Квартиры с нулевым спросом — какое жилье отталкивает покупателей

Новостройки Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости Украины продолжает трансформироваться под влиянием экономических, социальных и военных факторов. Покупатели становятся более требовательными, отдавая предпочтение практичным и энергоэффективным вариантам. В то же время некоторые типы жилья потеряли свою привлекательность и остаются без спроса.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие квартиры не покупают украинцы и почему.

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Почему спрос на квартиры падает

Рынок недвижимости Украины переживает сложный период. По данным аналитического центра DIM.RIA, спрос на покупку жилья в 2025 году снизился на 14-20% по сравнению с 2024 годом в большинстве регионов. Военные риски, экономическая нестабильность и рост цен на коммунальные услуги заставляют покупателей тщательно выбирать жилье.

По информации портала ЛУН, средний цикл принятия решения о покупке квартиры вырос до 67 дней против 21 дня в 2021 году, что свидетельствует о большей осторожности покупателей. В таких условиях определенные категории квартир стали настоящими антитрендами.

Старые панельные дома

Квартиры в панельных домах советской застройки, в частности хрущевки и чешки 1960-1980-х годов, потеряли популярность. По данным ЛУН, спрос на такое жилье в крупных городах, как Киев, Харьков или Львов, снизился на 15-20% по сравнению с новостройками. Основные причины:

Низкая энергоэффективность. Старые дома плохо удерживают тепло, что приводит к высоким затратам на отопление. Потребность в ремонте. Большинство таких квартир нуждаются в капитальном ремонте, что значительно увеличивает расходы покупателя. Отсутствие современных удобств. Часто в таких домах нет лифтов, укрытий или достаточной звукоизоляции. Покупатели все чаще выбирают новостройки или современные дома вторичного рынка с лучшей планировкой и инфраструктурой.

Квартиры на верхних этажах

Жилье на верхних этажах многоэтажек в городах с высоким риском ракетных атак, таких как Киев, Харьков или Запорожье, потеряло привлекательность. Спрос на такие квартиры снизился на 25% из-за опасений по поводу безопасности.

Покупатели и арендаторы отдают предпочтение нижним или средним этажам, где легче добраться до укрытия. Раньше видовые квартиры на высоких этажах стоили дороже, но теперь застройщики даже применяют понижающий коэффициент для таких объектов.

Большие квартиры и дома

Квартиры площадью более 100 кв. м и дома от 300 кв. м стали антитрендом из-за высоких расходов на содержание. Покупатели выбирают компактные однокомнатные или двухкомнатные квартиры эконом- или комфорт-класса, которые "разлетаются" сразу после появления объявлений.

Крупные объекты, особенно элитного сегмента, продаются медленно из-за потребности в значительных первоначальных взносах и высоких ипотечных выплатах.

Жилье без автономных систем

Квартиры без автономного отопления, генераторов или газовых плит потеряли популярность из-за перебоев с электроэнергией. По данным ЛУН, в более безопасных регионах, таких как Хмельницкий или Черкассы, покупатели предпочитают жилье с автономными системами, а спрос на квартиры с централизованным электроснабжением снизился на 15%.

В прифронтовых городах, как Запорожье, спрос на автономное жилье вырос на 10%. Покупатели ищут квартиры, которые обеспечивают независимость от перебоев с энергией, что делает централизованные системы менее привлекательными.

Новостройки от ненадежных застройщиков

Квартиры в новостройках от компаний с сомнительной репутацией или без сертификата готовности объекта почти не покупают. Низкий спрос на такие объекты обусловлен отсутствием доверия к застройщикам, которые задерживают сдачу домов.

Покупатели предпочитают готовое жилье или новостройки от проверенных девелоперов, которые предлагают скидки и гарантии завершения проектов.

"Из-за кризиса первичного рынка покупатели выбирают вторичный рынок или дома, введенные в эксплуатацию", — отмечает риелтор Татьяна Клименко в комментарии РБК-Украина.

Квартиры в приграничных регионах

В приграничных регионах Востока, таких как Чернигов или Сумы, спрос на жилье снизился почти втрое из-за спада деловой активности и военных рисков. Покупатели избегают таких районов из-за неопределенности и отсутствия инфраструктуры.

Даже в относительно безопасных западных областях спрос на новостройки падает, если объекты расположены далеко от развитых городских центров.

Как сообщалось, продажа вашей первой квартиры может быть финансово значимым событием, которое потенциально включает налоговые обязательства. Будете ли вы платить налоги и сколько, зависит от таких факторов, как продолжительность владения имуществом, ваш налоговый статус, способ приобретения недвижимости и количество проданных объектов в течение года.

Также мы рассказывали, какие районы Киеве потеряли спрос среди покупателей недвижимости. В то же время, несмотря на войну и регулярные обстрелы, столица вновь подтвердила статус лидера по стоимости жилья в Украине, опередив Львов.