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Главная Недвижимость Аренда, ипотека, очереди — Рада готовит изменения для украинцев

Аренда, ипотека, очереди — Рада готовит изменения для украинцев

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 15:10
Жилищная реформа в Украине - что известно о новых правилах аренды, ипотеки и соцжилье
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который должен заложить основу масштабной жилищной реформы в Украине. Документ не только пересматривает подходы к ипотеке, аренде и квартирным очередям, но и открывает возможности для привлечения международного финансирования.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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"Мы делаем первый шаг к тому, чтобы попрощаться с Жилищным кодексом 1983 года", — подчеркнула депутат.

По ее словам, Украина наконец отходит от архаичной модели, которая лишь имитировала жилищную политику.

Жилищная очередь в Украине перезапустится по-новому

По состоянию на 2015 год более 600 тысяч украинцев официально находились в очереди на жилье. По словам Шуляк, большинство из них так и не дождались квартир из-за того, что очереди фактически не двигаются — ежегодно государство предоставляет лишь несколько сотен квартир.

После начала полномасштабной войны к этим очередям добавилась еще одна масштабная категория — внутренне перемещенные лица. Новый закон имеет целью создать реальные механизмы доступа к жилью, чтобы потребность в нем удовлетворялась быстрее и эффективнее.

Социальная аренда и аренда с выкупом появятся в Украине

Одна из ключевых новаций — появление механизмов временного жилья для тех, кто не имеет возможности купить квартиру. Речь идет о двух форматах:

  • социальная аренда,
  • аренда с правом выкупа.

Оба инструмента широко используются в странах ЕС и предусматривают предоставление жилья на доступных условиях с возможностью выкупа частями или пользования без права собственности. Украинская версия должна быть адаптирована к нашему контексту — с учетом доходов граждан, ситуации на рынке и потребностей общин.

Государство создаст фонд социального жилья

На сегодняшний день в Украине практически не существует централизованного фонда социального жилья. Это следствие масштабной приватизации жилищного фонда в 90-х. Законопроект предусматривает его создание — как за счет нового строительства, так и достройки проблемных объектов.

"Это будет и новое жилье, которое будет строиться за государственный счет, и государственно-частное партнерство", — пояснила Шуляк.

В то же время, отдельным законопроектом будет регулироваться управление таким фондом. Его подготовка уже началась, а принятие запланировано на 2026 год — в соответствии с требованиями программы Ukraine Facility.

Кто получит социальное жилье и как это будет работать

Социальное жилье будет предоставляться тем, кто объективно не может самостоятельно обеспечить себя квартирой. В частности, это:

  • переселенцы,
  • молодые семьи,
  • люди с инвалидностью,
  • ветераны,
  • многодетные семьи.

Предполагается, что соответствующие критерии и порядок предоставления такого жилья будут установлены дополнительными подзаконными актами. Операторами жилья могут выступать как органы местного самоуправления, так и специально созданные государственные структуры или компании в рамках партнерских проектов.

Заработают новые программы кредитования и кооперативы

Кроме социального жилья, реформа предусматривает:

  • запуск финансово-кредитных программ, которые сделают ипотеку более доступной;
  • восстановление жилищно-строительных кооперативов, которые были популярны в Украине до 2000-х годов;
  • создание операторов доступного жилья, которые будут реализовывать проекты в рамках государственно-частного партнерства.

Эти инструменты должны не только расширить возможности украинцев в вопросе приобретения жилья, но и активизировать строительную отрасль.

Каково значение реформы для финансирования от ЕС

Законопроект №12377 входит в пакет обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility. Его принятие — одно из условий для получения 300 млн евро уже до 4 квартала 2025 года. Всего в рамках этой программы предусмотрено 50 млрд евро до 2027 года.

Это означает, что реформа имеет не только внутреннее, но и мощное внешнее измерение. Она подтверждает серьезность намерений Украины изменить подход к жилищной политике и сделать ее современной, открытой и эффективной.

Что будет дальше после первого чтения

После одобрения законопроекта №12377 в первом чтении начнется работа над еще двумя ключевыми документами:

  • законопроект о фонде социального жилья,
  • законопроект об управлении этим фондом.

"Мы хотим, чтобы все заработало комплексно - от очередей до аренды и права собственности. Украинцы должны получить доступ к достойному жилью не на бумаге, а в реальности", — отметила Шуляк.

Как сообщалось, украинский рынок новостроек претерпел значительные изменения за последний год: инвесторы, которые ранее были основными покупателями, сейчас приостановили свою активность, несмотря на высокие затраты на строительство. Это заставляет девелоперов переориентироваться с масштабных проектов на точечные и нишевые, сосредотачиваясь на создании реальной добавленной стоимости.

Также отметим, что государственная программа "єОселя" является ключевым инструментом для помощи украинцам в приобретении жилья. Однако, стоит отметить, что доступ к этой программе имеет четкие ограничения, которые регулярно обновляются, поэтому не каждый желающий сможет ею воспользоваться.

ипотека недвижимость Верховный суд аренда квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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