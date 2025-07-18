Кто не может застраховать недвижимость от "шахедов" и ракет — условия и исключения

Поврежденный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В условиях войны, когда Россия регулярно атакует украинские города ракетами и дронами, страхование недвижимости стало важным вопросом для многих украинцев. Страховые компании в Украине предлагают защиту жилья от военных рисков, таких как повреждения от взрывов, ракетных ударов или дронов.

Генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский рассказал Новини.LIVE, чем страхование от военных рисков отличается от стандартных полисов и имеет ли каждый на это право.

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Сегодня в Украине большинство страховых компаний уже предлагают пакеты, которые предусматривают компенсацию убытков, вызванных военной агрессией.

"Военные риски сейчас добавляются к стандартному пакету. Это как пожар, затопление, взрыв газа - только в условиях войны", — отметил эксперт.

Доступны как полные пакеты, так и страхование отдельных элементов жилья: балконов, окон, крыш. А еще приятная новость — все можно оформить онлайн, без физического визита в страховую.

Стоимость страхования жилья от дронов и ракет

Цена страхования зависит от площади объекта, типа жилья и набора рисков. Например:

защита окон и балконов средней квартиры — до 1 500 грн в год;

страхование всей квартиры (военные + обычные риски) — примерно 150 долларов в год;

для частного дома — до 500 долларов.

"Цена зависит и от выбранной страховой суммы. Например, 2-3 млн грн — это ориентировочная стоимость жилья в Киеве. Такую сумму и стоит закладывать в договор", — пояснил Черняховский.

Кто не может застраховать недвижимость от "шахедов" и ракет

К сожалению, есть категории недвижимости, которые сегодня вообще не подлежат страхованию от военных рисков. И ключевой фактор здесь — география.

Недвижимость на прифронтовых территориях или в городах с высокими рисками не страхуется. К ним относятся:

Харьков;

Сумы;

Запорожье;

населенные пункты ближе 100 км к линии фронта.

"Раньше ограничения были до 50-70 км — в зависимости от дальности РСЗО. Теперь КАБы долетают за 100 км. Это расширило зону, где страхование уже не работает", — констатирует эксперт.

Речь идет не только о жилой, но и промышленной недвижимости. То есть, ни квартиры, ни заводы вблизи фронта сегодня не могут быть застрахованы.

Почему страхование в прифронтовых регионах не работает

Причина понятна — слишком высокие риски, которые страховой бизнес не готов самостоятельно брать на себя.

"Без участия государства страхование на таких территориях невозможно. Должно быть хотя бы частичное субсидирование из госбюджета или поддержка со стороны международных партнеров", — подчеркнул Черняховский.

То есть, чтобы люди в Харькове, Сумах или Запорожье могли застраховать свое жилье, нужно внедрять национальную программу страхования с государственной гарантией.

Как военное страхование работает с автомобилями

Кроме жилья, украинцы могут застраховать и свои авто от "прилетов". Это стало актуальным в городах, где сохраняется инфраструктурный риск. Такое страхование стоит на треть или даже вдвое дороже, чем обычное КАСКО.

Черняховский отметил, что спрос на услугу растет, и страховые компании адаптируют свои пакеты к реалиям.

Что нужно для оформления военного страхования

Чтобы застраховать жилье даже от удара ракеты, нужно лишь:

выбрать компанию из списка аккредитованных страховщиков;

предоставить информацию о недвижимости (площадь, тип, локация);

выбрать сумму и перечень рисков (обычные + военные);

подписать договор — это можно сделать онлайн.

Страховой платеж осуществляется обычно раз в год, возможна и поквартальная рассрочка.

Как сообщалось, даже несмотря на ежедневные обстрелы и активные боевые действия, Украина продолжает программу компенсации "єВідновлення". Теперь, когда физический осмотр невозможен, факт уничтожения имущества будут подтверждать дистанционными методами.

Также правительство расширило программу "єВідновлення", позволяя внутренне перемещенным лицам получить компенсацию за утраченное жилье. Таким образом переселенцы могут претендовать на выплаты, даже если их дома находятся на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.