Рынок вторичной недвижимости Украины — анализ цен и предложений

Владельцы квартир переписали цены — что случилось на рынке
Рынок вторичной недвижимости Украины находится в постоянном движении, реагируя на экономические изменения, региональные особенности и потребительские настроения. Май 2025 года стал месяцем активных изменений. В общем, наблюдается тенденция к росту стоимости жилья в большинстве областей, однако динамика цен и спрос на квартиры имеют свои уникальные проявления в разных уголках страны.
Наиболее активными в мае оказались владельцы квартир в Волынской, Ровенской и Николаевской областях, свидетельствуют данные портала DIM.RIA. Здесь количество объявлений о продаже выросло, что свидетельствует о желании людей быстро реализовать свою недвижимость. Эта активность стала толчком к пересмотру цен, особенно в сегменте однокомнатных квартир.
Например, в Волынской области средняя цена поднялась до 18 808 долл., что на 16% больше, чем раньше. Такой рост показывает, что даже в менее развитых регионах спрос постепенно растет.
Ценовая карта Украины
Анализ средней стоимости однокомнатных квартир в мае 2025 года четко показывает географическую неравномерность цен. Безоговорочным лидером по стоимости остается столица. В Киеве средняя цена однокомнатной квартиры достигла отметки в 92 382 долл. Это самый высокий показатель в стране, что отражает статус города как экономического и культурного центра.
Разрез по районам Киева также демонстрирует значительную разницу. Самым дорогим традиционно остается Печерский район, где средняя стоимость однокомнатной квартиры приблизилась к 132 тыс. долл. В противовес ему, самым доступным районом для приобретения жилья является Деснянский, где аналогичная квартира стоит около 47 тыс. долл.
Такая разница в ценах обусловлена многими факторами: престижностью района, развитостью инфраструктуры, транспортной доступностью и качеством жилого фонда.
На другом конце ценового спектра находится Херсонская область, которая, несмотря на значительный рост стоимости, остается самой дешевой для покупки однокомнатного жилья. В мае средняя цена здесь составляла 18 808 долл.
Динамика цен: кто диктовал правила на рынке
Май 2025 года отметился активизацией продавцов в определенных регионах, что непосредственно повлияло на изменение цен. Наибольший рост стоимости однокомнатных квартир был зафиксирован в Херсонской области, где цены подскочили на впечатляющие +16%.
Среди других регионов, где наблюдался рост цен, стоит выделить такие:
- Житомирская и Тернопольская области: +5%;
- Волынская область: +4%;
- Хмельницкая область: +2%;
- Ивано-Франковская, Одесская, Полтавская и Николаевская области: +1%.
В то же время в некоторых областях было зафиксировано незначительное снижение цен или их стабильность. Например, в Закарпатской области цены снизились на -2%, а в Ровенской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях также наблюдалось небольшое падение или отсутствие изменений. Львовская и Черновицкая области показали стабильность цен, что свидетельствует о сбалансированном рынке в этих регионах.
Активность на рынке: где чаще всего искали жилье
Спрос на вторичную недвижимость является одним из ключевых индикаторов состояния рынка. В мае пользователи активнее всего искали жилье в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях. Эта география спроса может быть связана с различными факторами, такими как внутренняя миграция, экономическое развитие этих регионов или же привлекательные цены на жилье.
Интересным является соотношение количества объявлений о покупке и количества откликов на них. Этот показатель отражает реальный спрос на предложение. В Киеве, несмотря на высокие цены, соотношение составило 1:3 (на одно объявление приходится три отклика), что указывает на значительный интерес к столичной недвижимости. Меньший показатель только в Одесской области — 1:2.
Однако, в некоторых регионах наблюдается значительный разрыв между количеством объявлений и отзывов, что может свидетельствовать о несбалансированности рынка или завышенных ожиданиях продавцов. Например:
- Винницкая область: 1:18;
- Тернопольская область: 1:16;
- Николаевская область: 1:15.
Что еще стоит знать украинцам
Украинский рынок недвижимости в 2025 году претерпит значительные изменения. Несмотря на инфляцию, военное положение и экономическую нестабильность, спрос на жилье понемногу растет, особенно в крупных городах. Однако не все объекты находят своих владельцев, и некоторые квартиры долго остаются на рынке, даже со скидками.
Отметим также, подписание договора купли-продажи — это только начало на пути к полноценному владению жильем. После этого этапа крайне важно оперативно уладить все юридические и организационные вопросы. Промедление может привести к значительным финансовым потерям, напрасно потраченному времени, а то и потере права на недвижимость.
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