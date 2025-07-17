Типичные ошибки при инвестициях в недвижимость и способы их избежания

Доход на недвижимости — как действовать, чтобы не потерять деньги
Инвестиции в недвижимость остаются одним из самых надежных способов приумножить капитал в 2025 году. Стабильный рост цен, спрос на аренду и новые проекты открывают широкие возможности для инвесторов. Однако без правильного подхода риски могут перевесить выгоды.
Распространенная ошибка начинающих инвесторов — действовать без четкой стратегии, отмечают в компании blago. Без определения цели, ожидаемой прибыли, срока инвестирования и формата недвижимости риски возрастают кратно.
Наиболее популярные модели в 2025 году:
- покупка на этапе котлована с целью перепродажи после сдачи (потенциальный доход плюс 30-40%);
- инвестиция под долгосрочную аренду — стабильный ежемесячный доход, но требует дополнительных затрат на ремонт.
"Четкое планирование с расчетами и конкретными ориентирами - ключ к прибыли", — подчеркивают эксперты.
Выбор недвижимости без учета локации снижает доход
Локация — один из главных факторов, определяющих привлекательность объекта. Часто инвесторы покупают квадратные метры в "выгодном" районе, не учитывая реальные потребности целевой аудитории — будущих арендаторов или покупателей.
Что нужно учитывать:
- наличие транспорта, школ, детсадов;
- социальную составляющую района (спокойствие, безопасность, шумность);
- экологическую ситуацию (река, парки, зеленые зоны);
- перспективу развития района.
Застройщики, которые работают на перспективу, размещают свои проекты в районах с потенциалом, где инфраструктура не отстает от темпов строительства.
Юридические риски в инвестициях в недвижимость несут серьезные угрозы
Еще один типичный прокол — игнорирование юридической проверки. В 2025 году по-прежнему существуют случаи афер и застройщиков-банкротов. Поэтому проверка документов — не рекомендация, а обязательное условие.
Список ключевых документов:
- разрешение на строительство;
- градостроительные условия;
- право собственности или пользования землей;
- лицензия компании-застройщика;
- техническая и проектная документация.
Юридические консультации на этапе подписания соглашения — более дешевый способ защитить инвестиции, чем длительные судебные дела в будущем.
Завышенные ожидания вредят рентабельности
Многие инвесторы надеются получить прибыль за год-два без особых усилий. Но в 2025 году влияние войны, инфляции, роста цен на стройматериалы и налогов заставляет быть более реалистичным.
Для оценки доходности инвестиции используйте формулу ROI:
ROI = ((доход - расходы) / расходы) × 100%
Пример: инвестировано 200 000 грн, получено 250 000 грн через год.
ROI = ((250 000 - 200 000) / 200 000) × 100% = 25%
В расходы обязательно учитывайте:
- ремонтные работы;
- меблировку;
- налоги на прибыль;
- расходы на содержание объекта.
Отсутствие плана выхода из проекта усложняет управление рисками
План "Б" нужен всегда. Если первичная стратегия не сработает, важно иметь заранее продуманную альтернативу:
- когда именно вы готовы продавать объект;
- какая минимальная допустимая цена;
- какие каналы продажи будете использовать;
- какие расходы готовы понести (комиссия риелтору и т.д.).
Специалисты из компании blago рекомендуют формировать несколько сценариев для выхода и корректировать их в зависимости от рыночной ситуации. Это повышает вашу адаптивность и снижает потери.
Диверсификация инвестиционного портфеля минимизирует риски
Инвестирование в одну квартиру — это риск. В 2025 году эксперты советуют вкладывать в несколько форматов:
- жилая и коммерческая недвижимость;
- новостройки на этапе котлована + готовые объекты;
- объекты в разных городах или регионах.
Это позволяет сохранить баланс, даже если один проект окажется менее успешным.
Типичные ошибки начинающих инвесторов
Вот распространенные действия, которые ведут к потерям:
- инвестиции на эмоциях вместо расчетов;
- выбор жилья без учета потребностей будущего арендатора;
- недооценка полной суммы расходов;
- доверие словам без проверки застройщика.
Как держать руку на пульсе рынка недвижимости
- Избегайте эмоциональных решений. Инвестиции — это о цифрах, а не о красивых рендерах или обещаниях.
- Думайте как арендатор. Выбирайте квартиры с продуманной планировкой, красивыми видами, удобной инфраструктурой.
- Учитывайте все расходы. Добавьте в бюджет ремонт, мебель, налоги, чтобы получить реальную картину.
- Проверяйте застройщика. Выбирайте компании с опытом.
- Мониторьте рынок. Следите за ценами, новыми проектами и экономическими изменениями, чтобы вовремя реагировать.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который станет фундаментом для масштабной жилищной реформы в Украине. Этот документ не только обновляет подходы к ипотеке, аренде и квартирным очередям, но и открывает путь для привлечения международных инвестиций в жилищный сектор.
Также мы рассказывали, что налог на недвижимость в Украине остается важным вопросом для владельцев жилых и нежилых объектов. Украинцам уже начали приходить уведомления-решения из налоговых органов. Но далеко не все знают, как и где искать эти документы, и какие сроки для действий.
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