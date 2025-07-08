Оновлення єВідновлення — що зміниться для українців та для кого запустять дистанційні обмеження

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В умовах щоденних обстрілів і активних бойових дій держава знайшла спосіб продовжити реалізацію компенсаційної програми "єВідновлення" навіть там, де фізичне обстеження нерухомості стало неможливим. Нові правила передбачають використання дистанційних методів підтвердження факту знищення майна.

Уряду довелося адаптувати механізми єВідновлення до реалій війни, повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України. Через постійні обстріли комісії, які мають перевірити факт руйнування житла, часто не можуть фізично потрапити на місце. Як результат — тисячі українців не мали змоги отримати компенсацію.

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"У багатьох регіонах через постійні обстріли комісії просто не можуть виїхати на місце, щоб обстежити пошкодження. Ми запускаємо механізм, який дає змогу отримати компенсацію за зруйноване житло без ризику для життя", — пояснив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Тепер цю проблему буде частково вирішено. Кабмін затвердив постанову, яка дозволяє використовувати альтернативні способи фіксації руйнувань. Новий порядок діє насамперед у зонах активних бойових дій, а згодом — і в тимчасово окупованих районах.

Як працює дистанційне обстеження: алгоритм і вимоги

Комісії, створені при місцевому самоврядуванні або військових адміністраціях, можуть тепер працювати без фізичного контакту з об’єктами, використовуючи:

супутникові знімки;

дані з дронів;

фото- і відеоматеріали, зроблені заявниками на місці подій.

Фотодокази, надані власниками, повинні відповідати ряду суворих технічних вимог:

зображення мають бути чіткими, кольоровими, без спотворень;

у файлах має бути зафіксовано дату, час і геолокацію;

обов’язкові знімки земельної ділянки та кілька ракурсів зруйнованого житла;

необхідно чітко показати несучі конструкції, дах, перекриття;

ідентифікаційні ознаки (адреси, таблички, вивіски) — теж мають бути присутні.

Додатково допускаються свідчення очевидців, акти ДСНС чи поліції, інші підтвердження. Якщо комісія визнає їх достатніми, складається акт дистанційного обстеження. Далі дані вносять до Реєстру пошкодженого та знищеного майна — і це відкриває шлях до отримання житлового сертифіката.

Що таке житловий сертифікат і як його використати

Житловий сертифікат — це документ, який дає право на компенсацію у вигляді фінансування нової оселі. Його можна використати для придбання житла в іншому регіоні або на часткову оплату іпотеки.

На нещодавньому засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що допомога з житлом — це пріоритет для влади.

"Житло — це пріоритет уряду в межах "швидкої відбудови", і ми будемо намагатися допомогти кожній родині, яка його втратила", — підкреслив урядовець.

Цифровізація у дії: як єВідновлення стає ефективнішим

Нова модель дистанційного обстеження — частина загального курсу на цифровізацію. Вона:

підвищує безпеку працівників комісій;

скорочує час ухвалення рішень;

забезпечує прозорість процесу;

дозволяє включити у програму більше громад.

Очікується, що після пілотного етапу модель буде масштабована на всі території, включно з тимчасово окупованими, щойно це стане можливим.

Хто вже отримав компенсацію

За час дії програми "єВідновлення" допомогу отримали понад 115 тисяч українських родин:

97 тисяч родин — компенсації на відновлення пошкодженого житла:

близько 20 тисяч — компенсації для придбання нової оселі:

18 тисяч родин — пільгова іпотека в рамках програми "єОселя".

"Більше половини серед тих, хто отримав іпотеку, — це військові, силовики та ветерани", — додав Шмигаль.

За його словами, держава продовжить посилювати підтримку захисників, зокрема й у сфері житла.

Що далі: нові програми для ВПО та мешканців окупованих територій

Міністерство розвитку громад та територій вже готує розширення механізмів компенсацій для внутрішньо переміщених осіб, зокрема з тимчасово окупованих регіонів. Вже незабаром стартує програма житлових ваучерів, які можна буде використати на купівлю оселі або оплату іпотечного кредиту.

Першими скористатися програмою зможуть військовослужбовці, чиї родини залишилися без даху над головою через бойові дії.

"Ми створюємо інструменти, які не тільки знижують ризики, а й дають людям майбутнє", — підсумував Кулеба.

Що ще варто знати українцям

єВідновлення дає змогу українцям не лише відремонтувати пошкоджене житло, а й звести новий будинок на власній ділянці. У 2025 році стартував другий етап виплат, що дозволяє громадянам, які вже розпочали будівництво та підтвердили цільове використання першого траншу, отримати додаткове фінансування для його завершення або значного прогресу.

Також ми повідомляли, що клієнти державного Ощадбанку, які продали своє житло за програмою "єВідновлення", можуть зіткнутися з труднощами в отриманні доступу до своїх коштів. Це пов'язано з суворими правилами фінансового моніторингу банку, що може призвести до блокування операцій та затримки виплати грошей.