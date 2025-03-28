Квартира за довіреністю — як не втратити гроші в 2025 році

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Купівля квартири — це відповідальний крок, і якщо угода укладається через довірену особу, ризики зростають у рази. Навіть якщо угода здається привабливою, не варто поспішати. Ретельна перевірка документів та консультація з юристом можуть врятувати вас від втрати грошей і житла.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи можна захиститися від шахрайства, що варто знати та як уникнути втрати майна.

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Найбільш поширені причини купівлі квартири за генеральною довіреністю — брак часу та відсутність власника на момент угоди. Власник може бути зайнятий і не мати часу на оформлення всіх необхідних документів. Або ж перебуває територіально в іншому місті чи за кордоном та не має можливості особисто приїхати для оформлення процедури купівлі-продажу.

Також слід враховувати інші можливі причини: хвороба, обмеження за віком тощо, зазначає нотаріус Юлія Родоман.

Що таке довіреність на продаж квартири

Довіреність на продаж нерухомості — це офіційний документ, який дозволяє третій особі діяти від імені власника: оформлювати документи, підписувати договір купівлі-продажу, отримувати кошти та виконувати інші дії. Однак така угода часто використовується шахраями для незаконного продажу майна.

Основні ризики при купівлі квартири за довіреністю

Недійсна довіреність. Власник міг підписати документ під примусом, у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або ж він уже скасований.

Фальшивий власник. Шахраї можуть використовувати вкрадений паспорт або підроблені документи.

Проблеми з нотаріусом. "Сірі" нотаріуси можуть виписати довіреність без належної перевірки документів.

Смерть власника. Якщо власник квартири помер до моменту укладання угоди, спадкоємці можуть її оскаржити.

Нерідко трапляються випадки, коли справжній власник дізнається про продаж квартири лише після того, як новий власник намагається заселитися, наголошують фахівці АН "Маяк".

Як мінімізувати ризики

Перевірка довіреності. Потрібно звернутися до нотаріуса, який її видав, та перевірити її дійсність у реєстрі.

Потрібно звернутися до нотаріуса, який її видав, та перевірити її дійсність у реєстрі. Особисте знайомство з власником. Якщо продавець не може особисто бути присутнім, варто з’ясувати причини.

Якщо продавець не може особисто бути присутнім, варто з’ясувати причини. Перевірка історії квартири. Дізнайтеся, хто раніше володів нерухомістю та чи не було частих перепродажів.

Дізнайтеся, хто раніше володів нерухомістю та чи не було частих перепродажів. Запит у сусідів. Мешканці будинку можуть розповісти про реального власника та його обставини.

Як повідомлялось, продаж нерухомості вимагає юридичної грамотності та ретельної підготовки. В Україні право продажу житла закріплено за власником або його уповноваженою особою, що підтверджується відповідними документами. Важливо дотримуватися встановлених законодавством правил, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Згідно з прогнозами, у 2025 році ціни на житло в Україні продовжать зростати, тому покупцям варто приймати рішення швидше, щоб уникнути переплат. Експерти пояснюють це об'єктивними причинами, тому зниження цін найближчим часом не очікується.