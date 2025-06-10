Як отримати компенсацію за пошкоджену обстрілами домівку

Знищена квартира. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уночі на 10 червня країна-агресор запустила по Україні 322 повітряні цілі — дрони, крилаті та балістичні ракети. У Києві, Одесі, на Дніпропетровщині та Чернігівщині є загиблі й поранені, пошкоджені житлові будинки. Уряд України та міжнародні організації створили механізми, які допоможуть отримати компенсацію або відновити втрачене.

Як зазначили у Міністерстві цифрової трансформації України, насамперед треба офіційно задокументувати збитки. Це основа для будь-якої компенсації.

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Зафіксовані пошкодження можна подати декількома способами:

Через додаток "Дія". У розділі єВідновлення заповніть форму, де вкажіть деталі пошкоджень. Додайте фото або відео, які чітко показують стан будинку чи квартири. Важливо: фотографуйте в денний час, щоб усе було видно. У ЦНАПі. Якщо доступу до Дії немає, зверніться до найближчого Центру надання адміністративних послуг. Там допоможуть оформити заяву та підкажуть, які документи потрібні. Додаткові докази. Зберігайте будь-які документи, що підтверджують вашу власність (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо). Якщо є акти від рятувальників чи поліції про обстріл, додайте їх.

Подача заяви на компенсацію в Україні

Програма "єВідновлення" — це державна ініціатива, яка дозволяє отримати кошти на ремонт або житловий сертифікат для придбання нового житла. Процес виглядає так:

заповнення заяви. У Дії або ЦНАПі вкажіть, що саме постраждало (будинок, квартира, дача). Опишіть масштаби: часткове пошкодження (наприклад, вибиті вікна) чи повне знищення;

очікування перевірки. Після подачі заяви спеціальна комісія перевірить ваші дані. Це може зайняти від кількох тижнів до місяця;

рішення. Якщо заяву схвалять, ви отримаєте або грошову компенсацію на ремонт, або сертифікат на нове житло. Сума залежить від ступеня руйнувань.

Міжнародний реєстр збитків у Гаазі

Окрім національних програм, існує також міжнародний механізм для відшкодування збитків, завданих війною. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі збирає інформацію про втрати, спричинені агресією Росії. Подання заяви до цього реєстру є важливим кроком для фіксації шкоди на міжнародному рівні та потенційного отримання відшкодування від країни-агресора в майбутньому.

Які типи заяв приймає реєстр:

A3.1. Пошкодження або знищення житла. Це стосується випадків, коли ваша домівка була пошкоджена або повністю зруйнована внаслідок обстрілів;

A3.2. Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Якщо у вас є інша нерухомість (наприклад, гараж, господарські будівлі), яка постраждала, ви також можете подати заяву;

A2.1. Смерть близького члена сім'ї. На жаль, війна забирає життя. Якщо ви втратили близького родича внаслідок агресії, ви можете подати заяву про відшкодування;

A2.3. Серйозні тілесні ушкодження. Якщо ви або ваші близькі отримали серйозні тілесні ушкодження внаслідок обстрілів, це також є підставою для подання заяви до реєстру.

Як повідомлялось, Нова пошта виплатить компенсації клієнтам, чиї посилки було знищено під час нещодавньої нічної атаки російськими дронами на Одещину. Для максимальної зручності мешканців міста також запрацювало мобільне відділення.

Також ми розповідали, що програма "єВідновлення" дозволяє українцям не лише ремонтувати пошкоджене житло, а й зводити нові будинки на власних ділянках. У 2025 році стартував другий етап виплат для тих, хто вже почав будівництво та підтвердив цільове використання першого траншу.