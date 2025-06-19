Доступна іпотека в Україні — які реформи наблизять мрію про дім зовсім скоро

Сек’юритизація змінить житло — хто отримає іпотеку першим
Іпотека в Україні досі залишається недосяжною мрією для мільйонів громадян. Основна причина — висока ставка, обмежений ресурс банків і відсутність ефективної моделі обігу фінансування між забудовниками, кредиторами й інвесторами. Проте ситуація може змінитися. НКЦПФР запропонувала нову архітектуру ринку житлового кредитування на базі сек’юритизації — сучасного механізму, який давно працює у США та країнах ЄС.
Сек’юритизація — це фінансова технологія, яка дозволяє перетворити видані банками іпотечні кредити на цінні папери, зазначив голова Нацкомісії з цінних паперів (НКЦПФР) Руслан Магомедов. Потім ці папери продаються на ринку інвесторам, а отримані кошти повертаються до банків для видачі нових кредитів. Таким чином створюється замкнутий і сталий цикл.
"Сек’юритизація – це основа сучасної житлової фінансової моделі. Вона дозволяє створити ефективний обіг коштів між банками, забудовниками й інвесторами", — наголосив посадовець.
Це дає змогу банкам знизити ризики, розширити кредитування, а інвесторам — отримати нові інструменти вкладення коштів із прогнозованою дохідністю.
Нова модель фінансування: три кити реформи
Реформа, яку просуває Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, базується на трьох ключових компонентах:
- Інструменти залучення коштів у будівництво. Це ІСІ (інститути спільного інвестування), ФФБ (фонди фінансування будівництва), цільові облігації та деривативи.
- Іпотечне кредитування громадян. Його регулює НБУ. Система має бути відкритою, контрольованою та передбачуваною.
- Сек’юритизація іпотек. Вона дозволяє банкам виводити іпотечні кредити з балансу, зменшуючи ризики та звільняючи капітал.
Перші кроки до змін
Попри воєнний стан і економічні виклики, Україна вже почала впровадження цієї моделі. Серед досягнень:
- Ухвалено Закон "Про рейтингування" — необхідний для прозорості сек’юритизаційних інструментів.
- Затверджено концепцію законодавства про облігації з покриттям — важливий крок до випуску цінних паперів на основі іпотек.
- Розробляється профільний законопроєкт — спільно зі Світовим банком і ЄБРР, що є сигналом серйозності підходу.
"Комісія наголошує на необхідності швидкого прийняття законодавства, синхронізації податкових і регуляторних норм та тісної співпраці з банками – аби запустити ринок фінансування будівництва, який працює в інтересах людей", — йдеться у заяві НКЦПФР.
Для кого іпотека стане доступнішою
Реформа передбачає створення особливих умов для тих, хто найбільше потребує житла:
- внутрішньо переміщені особи,
- ветерани війни,
- багатодітні родини.
Ці категорії отримають пріоритетний доступ до нових іпотечних програм, а держава зможе ефективніше спрямовувати підтримку завдяки прозорості фінансової системи.
Чому це важливо для економіки
Ринок будівництва — це один із ключових двигунів української економіки. Стабільна система іпотечного кредитування створює робочі місця, збільшує податкові надходження та підтримує внутрішній попит. Саме тому запуск сек’юритизації має не лише соціальне, а й стратегічне значення.
"Нам потрібна модель, яка працює для всіх: і для банків, і для забудовників, і для простих українців. Сек’юритизація може стати основою саме такого підходу", — переконаний Магомедов.
Що ще потрібно зробити
Щоб модель запрацювала повноцінно, необхідно:
- ухвалити профільний закон про сек’юритизацію;
- синхронізувати податкове законодавство;
- створити регуляторні механізми захисту інвесторів;
- навчити банки працювати з новими інструментами.
Цей процес займе час, однак вже сьогодні формується фундамент, на якому базуватиметься сучасна фінансова інфраструктура житлового ринку в Україні.
Очікування в найближчому майбутньому
Після запуску повноцінної моделі сек’юритизації очікується:
- зростання обсягів іпотечного кредитування на 30-50% протягом перших років;
- зниження ставок завдяки конкуренції та ринковому механізму;
- поява нових фінансових інструментів для інвесторів.
Це може стати однією з найважливіших реформ на шляху до економічного відновлення та стабільності після війни, наголосили у комісії.
Як повідомлялось, ринок нерухомості в Україні переживає непростий період: кількість угод купівлі-продажу житла суттєво зменшилася, а попит залишається низьким. Ця ситуація спостерігається навіть попри зростання доходів населення та відносно доступні ціни на житло. Головною причиною є війна, яка створює значну невизначеність і змушує українців відкладати такі великі придбання, як нерухомість.
Також ми розповідали, що іпотечний ринок в Україні демонструє значне пожвавлення, перевершуючи найсміливіші очікування. Ключовим рушієм цього зростання є державна програма "єОселя", яка стимулює активність на ринку житла навіть в умовах війни. Примітно, що паралельно зростає й сегмент комерційної іпотеки, що свідчить про розширення можливостей для отримання кредитів поза державними ініціативами.
Читайте Новини.LIVE!