Купити квартиру за програмою "єОселя" — сума мінімального внеску у 2025 році

Іпотека з єОселею — який перший внесок у 2025 році
Програма "єОселя" у 2025 році продовжує залишатись важливим інструментом державної підтримки для українців, які прагнуть розв'язати житлове питання. Водночас навіть при лояльних умовах іпотеки — 3% чи 7% річних — головною перешкодою для багатьох залишається перший внесок. Саме ця сума найчастіше стає бар’єром між мрією про власне житло і реальністю.
Як зазначено на офіційному сайті програми, у 2024 році єОселею скористалися 8 515 сімей, що на 45% більше, ніж у 2023 році.
Хто має право подати заявку
У 2025 році до участі в програмі допускаються:
- громадяни України віком від 18 до 70 років (вік на момент погашення кредиту);
- особи, які не мають у власності житла, або якщо воно є, то його площа менша за встановлену норму;
- українці, чиє житло знаходиться в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території;
- люди, які не входять до санкційних списків;
- учасники, що не беруть участь в інших державних програмах житлового забезпечення;
- обов’язкова умова — підтверджена платоспроможність.
Основна перевага програми — доступність для соціально значущих категорій населення. За даними 2024 року, серед усіх, хто скористався програмою, майже половина — військові та правоохоронці. Також активно долучались особи без житла, медики, педагоги, ветерани та внутрішньо переміщені особи.
Які умови діють у 2025 році
У програмі діють два типи ставок залежно від категорії позичальника:
- 3% річних — для пільгових категорій: військовослужбовців, правоохоронців, медичних працівників, педагогів, науковців;
- 7% річних — для інших категорій;
- максимальний термін кредиту — 20 років.
Мінімальний перший внесок залишається на рівні 20% від вартості житла. При цьому, якщо учасник хоче придбати житло дорожче за обмеження, визначені програмою, то перевищення може бути доплачено саме через збільшення першого внеску.
Географія першого внеску: де платять найбільше
Розмір мінімального першого внеску за програмою "єОселя" залежить від того, у якому місті купується житло, пише "РБК-Україна". У великих містах, де ціни на квартири традиційно високі, учасникам доведеться мати значно більшу стартову суму.
Так, у Києві середня ціна квартири, яка підпадає під умови програми, становить приблизно 90 тисяч доларів. Відповідно, перший внесок у 20% сягне близько 18 тисяч доларів. У Львові ситуація подібна — житло коштує трохи дешевше, у межах 84 тисяч доларів, тож внесок стартує з 17 тисяч.
В Ужгороді, який демонструє активний попит на житло, середня вартість квартири, яку можна купити через єОселю, становить близько 55 тисяч доларів. Це означає, що для участі у програмі потрібно мати не менше 11 тисяч доларів на перший внесок.
Доступнішою ситуація виглядає у Харкові, де середня ціна житла, яке підходить під умови програми, тримається на рівні 28 тисяч доларів. Внесок у такому разі буде приблизно 6 тисяч.
У містах центральної та східної України, зокрема у Запоріжжі, Сумах та Кропивницькому, стартові вимоги ще нижчі. Тут можна знайти квартири за 18-23 тисячі доларів, отже, мінімальний внесок становить від 4 до 5 тисяч доларів.
Таким чином, перший внесок у рамках єОселі у 2025 році може варіюватися від 4 до 18 тисяч доларів — залежно від регіону.
Обмеження за вартістю: що ще треба знати
Щоб не допустити спекуляцій і перегріву ринку, програма встановлює верхні межі ціни житла, яка може бути профінансована кредитом. Ці межі залежать від коефіцієнтів, що застосовуються до середньої вартості будівництва:
- 2,5 — для Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова;
- 2,0 — для обласних центрів, околиць (до 15 км), міст із понад 300 тис. населення;
- 1,75 — для міст від 100 тис. до 300 тис. мешканців;
- 1,0 — для інших населених пунктів.
Таким чином, у великих містах допустима вартість житла за програмою є значно вищою, ніж у провінції, але це ж впливає на обсяг першого внеску.
Яке житло дозволено купувати
Придбати можна лише:
- квартиру у багатоквартирному будинку (не державно-комунального житлового фонду);
- квартиру, що будується, з укладеним договором на майнові права;
- житло не старше 10 років (для обласних центрів);
- лише на підконтрольній Україні території.
Норма площі: 52,5 кв. м на одну особу + 21 кв. м на кожного наступного члена родини. Якщо площа або вартість перевищує встановлені межі — доплата здійснюється шляхом першого внеску.
Як долучитися до програми
Процес отримання кредиту за програмою "єОселя" максимально спрощений завдяки цифровізації.
- Подайте заявку через Дію. У мобільному застосунку оберіть розділ "Сервіси" → "єОселя" → "Почати". Вкажіть категорію, до якої належите, сімейний стан, дохід, дані про житло та населений пункт.
- Оберіть банк. Заявка автоматично надсилається до банків-партнерів (Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank тощо).
- Пройдіть перевірку. Банк перевірить ваші документи та платоспроможність.
- Знайдіть житло. Воно має відповідати умовам програми.
- Укладіть договори. Підпишіть кредитний договір із банком та договір купівлі-продажу.
Що ще варто знати українцям
Програма "єОселя" продовжує відігравати ключову роль у забезпеченні українців житлом. Вона надає можливість придбати не лише квартири на первинному та вторинному ринках, але й деякі види приватної нерухомості. Важливо зазначити, що не всі об'єкти підпадають під умови програми.
Також ми розповідали, що отримання схвалення за програмою "єОселя" не є гарантованим. Наразі лише близько 50-66% заявок успішно погоджуються банками-учасниками.
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