Скільки квадратних метрів має бути на одну дорослу людину в Україні у 2025 році

Сім'я з дітьми у кімнаті. Фото: Freepik

В Україні знову активізувалося обговорення мінімальних житлових норм: не лише у зв’язку зі зростанням цін на оренду та купівлю житла, а й через більш часті випадки юридичних спорів щодо виселення, субсидій чи постановки на квартирний облік. У центрі цих ситуацій — чітко визначена соціальна житлова норма на одну особу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які норми житлової площі діють в Україні, коли вони застосовуються, і чому ці цифри мають значення.

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Згідно з Житловим кодексом України, мінімальна норма житлової площі на одну особу становить 13,65 квадратного метра загальної площі, з яких 9 квадратних метрів має бути саме житловою площею (кімнати, призначені для проживання). Ця норма однакова як для дорослих, так і для дітей.

Крім того, законодавство передбачає додаткову площу для сімей. Наприклад, для сім’ї з чотирьох осіб додатково виділяється 35,22 квадратного метра житлової площі.

Що входить у поняття "загальна" та "житлова" площа

Загальна площа включає всі приміщення квартири чи будинку: житлові кімнати, кухню, ванну, коридор, балкон (з урахуванням знижувального коефіцієнта).

Житлова площа — це лише ті приміщення, які призначені для проживання (спальні, вітальні тощо).

Ці цифри не просто формальність — вони мають практичне значення в багатьох аспектах життя, уточнюють в Одеському центрі сімейного права.

У яких ситуаціях площа дійсно має значення

Від квадратних метрів у квартирі залежить більше, ніж здається. Держава використовує соціальну норму в таких ситуаціях:

Розрахунок субсидій на комунальні послуги. Соціальна норма житла (13,65 кв. м на особу + 35,22 кв. м на сім’ю) враховується при нарахуванні субсидій. Якщо ваша квартира більша за соціальну норму, субсидія може покривати лише частину витрат на комунальні послуги. Наприклад, якщо у квартирі площею 70 кв. м проживає сім’я з трьох осіб, субсидія розраховується виходячи з норми: 13,65 × 3 + 35,22 = 76,17 кв. м. Якщо фактична площа менша за цю норму, субсидія покриває всю площу житла. Квартирний облік. Якщо людина чи сім’я претендує на отримання житла від держави, норми площі визначають, чи є підстави для постановки на облік. Наприклад, якщо на кожного члена сім’ї припадає менш як 13,65 кв. м, це може бути аргументом для включення до черги на житло. Вселення чи виселення. При вирішенні спорів щодо права проживання у квартирі чи будинку суди можуть брати до уваги норми житлової площі, щоб визначити, чи достатньо простору для всіх мешканців. Розподіл майна. У судових справах, пов’язаних із поділом квартири чи визначенням порядку її використання, норми площі можуть впливати на рішення. Переселення. Якщо житло визнано аварійним чи підлягає знесенню, норми житлової площі використовуються для розрахунку компенсаційного житла.

Як норми впливають на комфорт проживання

Хоча 13,65 кв. м на людину — це мінімальна норма, вона не завжди забезпечує комфорт. Водночас у Європі стандарти житлової площі значно вищі:

у Німеччині рекомендують 20-30 кв. м на особу;

у Швеції — до 40 кв. м;

у Франції — близько 38 кв. м;

у Польщі — приблизно 29 кв. м.

В Україні ж мінімальна норма розрахована на базові потреби, але реальний комфорт залежить від особистих вимог, кількості меблів, способу життя тощо.

Наприклад, у квартирі площею 50 кв. м комфортно почуватимуться двоє людей, але для сім’ї з чотирьох осіб це може бути тісно. До того ж у хрущовках часто бракує простору для сучасних потреб, таких як окрема робоча зона чи місце для зберігання.

Практичні поради: як врахувати норми житлової площі

Перевірте техпаспорт житла. Переконайтеся, що загальна та житлова площа вашої квартири відповідає нормам, якщо ви плануєте подавати документи на субсидію чи квартирний облік. Зверніться до місцевих органів. Для уточнення деталей щодо субсидій чи житлових програм звертайтеся до місцевих управлінь соціального захисту чи житлових департаментів. Плануйте простір. Якщо ви купуєте чи орендуєте житло, враховуйте норми площі, щоб забезпечити комфорт для всіх членів сім’ї. Консультуйтеся з юристом. У разі спорів щодо житла (поділ, виселення, вселення) норми площі можуть бути ключовим аргументом, тому зверніться до фахівця.

Що ще варто знати українцям

Володіння нерухомістю, будь то квартира чи будинок, передбачає не тільки комфорт, а й певні обов'язки, зокрема сплату податку на майно. Щороку власники отримують квитанції з нарахованою сумою, але важливо знати, як перевірити правильність цього нарахування. Адже, на жаль, помилки у розрахунку податку на нерухомість трапляються досить часто.

Також ми розповідали, що український ринок нерухомості у 2025 році переживає значні зміни, адже процес купівлі квартири суттєво подовжився. Якщо раніше покупцям вистачало трьох тижнів на прийняття рішення, то тепер цей термін зріс майже до двох з половиною місяців. Середній цикл ухвалення рішення збільшився з 21 до 67 днів, що свідчить про глибокі трансформації у споживчій поведінці на ринку житла.