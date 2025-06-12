Як перевірити правильність нарахування податку на нерухомість в Україні

Жінка веде розрахунки. Фото: Freepik

Власність на квартиру чи будинок — це не лише комфорт, а й обов’язки, серед яких сплата податку на нерухомість. Щороку власники отримують платіжки з нарахованою сумою, але як переконатися, що податок розраховано правильно? Адже помилки в його нарахуванні трапляються доволі часто.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як працює податок на нерухомість, як перевірити його нарахування та що робити, якщо сума здається завищеною.

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Згідно з Податковим кодексом України (п.п. 266.1.1, 266.2.1), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні та юридичні особи, включно з іноземцями, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю. Оподатковуються "надлишкові" квадратні метри, тобто площа, що перевищує встановлені ліміти:

60 кв. м для квартир;

120 кв. м для будинків;

180 кв. м, якщо у власності є і квартира, і будинок.

Місцеві ради визначають ставку податку, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати на 1 січня звітного року за 1 кв. м оподатковуваної площі. У 2024 році мінімальна зарплата становила 7 100 грн, тож максимальна ставка податку — 106,5 грн за кв. м.

Якщо ваша квартира більша за 300 кв. м або будинок перевищує 500 кв. м, додатково стягується 25 000 грн за кожен об’єкт щорічно. Платіжки надходять до 1 липня, а сплатити податок потрібно протягом 60 днів. За прострочення до 30 днів — штраф 5%, понад 30 днів — 10%.

Як перевірити правильність нарахування

Податкова служба автоматично розраховує суму податку, але помилки трапляються. Щоб перевірити правильність нарахувань, виконайте такі кроки:

Дізнайтесь ставку податку у вашому регіоні. Місцеві ради можуть встановлювати ставку нижче максимальної (1,5%). Цю інформацію можна знайти на офіційному сайті ДПС або на порталі місцевої ради. Перевірте площу нерухомості. Порівняйте дані у платіжці з документами на право власності. Переконайтеся, що враховано неоподатковувані метри (60 кв. м для квартир, 120 кв. м для будинків). Скористайтеся калькулятором ДПС. На сайті Державної податкової служби є сервіс "Калькулятор обчислення суми податку на нерухоме майно". Вкажіть:

тип нерухомості (житлова чи нежитлова);

населений пункт;

площу об’єкта;

дату набуття права власності;

статус платника (фізична чи юридична особа).

Також можно розрахувати самостійно розмір подадтку. Для цього від загальної площі відніміть неоподатковувані метри, а решту помножте на ставку податку.

Наприклад, для квартири площею 100 кв. м оподатковувана площа становить 40 кв. м (100 кв. м-60 кв. м, що не оподатковуються). Таким чином сума податку буде: 40 кв. м × 106,5 грн = 4 260 грн.

Що перевірити, якщо сума здається неправильною

Якщо ви не згодні з нарахуванням — не ігноруйте платіжку, а зверніться до податкової інспекції. Перевірити можна:

Правильність площі. Переконайтеся, що у платіжці вказано коректну площу вашої нерухомості. Неоподатковувані метри. Деякі місцеві ради можуть збільшувати неоподатковувану площу, тож перевірте це. Ставка податку. Порівняйте ставку у платіжці з офіційно встановленою у вашому регіоні. Наявність пільг. Деякі категорії громадян (наприклад, пенсіонери за вислугою) можуть мати право на пільги. Перевірте, чи враховано їх у нарахуванні. Додатковий податок. Якщо ваша нерухомість перевищує 300 кв. м (квартира) або 500 кв. м (будинок), перевірте, чи правильно нараховано 25 000 грн.

Що робити у разі помилки

Якщо ви виявили розбіжності, зверніться до місцевої податкової інспекції за місцем реєстрації. Подайте заяву на звірку, додавши:

документи на право власності;

інформацію про площу нерухомості;

дані про пільги (якщо є).

Податкова проведе перевірку таких даних:

перелік об’єктів нерухомості у вашій власності;

їхня загальна площа;

право на пільги;

ставка податку;

нарахована сума.

У разі виявлення помилок податкова служба перерахує суму та надішле нове повідомлення-рішення, а попереднє вважатиметься скасованим.

Як повідомлялось, податок на зайві метри поширюється на власників нерухомого майна. Однак, важливо зазначити, що деякі категорії громадян звільнені від його сплати.

А за перший квартал 2025 року українці сплатили до бюджету понад 2,5 мільярда гривень податку на нерухомість. Це на 17,7% перевищує показники аналогічного періоду минулого року, що свідчить про значне зростання надходжень. Серед регіонів, що найбільше долучилися до цієї суми, виділяється Одеська область, яка увійшла до лідерів за обсягами сплаченого податку.