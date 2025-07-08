Обновление єВідновлення — что изменится для украинцев и для кого запустят дистанционные ограничения

Поврежденный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В условиях ежедневных обстрелов и активных боевых действий государство нашло способ продолжить реализацию компенсационной программы "єВідновлення" даже там, где физическое обследование недвижимости стало невозможным. Новые правила предусматривают использование дистанционных методов подтверждения факта уничтожения имущества.

Правительству пришлось адаптировать механизмы єВідновлення к реалиям войны, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины. Из-за постоянных обстрелов комиссии, которые должны проверить факт разрушения жилья, часто не могут физически попасть на место. Как результат — тысячи украинцев не имели возможности получить компенсацию.

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"Во многих регионах из-за постоянных обстрелов комиссии просто не могут выехать на место, чтобы обследовать повреждения. Мы запускаем механизм, который позволяет получить компенсацию за разрушенное жилье без риска для жизни", — пояснил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Теперь эта проблема будет частично решена. Кабмин утвердил постановление, которое позволяет использовать альтернативные способы фиксации разрушений. Новый порядок действует прежде всего в зонах активных боевых действий, а впоследствии — и во временно оккупированных районах.

Как работает дистанционное обследование: алгоритм и требования

Комиссии, созданные при местном самоуправлении или военных администрациях, могут теперь работать без физического контакта с объектами, используя:

спутниковые снимки;

данные с дронов;

фото- и видеоматериалы, сделанные заявителями на месте событий.

Фотодоказательства, предоставленные владельцами, должны соответствовать ряду строгих технических требований:

изображения должны быть четкими, цветными, без искажений;

в файлах должна быть зафиксирована дата, время и геолокация;

обязательные снимки земельного участка и несколько ракурсов разрушенного жилья;

необходимо четко показать несущие конструкции, крышу, перекрытия;

идентификационные признаки (адреса, таблички, вывески) — тоже должны присутствовать.

Дополнительно допускаются свидетельства очевидцев, акты ГСЧС или полиции, другие подтверждения. Если комиссия признает их достаточными, составляется акт дистанционного обследования. Далее данные вносят в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества — и это открывает путь к получению жилищного сертификата.

Что такое жилищный сертификат и как его использовать

Жилищный сертификат — это документ, который дает право на компенсацию в виде финансирования нового жилья. Его можно использовать для приобретения жилья в другом регионе или на частичную оплату ипотеки.

На недавнем заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что помощь с жильем – это приоритет для власти.

"Жилье — это приоритет правительства в рамках "быстрого восстановления", и мы будем стараться помочь каждой семье, которая его потеряла", — подчеркнул чиновник.

Цифровизация в действии: как єВідновлення становится эффективнее

Новая модель дистанционного обследования — часть общего курса на цифровизацию. Она:

повышает безопасность работников комиссий;

сокращает время принятия решений;

обеспечивает прозрачность процесса;

позволяет включить в программу больше общин.

Ожидается, что после пилотного этапа модель будет масштабирована на все территории, включая временно оккупированные, как только это станет возможным.

Кто уже получил компенсацию

За время действия программы "еВідновлення" помощь получили более 115 тысяч украинских семей:

97 тысяч семей — компенсации на восстановление поврежденного жилья:

около 20 тысяч — компенсации для приобретения нового жилья:

18 тысяч семей — льготная ипотека в рамках программы "еОселя".

"Более половины среди тех, кто получил ипотеку, — это военные, силовики и ветераны", — добавил Шмыгаль.

По его словам, государство продолжит усиливать поддержку защитников, в том числе и в сфере жилья.

Что дальше: новые программы для ВПЛ и жителей оккупированных территорий

Министерство развития общин и территорий уже готовит расширение механизмов компенсаций для внутренне перемещенных лиц, в частности с временно оккупированных регионов. Уже вскоре стартует программа жилищных ваучеров, которые можно будет использовать на покупку жилья или оплату ипотечного кредита.

Первыми воспользоваться программой смогут военнослужащие, чьи семьи остались без крыши над головой из-за боевых действий.

"Мы создаем инструменты, которые не только снижают риски, но и дают людям будущее", — подытожил Кулеба.

Что еще стоит знать украинцам

єВідновлення позволяет украинцам не только отремонтировать поврежденное жилье, но и построить новый дом на собственном участке. В 2025 году стартовал второй этап выплат, что позволяет гражданам, которые уже начали строительство и подтвердили целевое использование первого транша, получить дополнительное финансирование для его завершения или значительного прогресса.

Также мы сообщали, что клиенты государственного Ощадбанка, которые продали свое жилье по программе "єВідновлення", могут столкнуться с трудностями в получении доступа к своим средствам. Это связано со строгими правилами финансового мониторинга банка, что может привести к блокированию операций и задержке выплаты денег.