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Главная Недвижимость Поврежденный из-за обстрелов дом — как получить компенсацию

Поврежденный из-за обстрелов дом — как получить компенсацию

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 20:08
Как получить компенсацию за поврежденный обстрелами дом
Уничтоженная квартира. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ночью на 10 июня страна-агрессор запустила по Украине 322 воздушные цели — дроны, крылатые и баллистические ракеты. В Киеве, Одессе, Днепропетровской и Черниговской областях есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома. Правительство Украины и международные организации создали механизмы, которые помогут получить компенсацию или восстановить утраченное.

Как отметили в Министерстве цифровой трансформации Украины, первоочередно нужно официально задокументировать убытки. Это основа для любой компенсации.

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Зафиксированные повреждения можно подать несколькими способами:

  1. Через приложение "Дія". В разделе єВідновлення заполните форму, где укажете детали повреждений. Добавьте фото или видео, которые четко показывают состояние дома или квартиры. Важно: фотографируйте в дневное время, чтобы все было видно.
  2. В ЦПАУ. Если доступа к Дії нет, обратитесь в ближайший Центр предоставления административных услуг. Там помогут оформить заявление и подскажут, какие документы нужны.
  3. Дополнительные доказательства. Сохраняйте любые документы, подтверждающие вашу собственность (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности и т.д.). Если есть акты от спасателей или полиции об обстреле, приложите их.

Подача заявления на компенсацию в Украине

Программа "єВідновлення" — это государственная инициатива, которая позволяет получить средства на ремонт или жилищный сертификат для приобретения нового жилья. Процесс выглядит так:

  • заполнение заявления. В Дії или ЦПАУ укажите, что именно пострадало (дом, квартира, дача). Опишите масштабы: частичное повреждение (например, выбиты окна) или полное уничтожение;
  • ожидание проверки. После подачи заявления специальная комиссия проверит ваши данные. Это может занять от нескольких недель до месяца;
  • решение. Если заявление одобрят, вы получите либо денежную компенсацию на ремонт, либо сертификат на новое жилье. Сумма зависит от степени разрушений.

Международный реестр убытков в Гааге

Кроме национальных программ, существует также международный механизм для возмещения ущерба, нанесенного войной. Международный реестр убытков в Гааге собирает информацию о потерях, вызванных агрессией России. Подача заявления в этот реестр является важным шагом для фиксации ущерба на международном уровне и потенциального получения возмещения от страны-агрессора в будущем.

Какие типы заявлений принимает реестр:

  • A3.1. Повреждение или уничтожение жилья. Это касается случаев, когда ваш дом был поврежден или полностью разрушен в результате обстрелов;
  • A3.2. Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества. Если у вас есть другая недвижимость (например, гараж, хозяйственные постройки), которая пострадала, вы также можете подать заявление;
  • A2.1. Смерть близкого члена семьи. К сожалению, война уносит жизни. Если вы потеряли близкого родственника в результате агрессии, вы можете подать заявление о возмещении;
  • A2.3. Серьезные телесные повреждения. Если вы или ваши близкие получили серьезные телесные повреждения в результате обстрелов, это также является основанием для подачи заявления в реестр.

Как сообщалось, Новая почта выплатит компенсации клиентам, чьи посылки были уничтожены во время недавней ночной атаки российскими дронами в Одесской области. Для максимального удобства жителей города также заработало мобильное отделение.

Также мы рассказывали, что программа "єВідновлення" позволяет украинцам не только ремонтировать поврежденное жилье, но и строить новые дома на собственных участках. В 2025 году стартовал второй этап выплат для тех, кто уже начал строительство и подтвердил целевое использование первого транша.

недвижимость обстрелы компенсация помощь єВідновлення госпомощь
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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