Ринок вторинної нерухомості України — аналіз цін та пропозицій

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок вторинної нерухомості України перебуває у постійному русі, реагуючи на економічні зміни, регіональні особливості та споживчі настрої. Травень 2025 року став місяцем активних змін. Загалом, спостерігається тенденція до зростання вартості житла у більшості областей, проте динаміка цін та попит на квартири мають свої унікальні прояви в різних куточках країни.

Найбільш активними у травні виявилися власники квартир у Волинській, Рівненській та Миколаївській областях, свідчать дані порталу DIM.RIA. Тут кількість оголошень про продаж зросла, що свідчить про бажання людей швидко реалізувати свою нерухомість. Ця активність стала поштовхом до перегляду цін, особливо в сегменті однокімнатних квартир.

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Наприклад, у Волинській області середня ціна піднялася до 18 808 дол., що на 16% більше ніж раніше. Такий ріст показує, що навіть у менш розвинених регіонах попит поступово зростає.

Пропозиції на вторинному ринку у травні. Графіка: DIM.RIA

Цінова карта України

Аналіз середньої вартості однокімнатних квартир у травні 2025 року чітко показує географічну нерівномірність цін. Беззаперечним лідером за вартістю залишається столиця. У Києві середня ціна однокімнатної квартири сягнула позначки у 92 382 дол. Це найвищий показник у країні, що відображає статус міста як економічного та культурного центру.

Розріз по районах Києва також демонструє значну різницю. Найдорожчим традиційно залишається Печерський район, де середня вартість однокімнатної квартири наблизилася до 132 тис. дол. На противагу йому, найдоступнішим районом для придбання житла є Деснянський, де аналогічна квартира коштує близько 47 тис. дол.

Ціни на квартири у Києві. Графіка: DIM.RIA

Така різниця у цінах обумовлена багатьма факторами: престижністю району, розвиненістю інфраструктури, транспортною доступністю та якістю житлового фонду.

На іншому кінці цінового спектра знаходиться Херсонська область, яка, попри значне зростання вартості, залишається найдешевшою для купівлі однокімнатного житла. У травні середня ціна тут становила 18 808 дол.

Динаміка цін: хто диктував правила на ринку

Травень 2025 року відзначився активізацією продавців у певних регіонах, що безпосередньо вплинуло на зміну цін. Найбільший ріст вартості однокімнатних квартир був зафіксований у Херсонській області, де ціни підскочили на вражаючі +16%.

Серед інших регіонів, де спостерігалося зростання цін, варто виділити такі:

Житомирська та Тернопільська області: +5%;

Волинська область: +4%;

Хмельницька область: +2%;

Івано-Франківська, Одеська, Полтавська та Миколаївська області: +1%.

Водночас у деяких областях було зафіксовано незначне зниження цін або їх стабільність. Наприклад, у Закарпатській області ціни знизилися на -2%, а у Рівненській, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях також спостерігалося невелике падіння або відсутність змін. Львівська та Чернівецька області показали стабільність цін, що свідчить про збалансований ринок у цих регіонах.

Ціни на 1-кімнатні квартири. Графіка: DIM.RIA

Активність на ринку: де найчастіше шукали житло

Попит на вторинну нерухомість є одним із ключових індикаторів стану ринку. У травні користувачі найактивніше шукали житло у Хмельницькій, Одеській та Волинській областях. Ця географія попиту може бути пов'язана з різними факторами, такими як внутрішня міграція, економічний розвиток цих регіонів або ж привабливі ціни на житло.

Попит на квартири у травні. Графіка: DIM.RIA

Цікавим є співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них. Цей показник відображає реальний попит на пропозицію. У Києві, попри високі ціни, співвідношення склало 1:3 (на одне оголошення припадає три відгуки), що вказує на значний інтерес до столичної нерухомості. Менший показник лише в Одеській області — 1:2.

Однак у деяких регіонах спостерігається значний розрив між кількістю оголошень та відгуків, що може свідчити про незбалансованість ринку або ж завищені очікування продавців. Наприклад:

Вінницька область: 1:18;

Тернопільська область: 1:16;

Миколаївська область: 1:15.

Співвідношення попиту та пропозиції у травні. Графіка: DIM.RIA

Що ще варто знати українцям

Український ринок нерухомості у 2025 році зазнає значних змін. Попри інфляцію, воєнний стан та економічну нестабільність, попит на житло потроху зростає, особливо у великих містах. Проте не всі об'єкти знаходять своїх власників, і деякі квартири довго залишаються на ринку, навіть зі знижками.

Зазначимо також, підписання договору купівлі-продажу — це тільки початок на шляху до повноцінного володіння житлом. Після цього етапу вкрай важливо оперативно владнати всі юридичні та організаційні питання. Зволікання може призвести до значних фінансових втрат, марно витраченого часу, а то й втрати права на нерухомість.