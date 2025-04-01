Що треба зробити одразу після купівлі квартири в Україні у 2025 році

Люди підписують документи. Фото: Freepik

Оформлення угоди — це лише перший крок до того, щоб стати повноцінним власником житла. Після підписання договору купівлі-продажу квартири залишаються важливі юридичні та організаційні нюанси, які потрібно врегулювати. Якщо не зробити їх вчасно — виникає ризик втратити гроші, час і навіть право на нерухомість.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, що потрібно переоформити одразу після покупки квартири, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

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Зареєструйте право власності

Купівля квартири — це не просто передача грошей продавцю. Юридично власником ви стаєте лише після реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наголошують у юридичний компанії "Документи".

Що потрібно зробити:

звернутися до нотаріуса або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

подати договір купівлі-продажу, паспорт, ідентифікаційний код та квитанцію про оплату адміністративного збору;

отримати витяг з реєстру, який підтвердить ваше право власності.

Якщо продавець не знявся з реєстрації в квартирі, ви не зможете там зареєструватися самі. Це потрібно обговорити ще до угоди.

Переоформіть комунальні послуги

Якщо цього не зробити, ви ризикуєте отримати борги попередніх власників разом із рахунками на воду, газ, електроенергію. Що робити:

взяти документи на право власності, паспорт та ІПН;

відвідати постачальників послуг (газ, електрика, вода, вивіз сміття, інтернет);

підписати нові договори та отримати особові рахунки.

У деяких випадках постачальники вимагають повірку лічильників перед укладанням нового договору, наголошують експерти платформи Flombu.com.

Змініть місце реєстрації

Якщо плануєте жити в купленій квартирі, потрібно офіційно змінити прописку. Реєстрація впливає на місце голосування, доступ до медицини та податкові зобов’язання.

Сплатіть податки та збори

Витрати після купівлі квартири не закінчуються на самій вартості житла. Так, до Пенсійного фонду потрібно заплатити 1% від ціни квартири йде до Пенсійного фонду. А послуги нотаріуса можуть коштувати від 5 000 до 20 000 грн.

Якщо ви купуєте житло у вторинному ринку, продавець може платити 5% податку на дохід + 5% військового збору. Але за домовленістю ці витрати можуть лягти на покупця, уточнюють фахівці АН "Маяк".

Познайомтеся з ОСББ або ЖЕКом

Без повідомлення керуючої компанії або ОСББ вам можуть не підключити воду або опалення.

Що потрібно зробити:

відвідати офіс ОСББ або ЖЕК;

надати копію договору купівлі-продажу, паспорт;

дізнатися, чи є борги по будинку та які послуги надаються.

Також слід уточнити, чи є борги у попереднього власника. Деякі ОСББ можуть вимагати погасити старі заборгованості, навіть якщо вони вам не належать.

Зазначимо, продаж нерухомості вимагає знання законів та ретельної підготовки. В Україні продавати житло може лише власник або особа, що має на це повноваження. Важливо мати всі необхідні документи для законного продажу. Необхідно дотримуватися чітких правил, щоб угода була юридично дійсною.

Раніше ми розповідали, що купівля квартири через довірену особу несе в собі значні ризики, навіть якщо пропозиція здається вигідною. Щоб захистити свої гроші та житло, необхідно ретельно перевірити всі документи та проконсультуватися з юристом.