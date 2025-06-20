Що купити в Києві за 10 тисяч доларів — реальні квартири у червні 2025 року

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року ринок нерухомості Києва залишається динамічним, пропонуючи широкий вибір житла на первинному та вторинному ринках. Але чи реально придбати повноцінну квартиру в столиці за 10 000 доларів червні 2025 року? Відповідь коротка — майже ні. Проте є нюанси.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, які варіанти доступні за таку суму, де шукати найдорожчі та найдешевші однокімнатні квартири та наскільки реальна покупка житла за 10 000 дол.

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Що відбувається з цінами у столиці

Попри загальне зниження інтересу до купівлі нерухомості, Київ залишається найдорожчим містом в Україні. За даними аналітиків порталу DIM.RIA, станом на червень 2025 року:

cередня ціна 1-кімнатної квартири в Києві на вторинному ринку — 43 000-48 000 дол.;

у новобудовах (первинний ринок) — від 48 000 дол. до 62 000 дол.;

найдорожчі райони — Печерський, Шевченківський, Голосіївський (від 60 000 дол. за "однушку");

найдешевші райони — Дарницький, Святошинський, Деснянський (від 36 000 дол.).

Таким чином, 10 000 дол. — це 15-25% від вартості 1-кімнатної квартири. Повноцінне житло за ці гроші — радше виняток, ніж правило. Але є варіанти.

На що реально вистачить 10 000 дол. у Києві

За такий бюджет у червні 2025 року купити повноцінну квартиру в Києві складно, але можливо, якщо розглядати специфічні пропозиції, такі як частки квартир, смарт-квартири на первинному ринку або кімнати в гуртожитках на вторинному ринку. Але варто зазначити, що такі пропозиції є терміновими та швидко зникають із ринку.

Кімната у комуналці або гуртожитку

За даними порталу ЛУН, на вторинному ринку трапляються пропозиції кімнат площею 12-18 кв. м за 9 000-12 000 дол. Це зазвичай:

старий житловий фонд;

відсутність автономного санвузла;

спільна кухня та туалет;

місцями в поганому стані.

Попит на такі об'єкти стабільний — як серед студентів, так і серед інвесторів під оренду.

Частка у квартирі

Поширений варіант у нижньому ціновому сегменті. Частку (наприклад, 1/3 або 1/4) можна придбати за 6 000-10 000 дол., однак:

ви не маєте права на окреме проживання без згоди інших співвласників;

складно продати частку без дисконту;

ризики конфліктів із співмешканцями високі.

Квартира у будинку, що під знесення

У Києві виставляють квартири у хрущовках, які включено до списків під реконструкцію. Ціна — 9 000-13 000 дол. Але:

з великою ймовірністю вас не зареєструють у такій квартирі;

термін проживання — обмежений;

юридичний статус — часто "сірий".

Гараж, перебудований під житло

Інколи можна знайти гаражі або прибудови в околицях міста, які перебудовані в житлові об'єкти. Ціни стартують від 8 000 дол. Але офіційно вони не є житлом, тому прописатися неможливо.

Первинний ринок: чи є варіанти за 10 000 дол.

На первинному ринку за такі гроші можна розглядати смарт-квартири або студії в новобудовах у передмісті Києва, таких як Бровари, Ірпінь чи Бориспільська зона. Ціни на первинному ринку в таких локаціях стартують від 1 000 за кв. м, але зазвичай забудовники пропонують розтермінування, що дозволяє вкластися в бюджет.

Розстрочка з першим внеском 10 000 дол. Деякі компанії дозволяють внести 20-25% від вартості квартири, решту — доплачувати протягом 1-3 років. Такі квартири здаються в стані "після забудовника" — з чорновою штукатуркою, металопластиковими вікнами та лічильниками.

Мікроквартири-студіо площею 17-20 кв. м. Інколи забудовники пропонують студії для оренди або комерційного призначення з ціною 18 000-25 000 дол. Але 10 000 дол. не вистачить навіть на аванс.

На що звертати увагу під час купівлі дешевої нерухомості

Низька ціна — не завжди вигідна інвестиція. Фахівці АН "Маяк" перед укладанням угоди рекомендують:

перевірити право власності (особливо, якщо купуєте частку);

з'ясувати, чи немає судових обмежень або заборон на продаж;

уточнити, чи є борги за комунальні послуги;

дізнатися, чи можна прописатися в об’єкті.

Юридичний супровід таких угод — обов’язковий, додають експерти.

Що ще варто знати українцям

На перший погляд, український ринок нерухомості виглядає активно: ціни в оголошеннях високі, рієлтори підтверджують зростання вартості "квадрату", а продавці не поспішають знижувати ціни. Однак реальна ситуація значно відрізняється, адже фактичні угоди свідчать про протилежне.

Також ми повідомляли, що якщо раніше на рішення про купівлю квартири йшло лише три тижні, то зараз цей процес займає близько двох з половиною місяців. Середній цикл ухвалення рішення зріс з 21 до 67 днів, що відображає значну трансформацію споживчої поведінки. Ця тенденція свідчить про глибокі зміни у вподобаннях та підходах покупців.