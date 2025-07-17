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Главная Недвижимость Доход на недвижимости — как действовать, чтобы не потерять деньги

Доход на недвижимости — как действовать, чтобы не потерять деньги

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 22:15
Типичные ошибки при инвестициях в недвижимость и способы их избежания
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Инвестиции в недвижимость остаются одним из самых надежных способов приумножить капитал в 2025 году. Стабильный рост цен, спрос на аренду и новые проекты открывают широкие возможности для инвесторов. Однако без правильного подхода риски могут перевесить выгоды.

Распространенная ошибка начинающих инвесторов — действовать без четкой стратегии, отмечают в компании blago. Без определения цели, ожидаемой прибыли, срока инвестирования и формата недвижимости риски возрастают кратно.

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Наиболее популярные модели в 2025 году:

  • покупка на этапе котлована с целью перепродажи после сдачи (потенциальный доход плюс 30-40%);
  • инвестиция под долгосрочную аренду — стабильный ежемесячный доход, но требует дополнительных затрат на ремонт.

"Четкое планирование с расчетами и конкретными ориентирами - ключ к прибыли", — подчеркивают эксперты.

Выбор недвижимости без учета локации снижает доход

Локация — один из главных факторов, определяющих привлекательность объекта. Часто инвесторы покупают квадратные метры в "выгодном" районе, не учитывая реальные потребности целевой аудитории — будущих арендаторов или покупателей.

Что нужно учитывать:

  • наличие транспорта, школ, детсадов;
  • социальную составляющую района (спокойствие, безопасность, шумность);
  • экологическую ситуацию (река, парки, зеленые зоны);
  • перспективу развития района.

Застройщики, которые работают на перспективу, размещают свои проекты в районах с потенциалом, где инфраструктура не отстает от темпов строительства.

Юридические риски в инвестициях в недвижимость несут серьезные угрозы

Еще один типичный прокол — игнорирование юридической проверки. В 2025 году по-прежнему существуют случаи афер и застройщиков-банкротов. Поэтому проверка документов — не рекомендация, а обязательное условие.

Список ключевых документов:

  • разрешение на строительство;
  • градостроительные условия;
  • право собственности или пользования землей;
  • лицензия компании-застройщика;
  • техническая и проектная документация.

Юридические консультации на этапе подписания соглашения — более дешевый способ защитить инвестиции, чем длительные судебные дела в будущем.

Завышенные ожидания вредят рентабельности

Многие инвесторы надеются получить прибыль за год-два без особых усилий. Но в 2025 году влияние войны, инфляции, роста цен на стройматериалы и налогов заставляет быть более реалистичным.

Для оценки доходности инвестиции используйте формулу ROI:

ROI = ((доход - расходы) / расходы) × 100%

Пример: инвестировано 200 000 грн, получено 250 000 грн через год.
ROI = ((250 000 - 200 000) / 200 000) × 100% = 25%

В расходы обязательно учитывайте:

  • ремонтные работы;
  • меблировку;
  • налоги на прибыль;
  • расходы на содержание объекта.

Отсутствие плана выхода из проекта усложняет управление рисками

План "Б" нужен всегда. Если первичная стратегия не сработает, важно иметь заранее продуманную альтернативу:

  • когда именно вы готовы продавать объект;
  • какая минимальная допустимая цена;
  • какие каналы продажи будете использовать;
  • какие расходы готовы понести (комиссия риелтору и т.д.).

Специалисты из компании blago рекомендуют формировать несколько сценариев для выхода и корректировать их в зависимости от рыночной ситуации. Это повышает вашу адаптивность и снижает потери.

Диверсификация инвестиционного портфеля минимизирует риски

Инвестирование в одну квартиру — это риск. В 2025 году эксперты советуют вкладывать в несколько форматов:

  • жилая и коммерческая недвижимость;
  • новостройки на этапе котлована + готовые объекты;
  • объекты в разных городах или регионах.

Это позволяет сохранить баланс, даже если один проект окажется менее успешным.

Типичные ошибки начинающих инвесторов

Вот распространенные действия, которые ведут к потерям:

  • инвестиции на эмоциях вместо расчетов;
  • выбор жилья без учета потребностей будущего арендатора;
  • недооценка полной суммы расходов;
  • доверие словам без проверки застройщика.

Как держать руку на пульсе рынка недвижимости

  1. Избегайте эмоциональных решений. Инвестиции — это о цифрах, а не о красивых рендерах или обещаниях.
  2. Думайте как арендатор. Выбирайте квартиры с продуманной планировкой, красивыми видами, удобной инфраструктурой.
  3. Учитывайте все расходы. Добавьте в бюджет ремонт, мебель, налоги, чтобы получить реальную картину.
  4. Проверяйте застройщика. Выбирайте компании с опытом.
  5. Мониторьте рынок. Следите за ценами, новыми проектами и экономическими изменениями, чтобы вовремя реагировать.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который станет фундаментом для масштабной жилищной реформы в Украине. Этот документ не только обновляет подходы к ипотеке, аренде и квартирным очередям, но и открывает путь для привлечения международных инвестиций в жилищный сектор.

Также мы рассказывали, что налог на недвижимость в Украине остается важным вопросом для владельцев жилых и нежилых объектов. Украинцам уже начали приходить уведомления-решения из налоговых органов. Но далеко не все знают, как и где искать эти документы, и какие сроки для действий.

недвижимость инвестиции деньги доходы квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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