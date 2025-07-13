Як застрахувати нерухомість від ракет та шахедів — суми та умови у 2025 році

Жінки стоять біля пошкодженого внаслідок російської атаки будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росія регулярно атакує українські міста ракетами та ударними дронами. Внаслідок цього гинуть люди та знищується майно.

Новини.LIVE розбиралися, чи можна нині застрахувати своє житло або автомобіль від наслідків військової агресії, та що найчастіше страхують українці.

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Чи можна застрахувати житло від прильотів ракет і дронів

Так, можна. Цю послугу надають практично всі страхові компанії, що є в Україні. Причому можна обрати як повний пакет, так і страхування окремих частин житла, до прикладу, балконів і вікон, розповів Новини.LIVE генеральний директор Асоціації "Страховий бізнес" Вʼячеслав Черняховський.

За його словами, страхування житла від воєнних ризиків нічим не відрізняється від стандартних ризиків. У перелік лише додався пункт про те, що страхові випадки також можуть настати й через російську агресію.

"До стандартних ризиків належать: пожежа, затоплення своєї квартири чи квартири сусідів, вибух побутового газу, повінь, землетрус та багато іншого. Цікаво, що зараз багато хто починає задумуватися про необхідність захисту житла, хоча навіть у мирний час у нас були щороку десятки тисяч пожеж у квартирах, тисячі випадків вибуху побутового газу. І повірте, коли пожежники гасять пожежу на 8 поверсі, то водою залиті всі поверхи аж до першого. Погодьтеся, добре, коли непотрібно за свій кошт потім робити ремонт, бо страхова все відшкодує. Навіть під час війни у нас збитки від щоденних пожеж набагато більші, ніж від прильотів", — зазначив експерт.

Він уточнив, що страхування квартири обійдеться дешевше, ніж приватного будинку.

"У будинку є дах, до прикладу, та й зазвичай, площа такого житла більша, ніж квартири. Для того, щоб застрахувати житло, можна навіть не приїжджати у страхову компанію, достатньо усього кількох хвилин, щоб зробити це онлайн", — розповів Черняховський.

Скільки коштуватиме страхування житла

Експерт наголосив, що все залежить від площі приміщення та пакету послуг.

"Однак якщо ми говоримо про скляні елементи, тобто балкони та вікна, для середньої квартири це страхування коштуватиме до 1 500 гривень на рік", — зазначив експерт.

Він пояснив, що для повного страхування треба чітко розуміти, яку страхову суму обрати.

"2 мільйони гривень або 3 мільйони гривень — це якраз 50-60 тисяч доларів. Така середня вартість квартири у Києві. Можливо взяти навіть трішки з запасом, орієнтуючись на курс валют, зростання вартості будівельних матеріалів в перспективі 2-2,5 роки. Простими словами: замовити пакет послуг щодо звичайних ризиків і до них додавати воєнні ризики. Тож якщо звичайні ризики коштують, умовно, 100 доларів на рік, то воєнні — 150 коштуватимуть. Для будинків це може бути 400-500 доларів на рік", — розповів Черняховський.

Чи всюди страхується житло

На жаль, ні. Черняховський уточнив, що страхові компанії не страхують майно, що знаходиться на прифронтових територіях та у містах, де є високі страхові ризики. До прикладу, це Харків, Суми, Запоріжжя.

Це стосується як безпосередньо житла, так і промислових підприємств. Їх неможливо застрахувати, якщо підприємство знаходиться менш ніж за 100 кілометрів від лінії фронту.

"Раніше у питанні страхувати чи ні орієнтувалися на дальність Градів, РСЗВ, артснарядів. А це було 50-70 кілометрів від фронту. На жаль, КАБи почали долітати за 100 кілометрів від лінії фронту. Тому якщо говорити про такі міста як Харків, Суми, Запоріжжя, то там практично неможливо щось застрахувати. Потрібна державна програма, підтримка для цього, щоб, до прикладу, страхові ризики частково субсидувала держава, частково — бізнес. Бо інакше страхування на прифронтових територіях не розпочнеться", — розповів експерт.

Що з воєнним страхуванням автомобілів

Застрахувати авто від руйнування через приліт ракети чи дрона теж цілком можливо. Однак, за словами генерального директора Асоціації "Страховий бізнес", це коштуватиме десь на третину або половину більше, ніж звичайне страхування машини.

Що найчастіше страхують українці

Черняховський розповів, що на першому місці в українців — обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності. На другому — медичне страхування.

"Є дуже цікаві програми страхування, однак про них мало хто знає. Наприклад, страхування фінансових ризиків на кредитні ліміти карток", — зазначив експерт.

За кілька десятків гривень на місяць людина може отримати захист від випадку, коли, маючи кредит, втрачає роботу і можливість вчасно сплачувати борг.

Нагадаємо, компенсаційна програма "єВідновлення" діятиме тепер навіть там, де фізичне обстеження нерухомості стало неможливим. Також ми писали про те, що внутрішньо переміщені особи зможуть претендувати на компенсацію за програмою "єВідновлення".