Другий транш єВідновлення у 2025 році — як отримати компенсацію на будівництво

Чоловік будує дім. Фото: Freepik

Після запуску програми "єВідновлення" українці отримали можливість не просто відремонтувати пошкоджене житло, а й повністю збудувати новий дім на власній земельній ділянці. У 2025 році держава відкрила другий етап виплат — так званий другий транш — для тих, хто вже почав будівництво і довів цільове використання першого траншу. Тепер можна отримати подальше фінансування, аби завершити або значно просунутися у відбудові.

Як зазначено у Telegram-каналі "Дія", програма передбачає чіткий алгоритм дій, а відповідність вимогам — ключ до отримання коштів. Якщо ви в процесі зведення нового житла, ця інформація допоможе зорієнтуватися в деталях другого етапу.

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Хто має право на другий транш

Другий транш доступний тим отримувачам компенсацій, які:

використали щонайменше 90% коштів першого траншу;

фактично розпочали будівництво — на рівні фундаменту, каркасу чи стін;

підтвердили витрати належними документами (чеки, акти, фото тощо);

дотримуються термінів — перший транш має бути використаний за 18 місяців, обидва — за 36 місяців.

Але просто придбати матеріали недостатньо — держава перевіряє фізичний прогрес на ділянці.

Крок за кроком: як отримати другий транш

Проєкт і кошторис

Перш за все необхідно підготувати проєктну документацію та кошторис будівництва. Це має зробити сертифікований виконавець — компанія або фонд, у якого є фахівці з чинними сертифікатами архітектора чи інженера. Самостійно створені документи не розглядаються.

Завантаження в ЄДЕССБ

Офіційний виконавець завантажує документацію до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), після чого ви як замовник маєте її затвердити через електронний кабінет.

Оновлення повідомлення про будівництво

На основі нових документів потрібно внести зміни до повідомлення про початок будівельних робіт — це можна зробити через ЦНАП або портал "Дія". Знадобиться номер проєкту, який видає виконавець.

Проміжний звіт у Дії

Через застосунок "Дія" в розділі єВідновлення — Виплата на будівництво потрібно подати звіт про виконані роботи. Перед поданням переконайтесь, що роботи дійсно виконувались, а не обмежилися лише закупівлею матеріалів.

Документи для перевірки

Завантажте в "Дію":

фото будівельних робіт та матеріалів;

копії чеків, рахунків, банківських виписок;

копії актів виконаних робіт.

Також варто оновити контактну інформацію — саме за цими даними комісія зв’язуватиметься для перевірки на місці.

Роль РПЗМ: що перевіряє комісія

Після подання проміжного звіту дані автоматично надходять до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Комісія приїжджає на об'єкт і оцінює відповідність звіту та фактичного стану, перевіряє документи на витрати та фіксує прогрес у будівництві.

Якщо перевірка проходить успішно, другий транш переказується на ваш рахунок.

Що робити, якщо виникають труднощі

У разі технічних проблем із завантаженням документів або змінами у повідомленні про початок робіт, потрібно звертатися до технічної підтримки ЄДЕССБ або до служби підтримки порталу "Дія".

Правильна послідовність дій і якісна підготовка документів зменшує ризик затримки або відмови у виплаті.

Витратити всі отримані кошти необхідно протягом трьох років з моменту отримання першої частини компенсації. Якщо не вкладетеся в ці терміни — невикористана сума буде повернена державі.

Як повідомлялось, війна в Україні призвела до значних руйнувань житла, залишивши тисячі українців без домівок. У відповідь на це держава запустила програму житлових сертифікатів через ініціативу "єВідновлення", щоб компенсувати втрачене житло. Однак, попри важливість цієї програми, її впровадження стикається з багатьма труднощами, що ускладнює отримання допомоги для постраждалих громадян.

Зазначимо також, від моменту старту у 2023 році програма "єВідновлення" вже допомогла 100 тисячам українців отримати компенсації. Але 2025 році виділених коштів недостатньо для покриття всіх потреб, що створює серйозні виклики для подальшої підтримки постраждалих.