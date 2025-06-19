Чому ціни на квартири в Україні зростають лише в оголошеннях — реальна ситуація на ринку

Підступні оголошення — що відбувається з цінами на житло
На перший погляд, ринок нерухомості в Україні демонструє ознаки зростання: оголошення рясніють вищими цінами, рієлтори говорять про підвищення вартості квадратного метра, а продавці не квапляться на поступки. Але фактичні угоди показують зовсім іншу картину.
Національний банк України у червневому "Звіті про фінансову стабільність" підкреслив: насправді реальні ціни угод майже не змінилися з початку 2025 року, а в Києві та Львові — навіть знизилися.
"Хоча ціни в оголошеннях про продаж житла з початку року зросли, фактичні угоди не підтверджують цієї динаміки. Фундаментального тиску на ціни нині немає", — йдеться у звіті НБУ.
Тобто на поверхні — зростання, у глибині — стагнація або навіть спад.
Чому ринок не реагує на рекламні ціни
Є кілька ключових причин, чому ціни в інтернеті не відображають реальність:
- Продавці зазначають бажану, а не ринкову ціну. Часто ціна в оголошенні не відповідає тій, за якою укладається договір.
- Сповільнення собівартості будівництва. Як зазначає НБУ, за останній рік цей фактор, який раніше штовхав ціни вгору, втратив силу.
- Курс гривні до долара. Оскільки ціни часто фіксуються у доларах США, зміцнення гривні зіграло в бік покупців.
"Зміцнення обмінного курсу гривні до долара США… також стримало ціни на житло", — повідомляє Нацбанк.
Таким чином, попри рекламний фон, ринок купівлі житла фактично "стоїть".
Київ і Львів: ціни навіть впали
Регіональні дані також говорять про стриману динаміку. Найбільші українські міста демонструють спад цін на квадратні метри.
У столиці, за оцінками ринку, вартість квартир у деяких районах знизилася на 5-8% з початку року. Львів показав подібну тенденцію.
Це свідчить не лише про загальний спад попиту, а й про наростальну кількість покупців, які диктують умови, наголошують в НБУ.
Первинний ринок: без зростання навіть у "гарячих" регіонах
Ціни на новобудови зазвичай зростають активніше за вторинний ринок. Але навіть у регіонах із відносно високим попитом — наприклад, у західних областях — ціни на первинному ринку не демонструють суттєвого зростання.
"На первинному ринку ціни також забуксували, навіть у регіонах, де попит на нове житло найвищий", — зазначає НБУ.
Це пов'язано як зі зниженням інвесторської активності, так і з повільною реалізацією нового житла.
Оренда різко подорожчала — чому це важливо для покупців
На тлі стагнації ринку купівлі спостерігається зворотна картина на ринку оренди. Особливо у Києві ціни на оренду житла зросли відчутно.
Причин декілька:
- багато українців не готові до великих інвестицій у період воєнної невизначеності;
- попит на комфортне житло в мегаполісах перевищує пропозицію;
- частина людей, які втратили житло, шукають довгострокову оренду.
"Потреба в комфортному житлі не завжди підкріплюється здатністю і готовністю його придбати, однак підживлює попит на оренду", — йдеться у звіті.
Це зміщує баланс: купівля стає вигіднішою в довгостроковій перспективі, ніж наростальна оренда.
Індекс доступності житла — на мінімумі
Одним з ключових індикаторів є співвідношення доходу до ціни житла. Сьогодні, за підрахунками НБУ, цей показник перебуває на рівні історичних мінімумів.
"Співвідношення ціни стандартної квартири та доходу домогосподарства залишається на рівні історичних мінімумів", — уточнює НБУ.
Це означає, що у теорії купівля житла зараз доступніша, ніж кілька років тому. Але на практиці реальні угоди стримує головний фактор — безпекова ситуація в країні.
Що далі: стабільність чи нове падіння
Попри вигідні умови, багато потенційних покупців вичікують. Основні причини — невизначеність з фронтом, ризики втрати доходів, побоювання нових хвиль міграції.
У перспективі ситуація може залишитися стабільною або навіть піти на користь покупців, вважають в НБУ. За відсутності різкого зростання попиту і собівартості, ринок буде балансувати або поступово знижуватись.
Як повідомлялось, український ринок нерухомості у 2025 році зазнає значних змін. Тепер покупці витрачають на вибір квартири майже втричі більше часу: середній цикл прийняття рішення зріс з 21 до 67 днів. Це свідчить про глибоку трансформацію споживчої поведінки та ринкових умов.
Також ми розповідали, що продаж житла — це не тільки обмін документами та ключами, а й значні податкові зобов'язання. У 2025 році ці податки можуть суттєво зменшити суму, яку ви отримаєте від угоди. В окремих випадках доведеться сплатити державі до чверті вартості проданої нерухомості.
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