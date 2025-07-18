Цены на квартиры в Украине выросли во всех регионах — где найти выгодные предложения

Владельцы квартир обновили цены — в каких городах дешевле купить
Во втором квартале 2025 года рынок жилой недвижимости Украины продемонстрировал ощутимые признаки активизации. Средняя стоимость квартир выросла почти во всех регионах. Это касается как западных, так и восточных городов — даже тех, что находятся недалеко от линии фронта. В то же время индекс доступности жилья во многих городах улучшился, что создает впечатление парадоксальной ситуации: жилье дорожает, но покупать его стало немного легче.
По данным платформы ЛУН, наибольший рост цен зафиксирован именно в восточных областях. Так, в Харькове и Одессе 1-комнатные квартиры за полгода подорожали на 14%, в Днепре и Сумах — на 10%.
Такой рост объясняется спросом со стороны внутренне перемещенных лиц, а также инвесторов, которые видят в этих объектах потенциал для роста после завершения боевых действий.
В Харькове, например, 2-комнатные квартиры выросли в цене на 16% — больше всего по стране.
"Это свидетельствует, что несмотря на опасность, рынок реагирует на стабилизацию и спрос", — сказано в отчете ЛУН.
В то же время в Запорожье и Николаеве цены несколько снизились (на 3% и 2% соответственно), что скорее свидетельствует о корректировке, а не о полноценном падении.
Цены на жилье в западных регионах Украины
В западных областях наблюдается умеренный рост:
- в Ужгороде 1-комнатные подорожали на 5%;
- в Ивано-Франковске — на 4%;
- в Тернополе — на 3%;
- в Хмельницком — на 2%;
- во Львове — на 1.
Исключением стало Ровно — за первые шесть месяцев 2025 года средняя цена 1-комнатных квартир здесь выросла на рекордные 17%. В 2024 году цены уже выросли на 23%, поэтому Ровно демонстрирует устойчивую тенденцию к подорожанию.
Динамика цен на 2-комнатные квартиры в 2025 году
Кроме Харькова, значительный рост цен на 2-комнатные квартиры зафиксирован:
- в Черновцах (+14%);
- Одессе и Тернополе (+12%);
- Ровно (+10%);
- Ужгороде (+9%);
- Ивано-Франковске (+8%).
В Киеве цены выросли всего на 2%, а во Львове — остались почти неизменными, что, вероятно, указывает на формирование плато.
В Сумах и Запорожье цены на 2-комнатные несколько снизились — на 1%.
"Однако такая динамика вряд ли является долговременной, учитывая общие экономические и инфляционные тренды", — говорят аналитики.
Как росли цены на 3-комнатные квартиры в Украине
Больше всего подорожали 3-комнатные квартиры в Харькове — плюс16% за полгода.
- Одесса, Черновцы, Винница показали рост на 13%;
- Ивано-Франковск — на 8%;
- Киев и Львов — на 7%.
Такая динамика указывает, что даже крупногабаритное жилье не потеряло популярности, особенно среди семей, которые планируют остаться в Украине на длительное время, считают специалисты.
Цены на квартиры в Украине в зависимости от региона
Хотя общий рост цен очевиден, на рынке наблюдается значительный региональный дисбаланс. В прифронтовых регионах жилье существенно дешевле.
Средняя стоимость 1-комнатной квартиры:
- в Запорожье — 17 тыс. долл;
- в Николаеве — 20 тыс. долл;
- в Харькове — 22,5 тыс. долл.
Для сравнения: в Киеве "однушка" стоит 65 тыс. долл., во Львове — 64,9 тыс. долл., в Ужгороде — 62,8 тыс. долл.
Цены на 1-комнатные квартиры демонстрируют еще больший разрыв: от 23-30 тыс. долл. в восточных регионах до более 90 тыс. долл. в западных. Даже среди западных областей есть значительные различия — в Ивано-Франковске и Тернополе средняя цена 1-комнатной составляет 38 тыс. долл., в Хмельницком — 35,5 тыс. долл.
Индекс доступности жилья улучшился
Несмотря на рост цен, жилье стало несколько доступнее. Индекс доступности жилья (отношение стоимости квартиры к средней годовой зарплате в городе) снизился практически во всех регионах.
В Киеве для приобретения 1-комнатной квартиры нужно в среднем 7,6 лет зарплаты, тогда как в начале года — 8,2 года. Во Львове — 8,8 лет вместо 9,6. Наибольшее улучшение показал Хмельницкий — с 6,1 до 5,5 лет.
Самые низкие индексы — в прифронтовых городах: в Запорожье и Херсоне — всего 3 года, в Николаеве и Харькове — 3,5 года. Это свидетельствует о том, что купить квартиру в этих регионах относительно легче, однако высокие риски остаются сдерживающим фактором для части покупателей.
Что будет с ценами на квартиры в Украине дальше
Несмотря на войну, вторичный рынок жилья демонстрирует адаптацию. Средние цены на квартиры растут быстрее в восточных городах, где рынок был больше всего просел в начале полномасштабного вторжения. Сейчас на ценообразование больше влияют инфляционные ожидания, валютные курсы и спрос на инвестирование, чем количество обстрелов.
Существенные региональные различия сохраняются, и этот фактор станет решающим при формировании стратегий покупки недвижимости в 2025-2026 годах. Наиболее перспективными выглядят города, где цены еще не достигли пика, но имеют экономический и социальный потенциал — например, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Тернополь.
Как сообщалось, инвестиции в недвижимость в 2025 году все еще являются одним из самых выгодных способов увеличить капитал благодаря стабильному росту цен, высокому спросу на аренду и новым проектам. Однако, чтобы избежать рисков, инвесторам необходимо тщательно подходить к выбору объектов.
Также напомним, Верховная Рада сделала первый шаг к масштабной жилищной реформе, одобрив законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики". Этот документ не только обновляет правила ипотеки, аренды и квартирных очередей, но и открывает двери для международного финансирования жилищных программ.
Читайте Новини.LIVE!