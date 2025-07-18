Хто не може застрахувати нерухомість від "шахедів" та ракет — умови та виключення

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В умовах війни, коли Росія регулярно атакує українські міста ракетами та дронами, страхування нерухомості стало важливим питанням для багатьох українців. Страхові компанії в Україні пропонують захист житла від воєнних ризиків, таких як ушкодження від вибухів, ракетних ударів чи дронів.

Генеральний директор Асоціації "Страховий бізнес" В’ячеслав Черняховський розповів Новини.LIVE, чим страхування від воєнних ризиків відрізняється від стандартних полісів та чи кожен має на це право.

Реклама

Читайте також:

Страхування житла від ракет стало реальністю

Сьогодні в Україні більшість страхових компаній уже пропонують пакети, які передбачають компенсацію збитків, спричинених воєнною агресією.

"Воєнні ризики зараз додаються до стандартного пакета. Це як пожежа, затоплення, вибух газу — лише в умовах війни", — зазначив експерт.

Доступні як повні пакети, так і страхування окремих елементів житла: балконів, вікон, дахів. А ще приємна новина — все можна оформити онлайн, без фізичного візиту до страхової.

Вартість страхування житла від дронів і ракет

Ціна страхування залежить від площі об’єкта, типу житла та набору ризиків. Наприклад:

захист вікон і балконів середньої квартири — до 1 500 грн на рік;

страхування усієї квартири (воєнні + звичайні ризики) — приблизно 150 доларів на рік;

для приватного будинку — до 500 доларів.

"Ціна залежить і від обраної страхової суми. Наприклад, 2-3 млн грн — це орієнтовна вартість житла у Києві. Таку суму й варто закладати у договір", — пояснив Черняховський.

Хто не може застрахувати нерухомість від "шахедів" і ракет

На жаль, є категорії нерухомості, які сьогодні взагалі не підлягають страхуванню від воєнних ризиків. І ключовий фактор тут — географія.

Нерухомість на прифронтових територіях або в містах з високими ризиками не страхується. До них належать:

Харків;

Суми;

Запоріжжя;

населені пункти ближче ніж 100 км до лінії фронту.

"Раніше обмеження були до 50-70 км — залежно від дальності РСЗВ. Тепер КАБи долітають за 100 км. Це розширило зону, де страхування вже не працює", — констатує експерт.

Йдеться не лише про житлову, а й промислову нерухомість. Тобто ні квартири, ні заводи поблизу фронту сьогодні не можуть бути застраховані.

Чому страхування у прифронтових регіонах не працює

Причина зрозуміла — надто високі ризики, які страховий бізнес не готовий самостійно брати на себе.

"Без участі держави страхування на таких територіях неможливе. Має бути хоча б часткове субсидування з держбюджету або підтримка з боку міжнародних партнерів", — наголосив Черняховський.

Тобто, щоб люди у Харкові, Сумах чи Запоріжжі могли застрахувати своє житло, потрібно впроваджувати національну програму страхування з державною гарантією.

Як воєнне страхування працює з автомобілями

Окрім житла, українці можуть застрахувати й свої авто від "прильотів". Це стало актуальним у містах, де зберігається інфраструктурний ризик. Таке страхування коштує на третину або навіть удвічі дорожче, ніж звичайне КАСКО.

Черняховський зазначив, що попит на послугу зростає, і страхові компанії адаптують свої пакети до реалій.

Що потрібно для оформлення воєнного страхування

Щоб застрахувати житло навіть від удару ракети, потрібно лише:

обрати компанію зі списку акредитованих страховиків;

надати інформацію про нерухомість (площа, тип, локація);

обрати суму та перелік ризиків (звичайні + воєнні);

підписати договір — це можна зробити онлайн.

Страховий платіж здійснюється зазвичай раз на рік, можливе і поквартальне розтермінування.

Як повідомлялось, навіть попри щоденні обстріли та активні бойові дії, Україна продовжує програму компенсації "єВідновлення". Тепер, коли фізичний огляд неможливий, факт знищення майна підтверджуватимуть дистанційними методами.

Також уряд розширив програму "єВідновлення", дозволяючи внутрішньо переміщеним особам отримати компенсацію за втрачене житло. Таким чином переселенці можуть претендувати на виплати, навіть якщо їхні будинки розташовані на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.