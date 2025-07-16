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Головна Нерухомість Оренда, іпотека, квартирні черги — Рада готує зміни для українців

Оренда, іпотека, квартирні черги — Рада готує зміни для українців

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 15:10
Житлова реформа в Україні — що відомо про нові правила оренди, іпотеки та соцжитло
Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", який має закласти основу масштабної житлової реформи в Україні. Документ не лише переглядає підходи до іпотеки, оренди та квартирних черг, а й відкриває можливості для залучення міжнародного фінансування.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

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"Ми робимо перший крок до того, щоб попрощатися з Житловим кодексом 1983 року", — наголосила депутатка. 

За її словами, Україна нарешті відходить від архаїчної моделі, яка лише імітувала житлову політику.

Житлова черга в Україні перезапуститься по-новому

Станом на 2015 рік понад 600 тисяч українців офіційно перебували в черзі на житло. За словами Шуляк, більшість із них так і не дочекалася квартир через те, що черги фактично не рухаються — щороку держава надає лише кількасот квартир.

Після початку повномасштабної війни до цих черг додалася ще одна масштабна категорія — внутрішньо переміщені особи. Новий закон має на меті створити реальні механізми доступу до житла, щоб потреба в ньому задовольнялася швидше та ефективніше.

Соціальна оренда й оренда з викупом з’являться в Україні

Одна з ключових новацій — поява механізмів тимчасового житла для тих, хто не має можливості купити квартиру. Йдеться про два формати:

  • соціальна оренда,
  • оренда з правом викупу.

Обидва інструменти широко використовуються в країнах ЄС і передбачають надання житла на доступних умовах із можливістю викупу частинами або користування без права власності. Українська версія має бути адаптована до нашого контексту — з урахуванням доходів громадян, ситуації на ринку та потреб громад.

Держава створить фонд соціального житла

На сьогодні в Україні практично не існує централізованого фонду соціального житла. Це наслідок масштабної приватизації житлового фонду у 90-х. Законопроєкт передбачає його створення — за рахунок як нового будівництва, так і добудови проблемних об’єктів.

"Це буде і нове житло, що споруджуватиметься за державний кошт, і державно-приватне партнерство", — пояснила Шуляк.

Водночас окремим законопроєктом регулюватиметься управління таким фондом. Його підготовка вже розпочалася, а ухвалення заплановано на 2026 рік — відповідно до вимог програми Ukraine Facility.

Хто отримає соціальне житло і як це працюватиме

Соціальне житло надаватиметься тим, хто об’єктивно не може самостійно забезпечити себе квартирою. Зокрема, це:

  • переселенці,
  • молоді сім’ї,
  • люди з інвалідністю,
  • ветерани,
  • багатодітні родини.

Передбачається, що відповідні критерії та порядок надання такого житла буде встановлено додатковими підзаконними актами. Операторами житла можуть виступати як органи місцевого самоврядування, так і спеціально створені державні структури або компанії в рамках партнерських проєктів.

Запрацюють нові програми кредитування і кооперативи

Окрім соціального житла, реформа передбачає:

  • запуск фінансово-кредитних програм, які зроблять іпотеку доступнішою;
  • відновлення житлово-будівельних кооперативів, які були популярні в Україні до 2000-х років;
  • створення операторів доступного житла, що реалізовуватимуть проєкти в межах державно-приватного партнерства.

Ці інструменти мають не лише розширити можливості українців у питанні придбання житла, а й активізувати будівельну галузь.

Яке значення реформи для фінансування від ЄС

Законопроєкт №12377 входить до пакета зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility. Його ухвалення — одна з умов для отримання 300 млн євро вже до 4-го кварталу 2025 року. Загалом в рамках цієї програми передбачено 50 млрд євро до 2027 року.

Це означає, що реформа має не лише внутрішній, а й потужний зовнішній вимір. Вона підтверджує серйозність намірів України змінити підхід до житлової політики та зробити її сучасною, відкритою й ефективною.

Що буде далі після першого читання

Після схвалення законопроєкту №12377 у першому читанні розпочнеться робота над ще двома ключовими документами:

  • законопроєкт про фонд соціального житла,
  • законопроєкт про управління цим фондом.

"Ми хочемо, щоб усе запрацювало комплексно — від черг до оренди та права власності. Українці мають отримати доступ до гідного житла не на папері, а в реальності", — зазначила Шуляк.

Як повідомлялось, український ринок новобудов зазнав значних змін за останній рік: інвестори, що раніше були основними покупцями, зараз призупинили свою активність, попри високі витрати на будівництво. Це змушує девелоперів переорієнтовуватися з масштабних проєктів на точкові та нішеві, зосереджуючись на створенні реальної доданої вартості.

Також зазначимо, що державна програма "єОселя" є ключовим інструментом для допомоги українцям у придбанні житла. Однак варто зазначити, що доступ до цієї програми має чіткі обмеження, які регулярно оновлюються, тому не кожен охочий зможе нею скористатися.

іпотека нерухомість Верховний суд оренда квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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