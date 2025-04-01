Что нужно сделать сразу после покупки квартиры в Украине в 2025 году

Люди подписывают документы. Фото: Freepik

Оформление сделки — это лишь первый шаг к тому, чтобы стать полноценным владельцем жилья. После подписания договора купли-продажи квартиры остаются важные юридические и организационные нюансы, которые нужно урегулировать. Если не сделать их вовремя — возникает риск потерять деньги, время и даже право на недвижимость.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, что нужно переоформить сразу после покупки квартиры, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

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Зарегистрируйте право собственности

Покупка квартиры — это не просто передача денег продавцу. Юридически владельцем вы становитесь только после регистрации права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, отмечают в юридической компании "Документы".

Что нужно сделать:

обратиться к нотариусу или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

подать договор купли-продажи, паспорт, идентификационный код и квитанцию об оплате административного сбора;

получить выписку из реестра, которая подтвердит ваше право собственности.

Если продавец не снялся с регистрации в квартире, вы не сможете там зарегистрироваться сами. Это нужно обсудить еще до сделки.

Переоформите коммунальные услуги

Если этого не сделать, вы рискуете получить долги предыдущих владельцев вместе со счетами на воду, газ, электроэнергию. Что делать:

взять документы на право собственности, паспорт и ИНН;

посетить поставщиков услуг (газ, электричество, вода, вывоз мусора, интернет);

подписать новые договоры и получить лицевые счета.

В некоторых случаях поставщики требуют поверку счетчиков перед заключением нового договора, отмечают эксперты платформы Flombu.com.

Измените место регистрации

Если планируете жить в купленной квартире, нужно официально сменить прописку. Регистрация влияет на место голосования, доступ к медицине и налоговые обязательства.

Оплатите налоги и сборы

Расходы после покупки квартиры не заканчиваются на самой стоимости жилья. Так, в Пенсионный фонд нужно заплатить 1% от цены квартиры идет в Пенсионный фонд. А услуги нотариуса могут стоить от 5 000 до 20 000 грн.

Если вы покупаете жилье во вторичном рынке, продавец может платить 5% налога на доход + 5% военного сбора. Но по договоренности эти расходы могут лечь на покупателя, уточняют специалисты АН "Маяк".

Познакомьтесь с ОСМД или ЖЭКом

Без уведомления управляющей компании или ОСМД вам могут не подключить воду или отопление.

Что нужно сделать:

посетить офис ОСМД или ЖЭК;

предоставить копию договора купли-продажи, паспорт;

узнать, есть ли долги по дому и какие услуги предоставляются.

Также следует уточнить, есть ли долги у предыдущего владельца. Некоторые ОСМД могут потребовать погасить старые задолженности, даже если они вам не принадлежат.

Отметим, продажа недвижимости требует знания законов и тщательной подготовки. В Украине продавать жилье может только собственник или лицо, имеющее на это полномочия. Важно иметь все необходимые документы для законной продажи. Необходимо придерживаться четких правил, чтобы сделка была юридически действительной.

Ранее мы рассказывали, что покупка квартиры через доверенное лицо несет в себе значительные риски, даже если предложение кажется выгодным. Чтобы защитить свои деньги и жилье, необходимо тщательно проверить все документы и проконсультироваться с юристом.