Купити квартиру за програмою "єОселя" — сума мінімального внеску у 2025 році

Чоловік тримає ключи. Фото: Freepik

Програма "єОселя" у 2025 році продовжує залишатись важливим інструментом державної підтримки для українців, які прагнуть розв'язати житлове питання. Водночас навіть при лояльних умовах іпотеки — 3% чи 7% річних — головною перешкодою для багатьох залишається перший внесок. Саме ця сума найчастіше стає бар’єром між мрією про власне житло і реальністю.

Як зазначено на офіційному сайті програми, у 2024 році єОселею скористалися 8 515 сімей, що на 45% більше, ніж у 2023 році.

Реклама

Читайте також:

Хто має право подати заявку

У 2025 році до участі в програмі допускаються:

громадяни України віком від 18 до 70 років (вік на момент погашення кредиту);

особи, які не мають у власності житла, або якщо воно є, то його площа менша за встановлену норму;

українці, чиє житло знаходиться в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території;

люди, які не входять до санкційних списків;

учасники, що не беруть участь в інших державних програмах житлового забезпечення;

обов’язкова умова — підтверджена платоспроможність.

Основна перевага програми — доступність для соціально значущих категорій населення. За даними 2024 року, серед усіх, хто скористався програмою, майже половина — військові та правоохоронці. Також активно долучались особи без житла, медики, педагоги, ветерани та внутрішньо переміщені особи.

Які умови діють у 2025 році

У програмі діють два типи ставок залежно від категорії позичальника:

3% річних — для пільгових категорій: військовослужбовців, правоохоронців, медичних працівників, педагогів, науковців;

7% річних — для інших категорій;

максимальний термін кредиту — 20 років.

Мінімальний перший внесок залишається на рівні 20% від вартості житла. При цьому, якщо учасник хоче придбати житло дорожче за обмеження, визначені програмою, то перевищення може бути доплачено саме через збільшення першого внеску.

Географія першого внеску: де платять найбільше

Розмір мінімального першого внеску за програмою "єОселя" залежить від того, у якому місті купується житло, пише "РБК-Україна". У великих містах, де ціни на квартири традиційно високі, учасникам доведеться мати значно більшу стартову суму.

Так, у Києві середня ціна квартири, яка підпадає під умови програми, становить приблизно 90 тисяч доларів. Відповідно, перший внесок у 20% сягне близько 18 тисяч доларів. У Львові ситуація подібна — житло коштує трохи дешевше, у межах 84 тисяч доларів, тож внесок стартує з 17 тисяч.

В Ужгороді, який демонструє активний попит на житло, середня вартість квартири, яку можна купити через єОселю, становить близько 55 тисяч доларів. Це означає, що для участі у програмі потрібно мати не менше 11 тисяч доларів на перший внесок.

Доступнішою ситуація виглядає у Харкові, де середня ціна житла, яке підходить під умови програми, тримається на рівні 28 тисяч доларів. Внесок у такому разі буде приблизно 6 тисяч.

У містах центральної та східної України, зокрема у Запоріжжі, Сумах та Кропивницькому, стартові вимоги ще нижчі. Тут можна знайти квартири за 18-23 тисячі доларів, отже, мінімальний внесок становить від 4 до 5 тисяч доларів.

Таким чином, перший внесок у рамках єОселі у 2025 році може варіюватися від 4 до 18 тисяч доларів — залежно від регіону.

Обмеження за вартістю: що ще треба знати

Щоб не допустити спекуляцій і перегріву ринку, програма встановлює верхні межі ціни житла, яка може бути профінансована кредитом. Ці межі залежать від коефіцієнтів, що застосовуються до середньої вартості будівництва:

2,5 — для Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова;

2,0 — для обласних центрів, околиць (до 15 км), міст із понад 300 тис. населення;

1,75 — для міст від 100 тис. до 300 тис. мешканців;

1,0 — для інших населених пунктів.

Таким чином, у великих містах допустима вартість житла за програмою є значно вищою, ніж у провінції, але це ж впливає на обсяг першого внеску.

Яке житло дозволено купувати

Придбати можна лише:

квартиру у багатоквартирному будинку (не державно-комунального житлового фонду);

квартиру, що будується, з укладеним договором на майнові права;

житло не старше 10 років (для обласних центрів);

лише на підконтрольній Україні території.

Норма площі: 52,5 кв. м на одну особу + 21 кв. м на кожного наступного члена родини. Якщо площа або вартість перевищує встановлені межі — доплата здійснюється шляхом першого внеску.

Як долучитися до програми

Процес отримання кредиту за програмою "єОселя" максимально спрощений завдяки цифровізації.

Подайте заявку через Дію. У мобільному застосунку оберіть розділ "Сервіси" → "єОселя" → "Почати". Вкажіть категорію, до якої належите, сімейний стан, дохід, дані про житло та населений пункт. Оберіть банк. Заявка автоматично надсилається до банків-партнерів (Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank тощо). Пройдіть перевірку. Банк перевірить ваші документи та платоспроможність. Знайдіть житло. Воно має відповідати умовам програми. Укладіть договори. Підпишіть кредитний договір із банком та договір купівлі-продажу.

Що ще варто знати українцям

Програма "єОселя" продовжує відігравати ключову роль у забезпеченні українців житлом. Вона надає можливість придбати не лише квартири на первинному та вторинному ринках, але й деякі види приватної нерухомості. Важливо зазначити, що не всі об'єкти підпадають під умови програми.

Також ми розповідали, що отримання схвалення за програмою "єОселя" не є гарантованим. Наразі лише близько 50-66% заявок успішно погоджуються банками-учасниками.