Чому українці купують житло вдвічі повільніше — що це означає для ринку нерухомості

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український ринок нерухомості у 2025 році переживає глибоку трансформацію. Якщо ще чотири роки тому покупець міг ухвалити рішення про купівлю квартири за три тижні, то сьогодні цей процес розтягується майже на два з половиною місяці. Середній цикл ухвалення рішення зріс з 21 до 67 днів — це не просто статистика, а візуалізація зміни всієї споживчої поведінки.

Як зазначають у групі компаній DIM, за останні роки ринок житла втратив імпульсивність. Ба більше, зростає кількість точок контакту між девелопером і потенційним покупцем — тепер їх у середньому 13, проти 5-6 у 2021 році.

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"Ми більше не маємо справу з емоційним попитом. Покупець 2025 року — це людина, яка рахує, сумнівається, порівнює, радиться і обирає співвідношення емоцій і раціональних переваг", — наголошує молодший партнер DIM Арсеній Насіковський.

Епоха "миттєвих рішень" завершилась

Раніше покупці не чекали — 62% угод укладались на етапі котловану чи до 30% готовності об’єкта. У 2025 році таких випадків менше 18%. Сучасний покупець хоче бачити прогрес: 77% угод припадає на проєкти, що завершені більш ніж на 60% або вже мають здані черги. Це сигнал ринку: люди прагнуть передбачуваності та гарантій.

Водночас розширюється спектр перевірок. Замість одного візиту до відділу продажів — кілька. Огляд сайту, вивчення відеооглядів, юридична експертиза, аналіз договорів — це вже стандартна частина шляху покупця.

"Продаж став процесом співприйняття рішення, а не лише демонстрації переваг. Люди радяться з рідними, беруть паузу, досліджують. І забудовникам доведеться з цим рахуватись", — каже Насіковський.

Зміна психології покупця: стриманість і фінансове планування

Впевненість покупця похитнулася через війну, інфляцію, зміни в термінах здачі будинків і загальний настрій обережності. За словами Насіковського, зникло бажання купувати "на авось", натомість з’явилося прагнення до прорахованої, логічної покупки. У фокусі — не тільки ціна за квадратний метр, а й репутація забудовника, його підходи до проєктування і юридична прозорість.

У 2021 році девелопери грали на емоціях, знижках, поспіху. У 2025-му це вже не працює. Працює — довіра. І вона вибудовується довше.

Ринок адаптується: хто виграє, а хто відстає

У цьому новому сценарії перемагають ті забудовники, які не лише зводять квадратні метри, а й інвестують у репутацію, комунікацію та відкритість. Саме вони зараз закладають фундамент довіри — головного капіталу нового ринку.

Це може означати, що обсяги продажів будуть нижчими у короткостроковій перспективі, але більш стабільними у довгостроковій. Девелопери з прозорою політикою та завершеними об'єктами отримають перевагу. Ринок стане дорослішим, вимогливішим і структурованішим.

Як Україна виглядає у порівнянні з Європою

Український цикл ухвалення рішень у 67 днів — це вже показник, наближений до європейських стандартів. В Іспанії покупці роздумують над житлом 90-120 днів, у Німеччині — 75, у Польщі — близько 60. Це свідчить про поступове входження України у спільну логіку ринкової культури: раціональність, перевірка, планування, вважають експерти.

Що це означає для девелоперів

Зміна поведінки покупців змушує забудовників адаптуватися. Ось ключові виклики:

Прозорість: компанії мають надавати більше інформації про проєкти, включаючи детальні плани, терміни будівництва та юридичні документи. Цифрова присутність: якісні вебсайти, відеоогляди та активність у соцмережах стають обов’язковими для залучення клієнтів. Репутація: завершені проєкти та позитивні відгуки стають вирішальними для покупців.

"Формується нова норма, що цілком здатна змінити логіку та структуру ринку новобудов, — обдумана раціональна купівля з елементами фінансового планування", — резюмує Насіковський.

Як повідомлялось, Міністерство розвитку громад і територій ініціює новий законопроєкт, який зобов'яже забудовників забезпечувати житлові комплекси дитячими садочками ще до введення основних об'єктів в експлуатацію. Це нововведення може суттєво вплинути на роботу будівельних компаній та наблизить Україну до європейських стандартів розвитку інфраструктури.

Також наголосимо, що придбання квартири в новобудові, особливо під час війни, вимагає особливої обережності. Недостатньо покладатися лише на обіцянки менеджера та рекламні матеріали. Кожна деталь повинна бути чітко зафіксована та юридично обґрунтована в письмовому вигляді. Тому договір із забудовником — це ваш ключовий інструмент для захисту прав та інвестицій.