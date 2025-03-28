Квартира по доверенности — как не потерять деньги в 2025 году

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Покупка квартиры — это ответственный шаг, и если сделка заключается через доверенное лицо, риски возрастают в разы. Даже если сделка кажется привлекательной, не стоит спешить. Тщательная проверка документов и консультация с юристом могут спасти вас от потери денег и жилья.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, можно ли защититься от мошенничества, что стоит знать и как избежать потери имущества.

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Наиболее распространенные причины покупки квартиры по генеральной доверенности — нехватка времени и отсутствие собственника на момент сделки. Собственник может быть занят и не иметь времени на оформление всех необходимых документов. Или же находится территориально в другом городе или за границей и не имеет возможности лично приехать для оформления процедуры купли-продажи.

Также следует учитывать другие возможные причины: болезнь, ограничения по возрасту и т.д., отмечает нотариус Юлия Родоман.

Что такое доверенность на продажу квартиры

Доверенность на продажу недвижимости — это официальный документ, который позволяет третьему лицу действовать от имени владельца: оформлять документы, подписывать договор купли-продажи, получать средства и выполнять другие действия. Однако такая сделка часто используется мошенниками для незаконной продажи имущества.

Основные риски при покупке квартиры по доверенности

Недействительная доверенность. Владелец мог подписать документ под принуждением, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или же он уже отменен.

Фальшивый владелец. Мошенники могут использовать украденный паспорт или поддельные документы.

Проблемы с нотариусом. "Серые" нотариусы могут выписать доверенность без надлежащей проверки документов.

Смерть владельца. Если владелец квартиры умер до момента заключения сделки, наследники могут ее оспорить.

Нередки случаи, когда настоящий владелец узнает о продаже квартиры только после того, как новый владелец пытается заселиться, отмечают специалисты АН "Маяк".

Как минимизировать риски

Проверка доверенности. Нужно обратиться к нотариусу, который ее выдал, и проверить ее действительность в реестре.

Нужно обратиться к нотариусу, который ее выдал, и проверить ее действительность в реестре. Личное знакомство с владельцем. Если продавец не может лично присутствовать, стоит выяснить причины.

Если продавец не может лично присутствовать, стоит выяснить причины. Проверка истории квартиры. Узнайте, кто ранее владел недвижимостью и не было ли частых перепродаж.

Узнайте, кто ранее владел недвижимостью и не было ли частых перепродаж. Запрос у соседей. Жители дома могут рассказать о реальном владельце и его обстоятельствах.

Как сообщалось, продажа недвижимости требует юридической грамотности и тщательной подготовки. В Украине право продажи жилья закреплено за владельцем или его уполномоченным лицом, что подтверждается соответствующими документами. Важно придерживаться установленных законодательством правил, чтобы избежать проблем в будущем.

Согласно прогнозам, в 2025 году цены на жилье в Украине продолжат расти, поэтому покупателям стоит принимать решение быстрее, чтобы избежать переплат. Эксперты объясняют это объективными причинами, поэтому снижения цен в ближайшее время не ожидается.