Как застраховать недвижимость от ракет и шахедов — суммы и условия в 2025 году

Женщины стоят возле поврежденного в результате российской атаки дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Россия регулярно атакует украинские города ракетами и ударными дронами. В результате этого гибнут люди и уничтожается имущество.

Новини.LIVE разбирались, можно ли сейчас застраховать свое жилье или автомобиль от последствий военной агрессии, и что чаще всего страхуют украинцы.

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Можно ли застраховать жилье от прилетов ракет и дронов

Да, можно. Эту услугу предоставляют практически все страховые компании, которые есть в Украине. Причем можно выбрать как полный пакет, так и страхование отдельных частей жилья, к примеру, балконов и окон, рассказал Новини.LIVE генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский.

По его словам, страхование жилья от военных рисков ничем не отличается от стандартных рисков. Просто в перечень добавился еще пункт о том, что страховые случаи также могут наступить и из-за российской агрессии.

"К стандартным рискам относятся: пожар, затопление своей квартиры или квартиры соседей, взрыв бытового газа, наводнение, землетрясение и многое другое. Интересно, что сейчас многие начинают задумываться о необходимости защиты жилья, хотя даже в мирное время у нас были ежегодно десятки тысяч пожаров в квартирах, тысячи случаев взрыва бытового газа. И поверьте, когда пожарные тушат пожар на 8 этаже, то водой залиты все этажи, вплоть до первого. Согласитесь, хорошо, когда не нужно за свой счет потом делать ремонт, потому что страховая все возместит. Даже во время войны у нас убытки от ежедневных пожаров гораздо больше, чем от прилетов", — отметил эксперт.

Он уточнил, что страхование квартиры обойдется дешевле, чем частного дома.

"У дома есть крыша, к примеру, и обычно, площадь такого жилья больше, чем квартиры. Для того чтобы застраховать жилье, можно даже не приезжать в страховую компанию, достаточно всего нескольких минут, чтобы сделать это онлайн", — рассказал Черняховский.

Сколько будет стоить страхование жилья

Эксперт отметил, что все зависит от площади помещения и пакета услуг.

"Однако если мы говорим о стеклянных элементах, то есть, балконах и окнах, для средней квартиры это страхование будет стоить до 1 500 гривен в год", — отметил эксперт.

Он пояснил, что для полного страхования надо четко понимать, какую страховую сумму выбрать.

"2 миллиона гривен или 3 миллиона гривен — это как раз 50-60 тысяч долларов. Такая средняя стоимость квартиры в Киеве. Возможно взять даже немного с запасом, ориентируясь на курс валют, рост стоимости строительных материалов в перспективе 2-2,5 лет. Простыми словами: заказать пакет услуг по обычным рискам, и к ним добавлять военные риски. Поэтому если обычные риски стоят, условно, 100 долларов в год, то военные — 150 будут стоить. Для домов это может быть 400-500 долларов в год", — рассказал Черняховский.

Везде ли страхуется жилье

К сожалению, нет. Черняховский уточнил, что страховые компании не страхуют имущество, находящееся на прифронтовых территориях и в городах, где есть высокие страховые риски. К примеру, это Харьков, Сумы, Запорожье.

Это касается как непосредственно жилья, так и промышленных предприятий. Их невозможно застраховать, если предприятие находится менее чем в 100 километрах от линии фронта.

"Раньше в вопросе страховать или нет ориентировались на дальность Градов, РСЗО, артснарядов. А это было 50-70 километров от фронта. К сожалению, КАБы начали долетать за 100 километров от линии фронта. Поэтому если говорить о таких городах как Харьков, Сумы, Запорожье, то там практически невозможно что-то застраховать. Нужна государственная программа, поддержка для этого, чтобы, к примеру, страховые риски частично субсидировало государство, частично бизнес. Иначе страхование на прифронтовых территориях не начнется", — рассказал эксперт.

Что с военным страхованием автомобилей

Застраховать авто от разрушения из-за прилета ракеты или дрона тоже вполне возможно. Однако, по словам генерального директора Ассоциации "Страховой бизнес", это будет стоить где-то на треть или половину больше, чем обычное страхование машины.

Что чаще всего страхуют украинцы

Черняховский рассказал, что на первом месте у украинцев — обязательное страхование автогражданской ответственности. На втором — медицинское страхование.

"Есть очень интересные программы страхования, однако о них мало кто знает. Например, страхование финансовых рисков на кредитные лимиты карточек", — отметил эксперт.

За несколько десятков гривен в месяц человек может получить защиту от случая, когда, имея кредит, теряет работу и возможность вовремя платить долг.

Напомним, компенсационная программа "еВідновлення" будет действовать теперь даже там, где физическое обследование недвижимости стало невозможным. Также мы писали о том, что внутренне перемещенные лица смогут претендовать на компенсацию по программе "еВідновлення".