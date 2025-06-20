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Главная Недвижимость Бюджет 10 тыс. долларов — какое жилье можно купить в Киеве

Бюджет 10 тыс. долларов — какое жилье можно купить в Киеве

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Дата публикации 20 июня 2025 11:05
Что купить в Киеве за 10 тысяч долларов — реальные квартиры в июне 2025 года
Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти На что обращать внимание при покупке дешевой недвижимости Что еще стоит знать украинцам На что реально хватит 10 000 долл. в Киеве Первичный рынок: есть ли варианты за 10 000 долл.

В июне 2025 года рынок недвижимости Киева остается динамичным, предлагая широкий выбор жилья на первичном и вторичном рынках. Но реально ли приобрести полноценную квартиру в столице за 10 000 долларов в июне 2025 года? Ответ короткий — почти нет. Однако есть нюансы.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие варианты доступны за такую сумму, где искать самые дорогие и самые дешевые однокомнатные квартиры и насколько реальна покупка жилья за 10 000 долл.

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Что происходит с ценами в столице

Несмотря на общее снижение интереса к покупке недвижимости, Киев остается самым дорогим городом в Украине. По данным аналитиков портала DIM.RIA, по состоянию на июнь 2025 года:

  • средняя цена 1-комнатной квартиры в Киеве на вторичном рынке — 43 000-48 000 долл;
  • в новостройках (первичный рынок) — от 48 000 долл. до 62 000 долл;
  • самые дорогие районы — Печерский, Шевченковский, Голосеевский (от 60 000 долл. за "однушку");
  • самые дешевые районы — Дарницкий, Святошинский, Деснянский (от 36 000 долл.).

Таким образом, 10 000 долл. — это 15-25% от стоимости 1-комнатной квартиры. Полноценное жилье за эти деньги — скорее исключение, чем правило. Но есть варианты.

На что реально хватит 10 000 долл. в Киеве

За такой бюджет в июне 2025 года купить полноценную квартиру в Киеве сложно, но возможно, если рассматривать специфические предложения, такие как доли квартир, смарт-квартиры на первичном рынке или комнаты в общежитиях на вторичном рынке. Но стоит отметить, что такие предложения являются срочными и быстро исчезают с рынка.

Комната в коммуналке или общежитии

По данным портала ЛУН, на вторичном рынке встречаются предложения комнат площадью 12-18 кв. м за 9 000-12 000 долл. Это обычно:

  • старый жилой фонд;
  • отсутствие автономного санузла;
  • общая кухня и туалет;
  • местами в плохом состоянии.

Спрос на такие объекты стабильный — как среди студентов, так и среди инвесторов под аренду.

Доля в квартире

Распространенный вариант в нижнем ценовом сегменте. Долю (например, 1/3 или 1/4) можно приобрести за 6 000-10 000 долл., однако:

  • вы не имеете права на отдельное проживание без согласия других совладельцев;
  • сложно продать долю без дисконта;
  • риски конфликтов с сожителями высоки.

Квартира в доме, который под снос

В Киеве выставляют квартиры в хрущевках, которые включены в списки под реконструкцию. Цена — 9 000-13 000 долл. Но:

  • с большой вероятностью вас не зарегистрируют в такой квартире;
  • срок проживания — ограничен;
  • юридический статус — часто "серый".

Гараж, перестроенный под жилье

Иногда можно найти гаражи или пристройки в окрестностях города, которые перестроены в жилые объекты. Цены стартуют от 8 000 долл. Но официально они не являются жильем, поэтому прописаться невозможно.

Первичный рынок: есть ли варианты за 10 000 долл.

На первичном рынке за такие деньги можно рассматривать смарт-квартиры или студии в новостройках в пригороде Киева, таких как Бровары, Ирпень или Бориспольская зона. Цены на первичном рынке в таких локациях стартуют от 1 000 за кв. м, но обычно застройщики предлагают рассрочку, что позволяет уложиться в бюджет.

Рассрочка с первым взносом 10 000 долл. Некоторые компании позволяют внести 20-25% от стоимости квартиры, остальное — доплачивать в течение 1-3 лет. Такие квартиры сдаются в состоянии "после застройщика" — с черновой штукатуркой, металлопластиковыми окнами и счетчиками.

Микроквартиры-студии площадью 17-20 кв. м. Иногда застройщики предлагают студии для аренды или коммерческого назначения с ценой 18 000-25 000 долл. Но 10 000 долл. не хватит даже на аванс.

На что обращать внимание при покупке дешевой недвижимости

Низкая цена — не всегда выгодная инвестиция. Специалисты АН "Маяк" перед заключением сделки рекомендуют:

  • проверить право собственности (особенно, если покупаете долю);
  • выяснить, нет ли судебных ограничений или запретов на продажу;
  • уточнить, есть ли долги за коммунальные услуги;
  • узнать, можно ли прописаться в объекте.

Юридическое сопровождение таких сделок — обязательно, добавляют эксперты.

Что еще стоит знать украинцам

На первый взгляд, украинский рынок недвижимости выглядит активно: цены в объявлениях высокие, риелторы подтверждают рост стоимости "квадрата", а продавцы не спешат снижать цены. Однако реальная ситуация значительно отличается, ведь фактические сделки свидетельствуют об обратном.

Также мы сообщали, что если раньше на решение о покупке квартиры уходило всего три недели, то сейчас этот процесс занимает около двух с половиной месяцев. Средний цикл принятия решения вырос с 21 до 67 дней, что отражает значительную трансформацию потребительского поведения. Эта тенденция свидетельствует о глубоких изменениях в предпочтениях и подходах покупателей.

Киев недвижимость цены на квартиры купить квартиру как насобирать на квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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