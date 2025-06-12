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Главная Недвижимость Налог на недвижимость — как не переплатить в 2025 году

Налог на недвижимость — как не переплатить в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 22:15
Как проверить правильность начисления налога на недвижимость в Украине
Женщина ведет расчеты. Фото: Freepik
Ключові моменти Что это за налог и кто его платит Как проверить правильность начисления Что проверить, если сумма кажется неправильной Что делать в случае ошибки

Собственность на квартиру или дом — это не только комфорт, но и обязанности, среди которых уплата налога на недвижимость. Ежегодно владельцы получают платежки с начисленной суммой, но как убедиться, что налог рассчитан правильно? Ведь ошибки в его начислении случаются довольно часто.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как работает налог на недвижимость, как проверить его начисление и что делать, если сумма кажется завышенной.

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Что это за налог и кто его платит

Согласно Налоговому кодексу Украины (п.п. 266.1.1, 266.2.1), налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, платят физические и юридические лица, включая иностранцев, которые владеют жилой или нежилой недвижимостью. Облагаются налогом "избыточные" квадратные метры, то есть площадь, превышающая установленные лимиты:

  • 60 кв. м для квартир;
  • 120 кв. м для домов;
  • 180 кв. м, если в собственности есть и квартира, и дом.

Местные советы определяют ставку налога, но она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты на 1 января отчетного года за 1 кв. м налогооблагаемой площади. В 2024 году минимальная зарплата составляла 7 100 грн, поэтому максимальная ставка налога — 106,5 грн за кв. м.

Если ваша квартира больше 300 кв. м или дом превышает 500 кв. м, дополнительно взимается 25 000 грн за каждый объект ежегодно. Платежки приходят до 1 июля, а уплатить налог нужно в течение 60 дней. За просрочку до 30 дней — штраф 5%, свыше 30 дней — 10%.

Как проверить правильность начисления

Налоговая служба автоматически рассчитывает сумму налога, но ошибки случаются. Чтобы проверить правильность начислений, выполните следующие шаги:

  1. Узнайте ставку налога в вашем регионе. Местные советы могут устанавливать ставку ниже максимальной (1,5%). Эту информацию можно найти на официальном сайте ГНС или на портале местного совета.
  2. Проверьте площадь недвижимости. Сравните данные в платежке с документами на право собственности. Убедитесь, что учтены необлагаемые метры (60 кв. м для квартир, 120 кв. м для домов).
  3. Воспользуйтесь калькулятором ГНС. На сайте Государственной налоговой службы есть сервис "Калькулятор исчисления суммы налога на недвижимое имущество". Укажите:
  • тип недвижимости (жилая или нежилая);
  • населенный пункт;
  • площадь объекта;
  • дату приобретения права собственности;
  • статус плательщика (физическое или юридическое лицо).

Также можно рассчитать самостоятельно размер налога. Для этого от общей площади отнимите необлагаемые метры, а остальное умножьте на ставку налога.

Например, для квартиры площадью 100 кв. м налогооблагаемая площадь составляет 40 кв. м (100 кв. м-60 кв. м, которые не облагаются налогом). Таким образом сумма налога будет: 40 кв. м × 106,5 грн = 4 260 грн.

Что проверить, если сумма кажется неправильной

Если вы не согласны с начислением - не игнорируйте платёжку, а обратитесь в налоговую инспекцию. Проверить можно:

  1. Правильность площади. Убедитесь, что в платежке указана корректная площадь вашей недвижимости.
  2. Необлагаемые налогом метры. Некоторые местные советы могут увеличивать необлагаемую площадь, поэтому проверьте это.
  3. Ставка налога. Сравните ставку в платежке с официально установленной в вашем регионе.
  4. Наличие льгот. Некоторые категории граждан (например, пенсионеры по выслуге) могут иметь право на льготы. Проверьте, учтены ли они в начислении.
  5. Дополнительный налог. Если ваша недвижимость превышает 300 кв. м (квартира) или 500 кв. м (дом), проверьте, правильно ли начислено 25 000 грн.

Что делать в случае ошибки

Если вы обнаружили расхождения, обратитесь в местную налоговую инспекцию по месту регистрации. Подайте заявление на сверку, приложив:

  • документы на право собственности;
  • информацию о площади недвижимости;
  • данные о льготах (если есть).

Налоговая проведет проверку таких данных:

  • перечень объектов недвижимости в вашей собственности;
  • их общая площадь;
  • право на льготы;
  • ставка налога;
  • начисленная сумма.

В случае выявления ошибок налоговая служба пересчитает сумму и пришлет новое уведомление-решение, а предыдущее будет считаться отмененным.

Как сообщалось, налог на лишние метры распространяется на владельцев недвижимого имущества. Однако, важно отметить, что некоторые категории граждан освобождены от его уплаты.

А за первый квартал 2025 года украинцы уплатили в бюджет более 2,5 миллиарда гривен налога на недвижимость. Это на 17,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о значительном росте поступлений. Среди регионов, которые больше всего приобщились к этой сумме, выделяется Одесская область, которая вошла в число лидеров по объемам уплаченного налога.

налоги Налоговая служба недвижимость дом квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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