не только снижает спрос, но и существенно влияет на медианные стоимости.

Доступные города:

Херсон — 600 тыс. грн;

Запорожье — 672 тыс. грн;

Сумы — 723 тыс. грн;

Николаев — 748 тыс. грн;

Харьков — 872 тыс. грн.

Цены в мае 2025 года почти не изменились по сравнению с маем 2024-го, исключение — Харьков, где зафиксирован рост на 20%. Это можно объяснить активным восстановлением, возвращением бизнеса и попытками восстановления жилого фонда.

Также в списке доступных — Кропивницкий (999 тыс. грн) и Днепр (1,1 млн грн). В пределах 1,2-1,3 млн грн можно найти жилье в Чернигове, Полтаве и Хмельницком.

Интересно, что Хмельницкий — один из немногих городов тыла, где стоимость "однушек" также выросла (+10% за год).

Двухкомнатные квартиры: где цена еще привлекательна

Двухкомнатное жилье чаще всего выбирают семьи. Однако именно в этом сегменте наблюдается постепенный рост цен — хоть и не по всей Украине.

Города с самыми дешевыми "двушками":

Херсон — 933 тыс. грн;

Запорожье — 952 тыс. грн;

Сумы — 1 млн грн;

Николаев — 1,1 млн грн;

Харьков — 1,4 млн грн.

И хотя стоимость в большинстве из них стабильна, в Харькове рост самый большой — плюс 26% за год. Это самый большой рывок в этом сегменте зафиксирован на всей карте Украины.

В тыловых городах цены несколько выше, но еще остаются в пределах "доступного":

Чернигов — 1,7 млн грн;

Полтава — 1,7 млн грн;

Хмельницкий — 1,8 млн грн;

Днепр — 1,5 млн грн;

Кропивницкий — 1,6 млн грн.

Рост на 8-9% в Полтаве, Чернигове и Хмельницком свидетельствует о постепенном возвращении доверия инвесторов и покупателей к этим рынкам.

Трехкомнатные квартиры: максимум пространства за минимум средств

Трехкомнатные квартиры, которые обычно выбирают большие семьи, также демонстрируют значительную разницу в ценах в зависимости от региона. Самые доступные предложения на вторичном рынке:

Херсон — 1,1 млн грн;

Запорожье — 1,3 млн грн;

Сумы — 1,4 млн грн;

Николаев — 1,5 млн грн;

Харьков — 1,8 млн грн.

В Днепре и Кропивницком трехкомнатная квартира обойдется примерно в 2 млн грн, а в Хмельницком и Полтаве — 2,1-2,2 млн грн. Чернигов является самым дорогим в этом сегменте с медианной стоимостью 2,3 млн грн.

За год наибольший рост цен на трехкомнатные квартиры зафиксирован в Чернигове (+22%) и Харькове (+18%). Это может указывать на оживление интереса к более просторным квартирам в этих городах, несмотря на их близость к зонам риска, отмечают аналитики.

География цен: как безопасность формирует стоимость жилья

Главный фактор, который сейчас определяет цены на жилье — ситуация с безопасностью, подчеркивают эксперты. Рынки городов, которые находятся ближе к фронту, удерживаются на низком уровне, однако уже фиксируются первые признаки оживления — особенно в Харькове.

Города тыла — Хмельницкий, Полтава, Чернигов, Днепр, Кропивницкий — остаются привлекательными для тех, кто хочет более безопасное жилье за сравнительно умеренную цену.

Как констатируют специалисты, постепенный рост в них свидетельствует не только о спросе, но и о доверии к стабильности и потенциале для будущего роста.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году цены на вторичном рынке могут вырасти на 5-10% в городах с относительно стабильной ситуацией. Однако в прифронтовых регионах рост будет минимальным, если не произойдет значительных изменений в ситуации с безопасностью.

Что еще стоит знать украинцам

Национальный банк Украины утвердил Стратегию развития ипотечного кредитования, что является значительным шагом к приведению украинских финансовых правил в соответствие с нормами Евросоюза. Этот документ направлен на кардинальное реформирование рынка жилищных займов, делая ипотеку в Украине более прозрачной, безопасной и предсказуемой как для финансовых учреждений, так и для граждан.

Также мы рассказывали, что приобретение жилья — это не только значительная инвестиция и ответственный юридический акт, но и решение, требующее пристального внимания к каждой детали. Даже с нотариальным сопровождением, сделка не гарантирует полной безопасности: одно неточно прописанное условие в договоре может свести на нет все ваши усилия и привести к затяжным судебным разбирательствам.