Второй транш єВідновлення в 2025 году — как получить компенсацию на строительство

Мужчина строит дом. Фото: Freepik

После запуска программы "єВідновлення" украинцы получили возможность не просто отремонтировать поврежденное жилье, но и полностью построить новый дом на собственном земельном участке. В 2025 году государство открыло второй этап выплат — так называемый второй транш — для тех, кто уже начал строительство и доказал целевое использование первого транша. Теперь можно получить дальнейшее финансирование, чтобы завершить или значительно продвинуться в восстановлении.

Как указано в Telegram-канале "Дія", программа предусматривает четкий алгоритм действий, а соответствие требованиям — ключ к получению средств. Если вы в процессе строительства нового жилья, эта информация поможет сориентироваться в деталях второго этапа.

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Кто имеет право на второй транш

Второй транш доступен тем получателям компенсаций, которые:

использовали не менее 90% средств первого транша;

фактически начали строительство — на уровне фундамента, каркаса или стен;

подтвердили расходы надлежащими документами (чеки, акты, фото и т.д.);

придерживаются сроков — первый транш должен быть использован за 18 месяцев, оба — за 36 месяцев.

Но просто приобрести материалы недостаточно — государство проверяет физический прогресс на участке.

Шаг за шагом: как получить второй транш

Проект и смета

Прежде всего необходимо подготовить проектную документацию и смету строительства. Это должен сделать сертифицированный исполнитель — компания или фонд, у которых есть специалисты с действующими сертификатами архитектора или инженера. Самостоятельно созданные документы не рассматриваются.

Загрузка в ЕГЭССБ

Официальный исполнитель загружает документацию в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССБ), после чего вы, как заказчик, должны ее утвердить через электронный кабинет.

Обновление уведомления о строительстве

На основе новых документов нужно внести изменения в уведомление о начале строительных работ — это можно сделать через ЦПАУ или портал "Дія". Понадобится номер проекта, который выдает исполнитель.

Промежуточный отчет в Дії

Через приложение "Дія" в разделе "єВідновлення" — Выплата на строительство нужно подать отчет о выполненных работах. Перед подачей убедитесь, что работы действительно выполнялись, а не ограничились только закупкой материалов.

Документы для проверки

Загрузите в "Дію":

фото строительных работ и материалов;

копии чеков, счетов, банковских выписок;

копии актов выполненных работ.

Также стоит обновить контактную информацию — именно по этим данным комиссия будет связываться для проверки на месте.

Роль РПУИ: что проверяет комиссия

После подачи промежуточного отчета данные автоматически поступают в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ). Комиссия приезжает на объект и оценивает соответствие отчета и фактического состояния, проверяет документы на расходы и фиксирует прогресс в строительстве.

Если проверка проходит успешно, второй транш переводится на ваш счет.

Что делать, если возникают трудности

В случае технических проблем с загрузкой документов или изменениями в уведомлении о начале работ, нужно обращаться в техническую поддержку ЕГЭССБ или в службу поддержки портала "Дія".

Правильная последовательность действий и качественная подготовка документов уменьшает риск задержки или отказа в выплате.

Потратить все полученные средства необходимо в течение трех лет с момента получения первой части компенсации. Если не уложитесь в эти сроки — неиспользованная сумма будет возвращена государству.

Как сообщалось, война в Украине привела к значительным разрушениям жилья, оставив тысячи украинцев без дома. В ответ на это государство запустило программу жилищных сертификатов через инициативу "єВідновлення", чтобы компенсировать утраченное жилье. Однако, несмотря на важность этой программы, ее внедрение сталкивается со многими трудностями, что затрудняет получение помощи для пострадавших граждан.

Отметим также, с момента старта в 2023 году программа "єВідновлення" уже помогла 100 тысячам украинцев получить компенсации. Но в 2025 году выделенных средств недостаточно для покрытия всех потребностей, что создает серьезные вызовы для дальнейшей поддержки пострадавших.