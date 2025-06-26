Як змінилися ціни на нерухомість у Києві 2025 — первинний і вторинний ринок

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Київ, попри війну та постійні обстріли, залишається лідером за вартістю житла в Україні. У 2025 році столичний ринок нерухомості повернув собі статус найдорожчого, обігнавши Львів. Ціни на квартири в столиці демонструють цікаві тенденції, які залежать від району, стану житла та типу ринку — первинного чи вторинного.

Середня ціна однокімнатної квартири у Києві сягнула 65 тис. дол., випередивши Львів буквально на 100 дол. Це важливий психологічний рубіж, адже ще наприкінці 2024 року ситуація була протилежною, наголошує президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Олена Гайдамаха в коментарі Укрінформу.

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"На сьогодні Київ досяг довоєнної відмітки у цінах на нерухомість. До останніх трьох жахливих ночей у червні ринок був доволі жвавий і майже перетнув цю межу — ціни піднялися на 3-5% загалом", — розповідає Гайдамаха.

Первинний ринок: чому він дорожчий

За даними порталу ЛУН, середня ціна квадратного метра на первинному ринку в Києві становить 52 400 грн. Для порівняння, на вторинному ринку — значно менше. Такий розрив пояснюється кількома чинниками:

нові житлові комплекси будуються з урахуванням сучасних вимог до енергоефективності;

планування в новобудовах продуманіші, ніж у радянських серіях;

інфраструктура в нових ЖК (від охорони до паркінгів) значно привабливіша для молодих покупців.

Утім, первинка має і свій недолік — затримки з введенням в експлуатацію. Через війну цей фактор став ще ризикованішим. Тому навіть при вищій якості житла частина покупців шукає готові варіанти на вторинному ринку, де можна заселитися одразу.

Готовий ремонт — уже перевага

Попит на житло з ремонтом продовжує зростати. Українці втомилися від невизначеності та не хочуть вкладати час і гроші в довготривалі ремонти. За словами Гайдамахи, сьогодні покупець шукає "житло тут і зараз", тож уже готові до заселення квартири без потреби в оздобленні виграють конкуренцію.

На прикладі Подільського району різниця в ціні між квартирою з ремонтом і без може становити до 45% (тобто понад 26 тис. дол.). У Солом'янському — до 40%. Водночас у Святошинському районі ремонт практично не додає вартості — лише 8%, або близько 4 тис. дол.

Цікавою є ситуація в Дніпровському районі, де квартири без ремонту коштують дорожче. Причина — у великій кількості новобудов без оздоблення, які мають більшу площу та вищу вартість квадратного метра.

Район і безпека: як змінився попит

Ще до 2022 року покупці обирали житло за транспортом, видом із вікна, наявністю парку поряд. У 2025-му головним критерієм стала безпека.

"Солом'янський район завжди був цікавим — там багато парків, він доволі зелений, але зараз потерпає від агресора, тому попит слабкий", — зазначає Гайдамаха.

Наразі покупці зважають не лише на частоту обстрілів, а й на ефективність відновлення житлової інфраструктури після них. Умовно кажучи, готовність рятувальників і комунальників — частина конкурентної переваги району.

Рейтинг районів за вартістю житла

На вершині столичного ринку стабільно перебуває Печерський район. Тут однокімнатні квартири з ремонтом коштують у середньому 143 тис. дол., без — 114,7 тис. дол. За ним ідуть:

Шевченківський район: 96,4 тис. дол. з ремонтом і 82 тис. дол. без;

Голосіївський район: 86 тис. дол. і 59 тис. дол. відповідно;

Деснянський район — найбюджетніший: 44 тис. дол. з ремонтом і 36 тис. дол. без.

Для двокімнатних квартир розриви ще більші. Печерськ знову на першому місці — 210 тис. дол. з ремонтом проти 172 тис. дол. без. А ось Оболонський район пропонує житло без ремонту вже від 52,9 тис. дол.

На трикімнатному сегменті різниця шокує ще більше: 340 тис. дол. за квартиру з ремонтом у Печерському районі проти лише 70 тис. дол. у Деснянському.

Що чекає ринок у майбутньому

Ринок нерухомості Києва у 2025 році демонструє стійкість, попри війну та економічні виклики. Первинний ринок приваблює сучасними рішеннями та вищими цінами, тоді як вторинний пропонує доступніші варіанти, але з меншою гнучкістю. Печерський район залишається найдорожчим, а Деснянський — найбюджетнішим. Безпека, інфраструктура та стан квартири стають ключовими факторами вибору, вважають фахівці.

За прогнозами експертів, у майбутньому ринок може зіткнутися з новими викликами, якщо безпекова ситуація погіршиться. Проте попит на готове житло та квартири в престижних районах, ймовірно, залишиться стабільним.

Як повідомлялось, у червні 2025 року київський ринок нерухомості демонструє жвавість, пропонуючи різноманітні варіанти житла як у новобудовах, так і на вторинному ринку. Однак, придбати повноцінну квартиру в столиці за 10 000 доларів США в цей період майже неможливо. Хоча такий бюджет не дозволить купити стандартне житло, існують певні нюанси, на які варто звернути увагу.

Також ми розповідали, що незважаючи на щоденні обстріли та складну безпекову ситуацію, ринок нерухомості Харкова демонструє вражаючу стійкість. Війна кардинально змінила динаміку: ціни зростають, попит адаптується до нових реалій, а покупці приймають рішення, які раніше були б немислимими.