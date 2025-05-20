Яку нерухомість можна придбати за програмою "єОселя" у 2025 році

Люди в квартирі. Фото: Freepik

У 2025 році державна програма "єОселя" продовжує залишатися одним із найактуальніших способів придбання житла на пільгових умовах. Запущена у 2022 році з ініціативи президента, вона стала відповіддю на критичну потребу українців у власному житлі — особливо для військових, педагогів, медиків, науковців, а також молодих фахівців і переселенців.

Як зазначено на порталі "Дія", ключова ідея програми — дати можливість придбати нерухомість у кредит за значно нижчими ставками, ніж на ринку.

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Фінансування в межах програми надається банками-партнерами, яким держава компенсує частину процентної ставки. Залежно від категорії позичальника, діють різні умови:

3% річних — для військовослужбовців, педагогів, лікарів, науковців, а також учасників бойових дій;

7% річних — для всіх інших категорій;

з 11-го року ставка зростає до 6% або 10% відповідно;

початковий внесок — від 10% до 20% залежно від віку;

максимальний термін кредиту — 20 років.

Головна перевага — ставка фіксується в гривні, тож позичальник не залежить від валютних коливань. Програма діє винятково через затверджені банки, тож самостійно обирати кредитора не доведеться.

Яке житло дозволено купити за програмою "єОселя"

Програма має чітко окреслені обмеження щодо виду, розміру, стану та місця розташування житла. І ось тут важливо знати всі нюанси.

Тип нерухомості

Придбати можна лише квартири в багатоквартирних житлових будинках. Жодних таунхаусів, котеджів, приватних будинків чи об'єктів державної/комунальної форми власності. Допускається також купівля майнових прав на житло в новобудовах (житло, яке ще не добудоване).

Географія покупки

Дозволяється купувати житло в межах території України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон бойових дій. Працює по всій країні: від мегаполісів до селищ. Наприклад, скористатися програмою можуть як мешканці Києва, так і невеликих міст на заході чи півдні країни.

Стан будинку

Для пільгових іпотек за ставкою 3% або 6% житло має бути зданим в експлуатацію не більше ніж 10 років тому або таким, що ще зводиться.

Для загальної іпотеки за 7% чи 10% — лише новобудови, здані за останні три роки, або об’єкти на етапі будівництва. На старе житло (старше 10 років) розраховувати не варто.

Обмеження щодо площі: не більше, ніж дозволено

Програма визначає чіткі ліміти площі, залежно від кількості осіб у сім’ї:

52,5 кв. м — базовий ліміт на одну людину;

плюс 21 кв. м — за кожного додаткового члена сім’ї (чоловік/дружина та діти до 18 років).

Наприклад:

одинаку дозволено придбати квартиру до 52,5 кв. м;

пара з однією дитиною — до 94,5 кв. м;

родина з двома дітьми — до 115,5 кв. м.

Обрати можна і більшу площу, але кредит банк надасть лише в межах встановленої норми. Все, що понад — доведеться сплатити самостійно.

Обмеження щодо вартості житла

Щоб уникнути спекуляцій, держава встановила ліміт вартості квартири залежно від регіону. Гранична ціна базується на середній вартості будівництва у відповідному регіоні, помноженій на спеціальний коефіцієнт:

×2,5 — для Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова;

×2,0 — для обласних центрів і населених пунктів поблизу (до 15 км);

×1,75 — для міст із населенням 100-300 тис.;

×1,0 — для інших населених пунктів.

Це означає, що придбати квартиру в столиці можна, але її ціна має вписуватися в обмеження, які часто є нижчими за ринкові. У разі перевищення — покупець сплачує різницю з власної кишені.

Раніше клієнти "ПриватБанку" зіткнулися з проблемами при спробі скористатися програмою "єОселя". Вони скаржаться на затримки з боку банку у виділенні кредитних коштів. Через це громадяни ризикують втратити вже сплачені аванси продавцям житла. Така ситуація викликає занепокоєння серед учасників пільгової програми.

Також ми детально розбирали, хто може отримати власне житло під 3% річних з "єОселею" та які вимоги до нерухомості. Для певних категорій громадян, зокрема освітян, медиків, військовослужбовців та тих, хто постраждав від війни, передбачена спеціальна ставка у 3% річних. Це робить іпотеку значно доступнішою для тих, хто цього найбільше потребує.