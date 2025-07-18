Ціни на квартири в Україні зросли у всіх регіонах — де знайти вигідні пропозиції

Чоловік та жінка з ключами. Фото: Freepik

У другому кварталі 2025 року ринок житлової нерухомості України продемонстрував відчутні ознаки активізації. Середня вартість квартир зросла майже в усіх регіонах. Це стосується як західних, так і східних міст — навіть тих, що знаходяться неподалік лінії фронту. Водночас індекс доступності житла в багатьох містах покращився, що створює враження парадоксальної ситуації: житло дорожчає, але купувати його стало трохи легше.

За даними платформи ЛУН, найбільше зростання цін зафіксовано саме в східних областях. Так, у Харкові та Одесі 1-кімнатні квартири за пів року подорожчали на 14%, у Дніпрі та Сумах — на 10%. Таке зростання пояснюється попитом з боку внутрішньо переміщених осіб, а також інвесторів, які бачать у цих об'єктах потенціал для зростання після завершення бойових дій.

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У Харкові, наприклад, 2-кімнатні квартири зросли в ціні на 16% — найбільше по країні.

"Це свідчить, що попри небезпеку, ринок реагує на стабілізацію і попит", — сказано у звіті ЛУН.

Водночас у Запоріжжі та Миколаєві ціни дещо знизилися (на 3% і 2% відповідно), що радше свідчить про коригування, а не про повноцінне падіння.

Ціни на житло в західних регіонах України

У західних областях спостерігається помірне зростання:

в Ужгороді 1-кімнатні подорожчали на 5%;

в Івано-Франківську — на 4%;

у Тернополі — на 3%;

у Хмельницькому — на 2%;

у Львові — на 1.

Винятком стало Рівне — за перші шість місяців 2025 року середня ціна 1-кімнатних квартир тут зросла на рекордні 17%. У 2024 році ціни вже зросли на 23%, тож Рівне демонструє сталу тенденцію до подорожчання.

Ціни на 1-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Динаміка цін на 2-кімнатні квартири у 2025 році

Окрім Харкова, значне зростання цін на 2-кімнатні квартири зафіксоване:

в Чернівцях (+14%);

Одесі та Тернополі (+12%);

Рівному (+10%);

Ужгороді (+9%);

Івано-Франківську (+8%).

У Києві ціни зросли лише на 2%, а у Львові — залишились майже незмінними, що, ймовірно, вказує на формування плато.

У Сумах та Запоріжжі ціни на 2-кімнатні дещо знизились — на 1%.

"Проте така динаміка навряд чи є довготривалою, з огляду на загальні економічні та інфляційні тренди", — кажуть аналітики.

Ціни на 2-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Як зростали ціни на 3-кімнатні квартири в Україні

Найбільше подорожчали 3-кімнатні квартири в Харкові — плюс16% за пів року.

Одеса, Чернівці, Вінниця показали зростання на 13%;

Івано-Франківськ — на 8%;

Київ і Львів — на 7%.

Така динаміка вказує, що навіть великогабаритне житло не втратило популярності, особливо серед родин, які планують залишитися в Україні на тривалий час, вважають фахівці.

Ціни на 1-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Ціни на квартири в Україні залежно від регіону

Хоча загальне зростання цін є очевидним, на ринку спостерігається значний регіональний дисбаланс. У прифронтових регіонах житло суттєво дешевше.

Середня вартість 1-кімнатної квартири:

у Запоріжжі —17 тис. дол.;

у Миколаєві — 20 тис. дол.;

у Харкові — 22,5 тис. дол.

Для порівняння: у Києві "однушка" коштує 65 тис. дол., у Львові — 64,9 тис. дол., в Ужгороді — 62,8 тис. дол.

Ціни на 1-кімнатні квартири демонструють ще більший розрив: від 23-30 тис. дол. у східних регіонах до понад 90 тис. дол. у західних. Навіть серед західних областей є значні розбіжності — в Івано-Франківську та Тернополі середня ціна 1-кімнатної складає 38 тис. дол., у Хмельницькому — 35,5 тис. дол.

Індекс доступності житла покращився

Попри зростання цін, житло стало дещо доступнішим. Індекс доступності житла (відношення вартості квартири до середньої річної зарплати в місті) знизився практично в усіх регіонах.

У Києві для придбання 1-кімнатної квартири потрібно в середньому 7,6 років зарплати, тоді як на початку року — 8,2 роки. У Львові — 8,8 років замість 9,6. Найбільше покращення показав Хмельницький — з 6,1 до 5,5 років.

Найнижчі індекси — у прифронтових містах: у Запоріжжі та Херсоні — лише 3 роки, у Миколаєві та Харкові — 3,5 роки. Це свідчить про те, що купити квартиру у цих регіонах відносно легше, проте високі ризики залишаються стримувальним фактором для частини покупців.

Скільки років працювати для купівлі квартири. Графіка: ЛУН

Що буде з цінами на квартири в Україні далі

Попри війну, вторинний ринок житла демонструє адаптацію. Середні ціни на квартири зростають швидше у східних містах, де ринок був найбільше просілий на початку повномасштабного вторгнення. Наразі на ціноутворення більше впливають інфляційні очікування, валютні курси та попит на інвестування, ніж кількість обстрілів.

Суттєві регіональні відмінності зберігаються, і цей фактор стане вирішальним при формуванні стратегій купівлі нерухомості у 2025–2026 роках. Найбільш перспективними виглядають міста, де ціни ще не досягли піку, але мають економічний і соціальний потенціал — наприклад, Хмельницький, Івано-Франківськ, Тернопіль.

Як повідомлялось, інвестиції в нерухомість у 2025 році все ще є одним із найвигідніших способів збільшити капітал завдяки стабільному зростанню цін, високому попиту на оренду та новим проєктам. Однак, щоб уникнути ризиків, інвесторам необхідно ретельно підходити до вибору об'єктів.

Також нагадаємо, Верховна Рада зробила перший крок до масштабної житлової реформи, схваливши законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики". Цей документ не тільки оновлює правила іпотеки, оренди та квартирних черг, але й відкриває двері для міжнародного фінансування житлових програм.