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Главная Недвижимость Владельцы квартир обновили цены — в каких городах дешевле купить

Владельцы квартир обновили цены — в каких городах дешевле купить

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 20:08
Цены на квартиры в Украине выросли во всех регионах — где найти выгодные предложения
Мужчина и женщина с ключами. Фото: Freepik

Во втором квартале 2025 года рынок жилой недвижимости Украины продемонстрировал ощутимые признаки активизации. Средняя стоимость квартир выросла почти во всех регионах. Это касается как западных, так и восточных городов — даже тех, что находятся недалеко от линии фронта. В то же время индекс доступности жилья во многих городах улучшился, что создает впечатление парадоксальной ситуации: жилье дорожает, но покупать его стало немного легче.

По данным платформы ЛУН, наибольший рост цен зафиксирован именно в восточных областях. Так, в Харькове и Одессе 1-комнатные квартиры за полгода подорожали на 14%, в Днепре и Сумах — на 10%.

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Такой рост объясняется спросом со стороны внутренне перемещенных лиц, а также инвесторов, которые видят в этих объектах потенциал для роста после завершения боевых действий.

В Харькове, например, 2-комнатные квартиры выросли в цене на 16% — больше всего по стране.

"Это свидетельствует, что несмотря на опасность, рынок реагирует на стабилизацию и спрос", — сказано в отчете ЛУН.

В то же время в Запорожье и Николаеве цены несколько снизились (на 3% и 2% соответственно), что скорее свидетельствует о корректировке, а не о полноценном падении.

Цены на жилье в западных регионах Украины

В западных областях наблюдается умеренный рост:

  • в Ужгороде 1-комнатные подорожали на 5%;
  • в Ивано-Франковске — на 4%;
  • в Тернополе — на 3%;
  • в Хмельницком — на 2%;
  • во Львове — на 1.

Исключением стало Ровно — за первые шесть месяцев 2025 года средняя цена 1-комнатных квартир здесь выросла на рекордные 17%. В 2024 году цены уже выросли на 23%, поэтому Ровно демонстрирует устойчивую тенденцию к подорожанию.

 

Владельцы квартир обновили цены — в каких городах дешевле купить - фото 1
Цены на 1-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Динамика цен на 2-комнатные квартиры в 2025 году

Кроме Харькова, значительный рост цен на 2-комнатные квартиры зафиксирован:

  • в Черновцах (+14%);
  • Одессе и Тернополе (+12%);
  • Ровно (+10%);
  • Ужгороде (+9%);
  • Ивано-Франковске (+8%).

В Киеве цены выросли всего на 2%, а во Львове — остались почти неизменными, что, вероятно, указывает на формирование плато.

В Сумах и Запорожье цены на 2-комнатные несколько снизились — на 1%.

"Однако такая динамика вряд ли является долговременной, учитывая общие экономические и инфляционные тренды", — говорят аналитики.

 

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Цены на 2-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Как росли цены на 3-комнатные квартиры в Украине

Больше всего подорожали 3-комнатные квартиры в Харькове — плюс16% за полгода.

  • Одесса, Черновцы, Винница показали рост на 13%;
  • Ивано-Франковск — на 8%;
  • Киев и Львов — на 7%.

Такая динамика указывает, что даже крупногабаритное жилье не потеряло популярности, особенно среди семей, которые планируют остаться в Украине на длительное время, считают специалисты.

 

Владельцы квартир обновили цены — в каких городах дешевле купить - фото 3
Цены на 1-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Цены на квартиры в Украине в зависимости от региона

Хотя общий рост цен очевиден, на рынке наблюдается значительный региональный дисбаланс. В прифронтовых регионах жилье существенно дешевле.

Средняя стоимость 1-комнатной квартиры:

  • в Запорожье — 17 тыс. долл;
  • в Николаеве — 20 тыс. долл;
  • в Харькове — 22,5 тыс. долл.

Для сравнения: в Киеве "однушка" стоит 65 тыс. долл., во Львове — 64,9 тыс. долл., в Ужгороде — 62,8 тыс. долл.

Цены на 1-комнатные квартиры демонстрируют еще больший разрыв: от 23-30 тыс. долл. в восточных регионах до более 90 тыс. долл. в западных. Даже среди западных областей есть значительные различия — в Ивано-Франковске и Тернополе средняя цена 1-комнатной составляет 38 тыс. долл., в Хмельницком — 35,5 тыс. долл.

Индекс доступности жилья улучшился

Несмотря на рост цен, жилье стало несколько доступнее. Индекс доступности жилья (отношение стоимости квартиры к средней годовой зарплате в городе) снизился практически во всех регионах.

В Киеве для приобретения 1-комнатной квартиры нужно в среднем 7,6 лет зарплаты, тогда как в начале года — 8,2 года. Во Львове — 8,8 лет вместо 9,6. Наибольшее улучшение показал Хмельницкий — с 6,1 до 5,5 лет.

Самые низкие индексы — в прифронтовых городах: в Запорожье и Херсоне — всего 3 года, в Николаеве и Харькове — 3,5 года. Это свидетельствует о том, что купить квартиру в этих регионах относительно легче, однако высокие риски остаются сдерживающим фактором для части покупателей.

 

Владельцы квартир обновили цены — в каких городах дешевле купить - фото 4
Сколько лет работать для покупки квартиры. Графика: ЛУН

Что будет с ценами на квартиры в Украине дальше

Несмотря на войну, вторичный рынок жилья демонстрирует адаптацию. Средние цены на квартиры растут быстрее в восточных городах, где рынок был больше всего просел в начале полномасштабного вторжения. Сейчас на ценообразование больше влияют инфляционные ожидания, валютные курсы и спрос на инвестирование, чем количество обстрелов.

Существенные региональные различия сохраняются, и этот фактор станет решающим при формировании стратегий покупки недвижимости в 2025-2026 годах. Наиболее перспективными выглядят города, где цены еще не достигли пика, но имеют экономический и социальный потенциал — например, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Тернополь.

Как сообщалось, инвестиции в недвижимость в 2025 году все еще являются одним из самых выгодных способов увеличить капитал благодаря стабильному росту цен, высокому спросу на аренду и новым проектам. Однако, чтобы избежать рисков, инвесторам необходимо тщательно подходить к выбору объектов.

Также напомним, Верховная Рада сделала первый шаг к масштабной жилищной реформе, одобрив законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики". Этот документ не только обновляет правила ипотеки, аренды и квартирных очередей, но и открывает двери для международного финансирования жилищных программ.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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