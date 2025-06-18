Сколько квадратных метров должно быть на одного взрослого человека в Украине в 2025 году

Семья с детьми в комнате. Фото: Freepik

В Украине снова активизировалось обсуждение минимальных жилищных норм: не только в связи с ростом цен на аренду и покупку жилья, но и из-за более частых случаев юридических споров о выселении, субсидиях или постановке на квартирный учет. В центре этих ситуаций — четко определенная социальная жилищная норма на одного человека.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие нормы жилой площади действуют в Украине, когда они применяются, и почему эти цифры имеют значение.

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Согласно Жилищному кодексу Украины, минимальная норма жилой площади на одного человека составляет 13,65 квадратных метра общей площади, из которых 9 квадратных метров должно быть именно жилой площадью (комнаты, предназначенные для проживания). Эта норма одинакова как для взрослых, так и для детей.

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Кроме того, законодательство предусматривает дополнительную площадь для семей. Например, для семьи из четырех человек дополнительно выделяется 35,22 квадратных метра жилой площади.

Что входит в понятия "общая" и "жилая" площадь

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Общая площадь включает все помещения квартиры или дома: жилые комнаты, кухню, ванную, коридор, балкон (с учетом понижающего коэффициента).

Жилая площадь — это только те помещения, которые предназначены для проживания (спальни, гостиные и т.д.).

Эти цифры не просто формальность — они имеют практическое значение во многих аспектах жизни, уточняют в Одесском центре семейного права.

В каких ситуациях площадь действительно имеет значение

От квадратных метров в квартире зависит больше, чем кажется. Государство использует социальную норму в таких ситуациях:

Расчет субсидий на коммунальные услуги. Социальная норма жилья (13,65 кв. м на человека + 35,22 кв. м на семью) учитывается при начислении субсидий. Если ваша квартира больше социальной нормы, субсидия может покрывать только часть расходов на коммунальные услуги. Например, если в квартире площадью 70 кв. м проживает семья из трех человек, субсидия рассчитывается исходя из нормы: 13,65 × 3 + 35,22 = 76,17 кв. м. Если фактическая площадь меньше этой нормы, субсидия покрывает всю площадь жилья. Квартирный учет. Если человек или семья претендует на получение жилья от государства, нормы площади определяют, есть ли основания для постановки на учет. Например, если на каждого члена семьи приходится менее 13,65 кв. м, это может быть аргументом для включения в очередь на жилье. Вселение или выселение. При решении споров о праве проживания в квартире или доме суды могут принимать во внимание нормы жилой площади, чтобы определить, достаточно ли пространства для всех жителей. Распределение имущества. В судебных делах, связанных с разделом квартиры или определением порядка ее использования, нормы площади могут влиять на решение. Переселение. Если жилье признано аварийным или подлежит сносу, нормы жилой площади используются для расчета компенсационного жилья.

Как нормы влияют на комфорт проживания

Хотя 13,65 кв. м на человека — это минимальная норма, она не всегда обеспечивает комфорт. В то же время в Европе стандарты жилой площади значительно выше:

в Германии рекомендуют 20-30 кв. м на человека;

в Швеции — до 40 кв. м;

во Франции — около 38 кв. м;

в Польше — примерно 29 кв. м.

В Украине же минимальная норма рассчитана на базовые потребности, но реальный комфорт зависит от личных требований, количества мебели, образа жизни и тому подобное.

Например, в квартире площадью 50 кв. м комфортно будут чувствовать себя два человека, но для семьи из четырех человек это может быть тесно. К тому же, в хрущевках часто не хватает пространства для современных потребностей, таких как отдельная рабочая зона или место для хранения.

Практические советы: как учесть нормы жилой площади

Проверьте техпаспорт жилья. Убедитесь, что общая и жилая площадь вашей квартиры соответствует нормам, если вы планируете подавать документы на субсидию или квартирный учет. Обратитесь в местные органы. Для уточнения деталей относительно субсидий или жилищных программ обращайтесь в местные управления социальной защиты или жилищных департаментов. Планируйте пространство. Если вы покупаете или арендуете жилье, учитывайте нормы площади, чтобы обеспечить комфорт для всех членов семьи. Консультируйтесь с юристом. В случае споров относительно жилья (раздел, выселение, вселение) нормы площади могут быть ключевым аргументом, поэтому обратитесь к специалисту.

Что еще стоит знать украинцам

Владение недвижимостью, будь то квартира или дом, предусматривает не только комфорт, но и определенные обязанности, в частности уплату налога на имущество. Ежегодно владельцы получают квитанции с начисленной суммой, но важно знать, как проверить правильность этого начисления. Ведь, к сожалению, ошибки в расчете налога на недвижимость случаются довольно часто.

Также мы рассказывали, что украинский рынок недвижимости в 2025 году переживает значительные изменения, ведь процесс покупки квартиры существенно удлинился. Если раньше покупателям хватало трех недель на принятие решения, то теперь этот срок вырос почти до двух с половиной месяцев. Средний цикл принятия решения увеличился с 21 до 67 дней, что свидетельствует о глубоких трансформациях в потребительском поведении на рынке жилья.